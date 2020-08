Microsoft ha entrado directamente en la disputa legal, económica y mediática de Epic Games y Apple. Y no por la cuestión de Fortnite, si no por la amenaza de eliminar Unreal Engine de la App Store y las consecuencias que puede tener para toda la industria del videojuego.

Uno de los culebrones del verano (junto al bloqueo de TitTok por Trump y la venta de ARM) sigue calentándose cada día que pasa. Apple sigue ‘haciendo amigos’ como vimos ayer en el artículo de la disputa con WordPress y la peculiar manera de gestionar la relación con los que deberían ser sus socios poniendo el negocio por encima de todo con esa comisión del 30% que la mayoría considera abusiva.

Ya decíamos que la cuestión de Unreal Engine iba a traer cola. Además de su uso en películas, software para investigación biomédica o realidad virtual, es uno de los motores gráficos más usados para el desarrollo de videojuegos. Soporta casi todas las plataformas incluyendo Windows PC y Xbox. o sea, Microsoft.

Y es que si el bloqueo de Fortnite afecta a un solo juego por importante que sea, Unreal Engine tiene miles de juegos detrás y la amenaza de Apple de bloquear las herramientas de desarrollo de Unreal Engine en iOS y macOS afecta a toda la industria.

Microsoft respalda a Epic Games

Microsoft presentó ayer una declaración ante el Tribunal de Distrito de Oakland, California, alegando que Apple amenaza a una comunidad considerable de creadores que no tienen conexión con el litigio contra Epic Games en curso:

«Negarle a Epic el acceso al SDK de Apple y otras herramientas de desarrollo impedirá que Epic soporte Unreal Engine en iOS y macOS y colocará al motor gráfico y a los creadores de juegos que han creado, están construyendo o pueden crear juegos con él en una desventaja sustancial», se lee en la declaración del ejecutivo Kevin Gammill, responsable de la división Gaming Developer Experience de Microsoft.

Gammill argumenta que la mayoría de creadores no tienen recursos o capacidad para construir sus propios motores de juego y dependen de la disponibilidad de soluciones de terceros. Y menciona consecuencias: «Si Unreal Engine no puede admitir juegos para iOS y macOS, Microsoft debería elegir entre abandonar a sus clientes y clientes potenciales en esas plataformas o elegir un motor de juego diferente cuando desarrolle los nuevos proyectos».

Microsoft respalda a Epic Games por el caso de Unreal, pero también tiene motivos propios de enfrentamiento contra Apple y recientemente se conoció que el servicio de juegos xCloud no estaría disponible en dispositivos iOS por las razones de costumbre: Apple dijo que viola las políticas de la tienda.

Algo hay que hacer con la App Store. Es la tienda de aplicaciones más rentable del planeta y Apple la maneja con mano de hierro, en el proceso de inclusión en ella y en las comisiones que cobra. No son pocos los que entienden que la firma de Cupertino debería cambiar sus condiciones. Y si ello no se produce, los legisladores deberían de intervenir. ¿Separándola de la matriz buscando una neutralidad que ahora no tiene?

Veremos. Apple aprovecha su posición dominante porque App Store es una mina de oro, pero los desarrolladores se están cansando.