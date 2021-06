Próximos lanzamientos: juegos junio 2021

Con un verano a la vuelta de la esquina, las temperaturas no hacen más que aumentar por momentos. Y no sólo nos referimos al clima, sino a nuestro listado de próximos lanzamientos mensual, que llega cargado de grandes juegos y muchas de las apuestas más fuertes de algunas desarrolladoras. Y es que aunque el E3 de este año apunta a ofrecer un gran cambio dentro de la escena de los videojuegos, no tendremos que esperar para poder ir disfrutando.

Así pues, como cada mes, a continuación os dejamos un pequeño resumen sobre los que consideramos son algunos de los próximos lanzamientos más relevantes de este mes de junio, ordenados cronológicamente por su fecha de salida y disponibilidad:

1 de junio

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

PC

Anunciado hace unos meses en la BlizzCon 2021, de igual manera que ya hizo con con la entrega original de World of Warcraft, ahora le toca al turno a su primera expansión. Lanzada por primera vez en 2007, Burning Crusade permitió a los jugadores de WoW viajar más allá del Portal Oscuro para visitar Terrallende, el hogar destrozado de los Orcos, introduciendo por primera vez las razas de los Elfos de sangre y los Draenei.

Así pues, tanto los veteranos como los nuevos jugadores podrán volver a tener el acceso a todas las zonas, instancias e incursiones de esta expansión, eso sí, bajo el mismo plan de desarrolló dosificado que vimos con WoW Classic. Eso significa que los jugadores tendrán que esperar un tiempo antes de poder enfrentarse a Illidan en el Templo Oscuro.



Ghosts ‘n Goblins Resurrection

PC, PS4, Xbox One

Anunciado durante la pasada celebración de los The Game Awards 2020, y estrenado inicialmente bajo una pequeña exclusividad para Switch, Capcom completa el lanzamiento de una de las primeras vueltas de sus sagas más míticas de su plan de próximos lanzamientos retro, rescatados directamente de las recreativas de los 80 y 90.



Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

PS4

Parte del proyecto del 60 aniversario de SEGA, nos llega este remake exclusivo para PS4 del juego de lucha que apareció por primera vez en las recreativas en 2006, y un año más tarde en las consolas PS3 y Xbox 360. Así pues, esta entrega incluirá unos gráficos actualizados construidos con un motor completamente nuevo, y nuevas características online.



Necromunda: Hired Gun

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Acción, disparos, y bastante sangre nos esperan en este FPS de desarrollo indie apadrinado por Focus Home Entertainment, que nos llevará directamente a los confines más oscuros de la ciudad colmena más infame de Warhammer 40.000. Surca un mar de crimen y corrupción y equilibra el violento ecosistema de Necromunda como un cazarrecompensas sin piedad.



Stonefly

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Aprovecha el viento y recorre los parajes de este título independiente. Annika Stonefly, una inventora tan brillante como inocente, deberá recuperar la joya perdida de la familia sirviéndose de su ingenio y su destreza. Ábrete paso entre la flora y la fauna; enfréntate a voraces criaturas, vive aventuras y conoce a personajes inolvidables. Durante tu periplo, descubrirás una conmovedora historia acerca del autodescubrimiento, la familia, el legado y los vínculos.



3 de junio

Hokko Life

PC

Con una fuerte influencia de Animal Crossing, este juego de Team17 nos llevará a una plácida y tranquila aldea que necesita de nuestra ayuda para convertirse en un encantador pueblo rural que haga las delicias de todo el mundo. Fabrica materiales y combínalos como quieras para crear nuevo mobiliario, objetos únicos, y todo tipo de decoración desde adornos florales, papeles pintados, suelos y hasta prendas de ropa.



The Magnificent Trufflepigs

PC

Continuando con los juegos indies, este título romántico en primera persona basado en la simple premisa de detectar metales a través de la pintoresca campiña inglesa, combinará la libre exploración con una profunda narrativa sobre la búsqueda de aquello que anhelamos.



Open Country

PC, PS4, Xbox One

Volviendo a colarse en nuestro listado de próximos lanzamientos tras un pequeño retraso, finalmente este título parece estar listo para ver la luz. Adéntrate en las montañas y cumple los encargos de los locales mientras perfeccionas tus habilidades de caza y supervivencia, estudias y aprendes del entorno y las criaturas que habitan en él, hasta poco a poco convertirte en un superviviente digno de decir que eres uno con la naturaleza.



