NVIDIA todavía no ha completado el despliegue de las RTX serie 30, pero ya han empezado a surgir los primeros rumores sobre las GeForce RTX 4000, una nueva generación de tarjetas gráficas que llegará entre finales de 2021 y mediados de 2022, y que según las últimas informaciones podría estar basada en la arquitectura Ada Lovelace, y no en Hopper.

Estoy seguro de que nuestros lectores más avanzados habrán podido ver, sin problemas, por qué es tan importante esa distinción a nivel de arquitectura. Si no has sido capaz de discernirlo, tranquilo, vamos a explicarlo ahora mismo.

Numerosas informaciones han ido apuntado que Hopper supondrá el debut de un diseño de tipo MCM en el sector GPU. Esto quiere decir que con dicha arquitectura, NVIDIA adoptará un enfoque similar a lo que hemos visto en los procesadores Ryzen: unir varios chips para crear un «súper chip».

Actualmente, una GPU de NVIDIA integra, en una única pastilla de silicio, una cantidad determinada de unidades SM, lo que nos deja un conteo concreto de shaders, unidades de texturizado, unidades de rasterizado, núcleos RT y núcleos tensor. Pues bien, con Hopper, ese diseño de núcleo monolítico será, en teoría, cosa del pasado. La GPU pasará a estar formada por varias pastillas de silicio intercomunicadas, lo que permitirá crear una GPU mucho más potente y con una enorme cantidad de shaders.

Las GeForce RTX 4000 utilizarán GPUs monolíticas

Siempre y cuando se cumpla esta información, y estén basadas en la arquitectura Ada Lovelace. Lo cierto es que tiene bastante sentido, la arquitectura Ampere ha demostrado que doblar el número de shaders por unidad SM no ha tenido el impacto esperado a nivel de rendimiento, es decir, no se ha logrado un escalado lineal frente a la generación anterior, pero ha incrementado la complejidad a la hora de trasladar el diseño a la oblea.

Con eso en mente, es probable que la arquitectura Ada Lovelace se centre en mejoras que podrían ir más allá de la potencia bruta, es decir, del aumento a gran escala de las unidades SM. No obstante, esto no quiere decir que Hopper haya sido cancelada, sino simplemente que no se utilizará para dar vida a las GeForce RTX 4000.

La arquitectura Hopper pasaría a convertirse, según esta información, en la gran apuesta de NVIDIA para sus tarjetas gráficas profesionales de 2023-2024. Las GPUs con diseños MCM que permitan integrar enormes cantidades de shaders, también conocidos como núcleos CUDA, tienen mucho más sentido a nivel profesional, sobre todo por el auge que están viviendo determinados sectores, como la inteligencia artificial y el Big Data.

Todavía no tenemos detalles concretos sobre las GeForce RTX 4000, pero estoy convencido de que NVIDIA seguirá apostando por la especialización a nivel de núcleos, y que dicha generación volverá a diferenciar entre motores de sombreado, motores de geometría, motores de texturizado, núcleos tensor para IA y núcleos RT para trazado de rayos.