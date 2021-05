A comienzos de año, en la anterior presentación trimestral de resultados de Sony, conocimos el curioso detalle de que la compañía japonesa no sólo no ganaba dinero con la venta de las nuevas PS5, sino que incluso generaba pérdidas con la venta de cada consola. Sin embargo, parece que el plan a largo futuro de la compañía está dando sus frutos, revelando en su última presentación para inversores, que finalmente su consola de nueva generación está a punto de alcanzar su equilibrio.

Sin duda se trata de una noticia bastante sorprendente ya que, pese a haberse estrenado ya hace medio año, la PS5 ha estado marcada por un periodo de escasez de unidades y una demanda insatisfecha muy grande. Y es que aun habiendo producido y vendido menos de unidades de las esperadas, pronto las ventas de la consola de Sony podrían volverse rentables para la compañía.

IP and exclusive content also a key driver. pic.twitter.com/HaKGCD64ja

Subscriptions is another key driver, providing value added services to console gamers.

Free to Play is a key driver of PlayStation store consumer spend, now 25% of total PlayStation store revenue.

Según detallaba la compañía, parecen esperar un notable abaratamiento de costes de producción y suministro de sus consolas a partir del próximo mes de junio (sin haber ofrecido un detalle concreto del mismo), explicando que para una PS5 estándar con lector, Sony tiene que suministrar una unidad de Blu-ray 4K Ultra HD y pagar hasta 8 dólares por consola en tarifas de licencia, revertidos con el retorno de hasta 100 dólares una vez se vende la consola al usuario final. Algo que sin duda nos hace pensar que la versión digital sin lector de PS5 podría estar impulsando en gran medida esta recuperación de la rentabilidad.

Además, como bien explicamos en su momento, Sony no busca tanto los ingresos directos por la venta del hardware, sino que opta por rentabilizar la PS5 a través de los múltiples servicios y productos que rodean a la misma, tales como los propios juegos físicos y digitales, y sobre todo, los múltiples servicios de suscripción de su ecosistema, tales como PlayStation Plus o PlayStation Now, o su reciente asociación con EA Play.

Here are some additional key points:

PS5 sell in during the first FY is higher than sell in for prior PlayStation consoles

Sony is targeting 50%+ market share in console with PS5.

41% of PS4/PS5 owners are female, compared to 18% on PS1

10% of revenue now in emerging markets pic.twitter.com/gcO5PLnKgr

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 26, 2021