4 de junio

DC Super Hero Girls: Teen Power

Switch

Únete a la lucha como Wonder Woman, Supergirl y Batgirl de la serie animada DC Super Hero Girls y rescata a Metrópolis de algunos de los supervillanos más famosos de DC; e intenta equilibrar tu vida de héroe con la vida de adolescente cuando no estés luchando, viajando por la Metropolis High School y Sweet Justice,excelentes lugares donde podrás tomar fotos para compartir en Superstapost. Y es que este juego combina la acción con un sistema de simulación y construcción similar al de los Sims, con una apuesta que sin duda atrapará.



Sniper Ghost Warrior Contracts 2

PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

La entrega más desafiante hasta la fecha de esta serie de shooter táctico, que incluirá desafiantes disparos a largas distancias con objetivos a más de 1.000 metros. Así pues, la dramática campaña de un jugador nos llevará en esta ocasión a una ambientación de guerra moderna situada en el Oriente Medio, manteniendo ese carácter de combate estratégico en pleno territorio enemigo característico de la saga.



5 de junio

Mighty Goose

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Una de las apuestas indies más diferentes de este listado de próximos lanzamientos, nos la ofrece este trepidante juego de disparos run & gun protagonizado por el cazarrecompensas Mighty Goose. Sírvete de armas épicas y máquinas de guerra devastadoras para luchar contra los jefes y las hordas de enemigos que llenarán la pantalla, y enfréntate al Rey Void, el monarca conquistador de galaxias dirige un vasto ejército de secuaces y monstruos mecanizados.



8 de junio

Chivalry 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

La segunda entrega de este título multijugador de batallas medievales en primera persona, en la que podremos vivir algunos momentos de la acción más emblemática de la época, tales como duelos de espadas, justas, asedios a castillos, y combates de clanes en los que deberemos esquivar espadones, martillos y tormentas de flechas en llamas.



Backbone

PC

Otra propuesta indie que nos llevará directos una aventura detectivesca de ambientación post-noir, a través de la piel de Howard Lotor, un mapache detective privado con el que interrogaremos a todo tipo de personaje de lo más variopintos, reuniendo pruebas y explorando una Vancouver distópica habitada por animales.



9 de junio

Alba: A Wildlife Adventure

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Estrenado originalmente en PC, de la mano del estudio galardonado en los premios BAFTA responsable de Monument Valley y Assemble with Care, nos encontramos con este curioso y tranquilo título de exploración. Únete a Alba mientras visita a sus abuelos en una pintoresca isla del Mediterráneo, que tras ver a un animal en peligro, decide tomar cartas en el asunto y comenzar una cruzada para salvar a los animales locales.



10 de junio

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

PS5

Una versión mejorada de este ya impresionante título, con unos gráficos y texturas más nítidas, efectos de iluminación y niebla más realistas, añadiendo entre los factores de optimización los modos «Gráficos», que establece como prioridad los gráficos en resolución 4K; y «Rendimiento», que establece como prioridad el rendimiento del juego a 60 FPS.

Y qué mejor manera de sacar provecho a este salto gráfico que añadiendo el deseado modo de fotografía, con el que poder capturar y compartir tus momentos favoritos de esta inolvidable aventura con un modo totalmente libre y personalizable. Además, Final Fantasy VII Remake Intergrade también contará con algunas mejoras exclusivas para PS5, como una actualización para el uso de la retroalimentación háptica del DualSense para ofrecernos unos combates con una mayor sensación de inmersión.

Pero no sólo eso, sino que también incluirá un nuevo episodio protagonizado por Yuffie, con el que podremos meternos en la piel de la ninja cuando se infiltra en la Compañía Shinra para robar la materia suprema y devolver la gloria a su patria, añadiendo una nueva perspectiva a la historia original de Final Fantasy VII.



Ninja Gaiden: Master Collection

PC, PS4, Xbox One, Switch

La vuelta de uno de los grandes clásicos de Koei Tecmo en forma de colección, en un paquete que incluirá las entregas de Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, junto con todos los contenidos descargables lanzados hasta la fecha.



Chicory: A Colorful Tale

PC, PS4, PS5

Sumándose a la gran oferta de títulos indie de este listado de próximos lanzamientos, nos encontramos con este juego de aventuras a vista de pájaro en el que puedes colorear el mundo a tu antojo y dibujar cuando quieras. Usa los poderes de la pintura para explorar lugares nuevos, resolver puzles, ayudar a tus amigos, y cambiar este pintoresco mundo a tu antojo.



11 de junio

Ratchet & Clank: Rift Apart

PS5

Sin duda uno de los títulos más esperados entre los próximos lanzamientos de este mes, e incluso de todo el año. Todo un golpe de nostalgia para los jugadores de PlayStation, que volverán a contar con este dúo en uno de los que apuntan a ser títulos los mejores títulos de PS5. Y es que sin duda se trata de una entrega que, además de ofrecernos una enorme cantidad de diversión, apunta a sacar un enorme provecho de las ventajas exclusivas de la nueva consola.



Guilty Gear Strive

PC, PS4, PS5

El último título de la aclamada franquicia de juegos de lucha, que tras más de 20 años, finalmente pondrá un punto y final a la historia creada durante todas las entregas de esta saga. Así pues, héroes y villanos resolverán por fin las dificultades y tribulaciones a las que se enfrentan en un modo historia que nos sumergirá en el universo de Guilty Gear con nuevos personajes y un avanzado uso del rollback netcode.



Wave Break

PC, Switch

Tras una primera llegada en exclusiva para Google Stadia, este juego de skate de estilo arcade clásico que mezcla los deportes de agua con pistolas, explosiones y una ambientación ochentera inspirada en los thrillers como “Corrupción en Miami”, completará su disponibilidad con los próximos lanzamientos en estas dos plataformas.



Black Skylands

PC

Construye tu propio barco y actualiza tu armamento para enfrentarte a esta aventura de acción y mundo abierto skypunk lleno de piratas y monstruos. Captura territorios, forja alianzas y despeja tierras ocupadas para aumentar el poder de tu bando.



DariusBurst: Another Chronicle EX+

PS4, Switch

Una nueva revisión de DariusBurst AC recreada con unos gráficos en 3D, que vuelve a dar vida a este clásico título R-Type como nunca antes lo habíamos visto.



17 de junio

Red Solstice 2: Survivors

PC

La secuela del exitoso título homónimo nos vuelve a presentar otra entrega de estrategia y batallas tácticas en tiempo real, con unas batallas a las que podremos enfrentarnos en solitario o con hasta 7 miembros dentro de nuestro equipo. ¿Podrás demostrar que tienes la habilidad de combate necesaria para sobrevivir y proteger el futuro de la humanidad?



18 de junio

Monobot

PC

Un juego de plataformas basado en la física y el comienzo de una gran historia por el universo. Métete en el papel de un pequeño robot con poco conocimiento respecto a este mundo, descifra los rompecabezas gracias a su ingenio y reflejos. Su cuerpo sin pies le dificulta el salto, pero sus habilidades le proporcionan soluciones poco convencionales frente a los problemas a los que se va enfrentando.



22 de junio

Dark Alliance

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Sucesor espiritual del clásico Baldur’s Gate: Dark Alliance, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, y sin duda uno de mis favoritos a nivel personal dentro de este listado de próximos lanzamientos, nos llega con este juego de rol y acción en tercera persona, con un fuerte componente cooperativo que nos invitará a profundizar en la figura de varios héroes clásicos del rol, entre los que se incluye el elfo oscuro Drizzt Do’Urden.



Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

PC

Adaptado de la exitosa serie de libros para niños Pierre The Maze Detective, y con unas impresionantes ilustraciones dibujadas a mano, este juego de aventuras y rompecabezas nos pondrá en la piel del investigador Pierre en su misión para encontrar y recuperar la piedra del laberinto robada.



23 de junio

Fallen Knight

PC, PS4, Xbox One, Switch

Toma el papel de un caballero de élite y ábrete camino en niveles repletos de acción 2.5D con intensas batallas de espadas en este juego de plataformas de acción neoclásico de desplazamiento lateral. Salva la ciudad de una organización terrorista convencida en exponer la verdad que juraste proteger.



Out of Line

PC

Un juego de aventuras y puzles en el que ayudaremos al pequeño robot humanoida San en su búsqueda para escapar de la Fábrica, a través de un mundo misterioso de estilo artístico 2D pintado enteramente a mano, mientras progeasmos a través de una historia inmersiva que se revelará a través de múltiples capítulos y rompecabezas únicos.



24 de junio

Legend of Mana

PC, PS4, Switch

La remasterización en HD del clásico RPG de Square Enix, que incluirá un rediseño completo de los gráficos, así como nuevos arreglos en la banda sonora, pudiendo cambiar entre las versiones original y nueva durante el juego.

Embárcate en una aventura para encontrar el místico Árbol de Mana visto en sueños, conoce al rico elenco de personajes, y aventúrate el sistema de creación de terreno «Land Make» para crear el mapa del mundo y enfréntate a temibles monstruos en el emocionante mundo de Fa’Diel.



Alex Kidd in Miracle World DX

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

La vuelta de un clásico de los 80 con unos nuevos gráficos en HD y mejoras de juego y animaciones que nos permitirán redescubrir todos los niveles del juego original, además de enfrentarnos a niveles completamente nuevos que ampliarán el conocimiento y la historia que hay tras nuestro icónico personaje.



25 de junio

Scarlet Nexus

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Otro de los que se espera sea uno de los grandes próximos lanzamientos de este año, con un título de acción que promete estar optimizado y sacar el máximo provecho de la nueva generación de consolas y gráficas. Basado íntegramente en una animación de estilo japonés, asumiremos el papel de Yuito Sumeragi, un nuevo recluta de las FSA que busca convertirse en un psiónico de élite como el que lo salvó cuando era un niño.

Armado con un talento psicoquinético, exploraremos la ciudad futurista de Nueva Himuka para descubrir los misterios de un futuro brain punk definido por la tecnología y estas habilidades únicas, mientras nos sumergimos en una compleja historia de vínculos, coraje y heroísmo creada por las mentes responsables del emblemático Tales of Vesperia.



Mario Golf: Super Rush

Switch

Únete a tus personajes favoritos del Reino Champiñón en esta nueva entrega deportiva en la que podremos jugar unas partidas de golf únicas a toda velocidad, con novedades como su modo «Golf rápido», en el que todos los jugadores lanzan al mismo tiempo y competirán para ser el primero en llegar al hoyo.



29 de junio

Ever Forward

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Tras un pequeño retraso, finalmente llega otra de las propuestas indies incluidas en este listado de próximos lanzamientos, con un título de aventuras y puzzles que nos promete una experiencia de juego e historia tan profundas que nos dejarán marca. Los jugadores necesitarán usar sus habilidades de observación e inteligencia para resolver múltiples acertijos para reconstruir el misterio del pasado de Maya y los oscuros secretos que ha enterrado en su subconsciente.



Próximos lanzamientos sin fecha

Sky: Children of The Light

Switch

Si bien no se trata de una verdadero estreno entre los próximos lanzamientos, habiendo debutado anteriormente en las plataformas móviles, se trata de una de una gran adición para el catálogo de la portátil de Nintendo, con un título sin violencia y apto para toda la familia.

De nuevo de la mano de los galardonados thatgamecompany, nos llega esta aventura social innovadora. En él, encarnaremos a uno de los Niños de la Luz, extendiendo la esperanza a través del desolado reino para devolver a las Estrellas caídas a sus constelaciones mientras avanzamos y exploramos un reino entre las nubes, con unas animaciones y unos escenarios de gran belleza.

Aunque, tal y como nos indica el propio juego, el apartado visual es sólo una parte, pero su banda sonora y efectos también jugarán un papel protagonista.



Beasts of Maravilla Island

PC, PS4, Xbox One, Switch

Cerrando así nuestro listado de próximos lanzamientos, nos encontramos con este juego de aventuras en 3D en el que asumiremos el papel de un joven fotógrafo de vida salvaje que atraviesa los ecosistemas mágicos de Maravilla Island para explorar y resolver los acertijos de esta isla mientas fotografiamos a sus fabulosas fauna y flora.