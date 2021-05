Mi PC va cada vez más lento: Cinco consejos para evitarlo

Si notas que tu PC va cada vez más lento no desesperes, y tampoco te preocupes antes de tiempo, ya que es un problema que, por desgracia, suele ocurrir con bastante frecuencia, que puede tener origen en numerosas causas, tanto a nivel de software como hardware, y que no tiene por qué indicar que se ha producido una avería grave.

Sé que a muchos de nuestros lectores habituales les preocupa este tema, y que más de uno ha tenido que lidiar, en algún momento, con todos los problemas que surgen cuando su PC va cada vez más lento. Por ello, he decidido dar forma a esta guía, en la que encontraréis perfectamente explicados cinco consejos sencillos que os ayudarán a evitar que vuestro equipo empiecen a tener problemas de rendimiento, y que estos lo conviertan en una «tortuga».

Junto a cada consejo, os dejaré también una descripción detallada para que podáis valorar qué solución, o soluciones, son las más apropiadas en función de cada caso en concreto. Personalmente, os recomiendo que apliquéis los cinco consejos de forma proactiva y constante, ya que de esa manera evitaréis tener que llegar a ese punto insoportable en el que no solo vuestro PC va cada vez más lento, sino que además, empieza a mostrar un comportamiento errático, algo que puede ocurrir en situaciones extremas.

Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios, y estaremos encantados de ayudaros a resolverlas.

Mi PC va cada vez más lento: Cómo evitarlo

1.-Manten el equipo limpio y en buen estado

Muchos usuarios se olvidan por completo del PC desde el momento en el que terminan de montarlo, o de conectarlo. A lo largo de los años he visto casi de todo, personas que me preguntaban, sorprendidas y desanimadas, cómo era posible que el equipo que habían comprado hace dos o tres años estuviese empezando a funcionar bastante mal, o otras me comentaban que incluso sufrían apagones o reinicios espontáneos.

Está claro que, cuando notas que tu PC va cada vez más lento, es porque algo no está bien. Con el uso del equipo, y el paso del tiempo, se va acumulando en el interior del equipo suciedad y polvo, y también se produce un desgaste de algunos componentes, como la pasta térmica, que se degrada de forma natural con el tiempo, y los ventiladores, que tienen una vida útil determinada, aunque sobre este tema hablaremos en el próximo apartado.

Mantener el PC en buen estado es fundamental para evitar que se produzca esa pérdida de rendimiento gradual, consecuencia directa de todo lo que hemos expuesto en el párrafo anterior. Para cumplir a rajatabla este consejo es necesario limpiar el equipo por dentro, y a fondo, al menos una vez al año, o dos veces al año si vivimos en un clima muy caluroso. También es recomendable mantenerlo en un lugar elevado y limpio, evitar exponerlo a zonas donde se concentren o se generen grandes cantidades de polvo, y lejos de fuentes de calor.

Si nunca has limpiado un PC no te preocupes, es muy fácil, puedes utilizar botes de aire comprimido, un compresor o cualquier otra herramienta que te permita soplar el polvo acumulado. Un cepillo de dientes viejo también resulta de gran ayuda para llegar a casi cualquier rincón, y un paño ligeramente húmero hace maravillas en los ventiladores.

Obviamente, para mantenerlo en buen estado, es imprescindible tratarlo y moverlo con cuidado, y evitar golpes, sacudidas o movimientos que puedan comprometer su integridad estructural, y la de sus componentes.

Si mi PC va cada vez más lento, ¿cómo me ayuda esto? Pues es muy sencillo, el polvo y la suciedad pueden afectar al correcto funcionamiento de algunos componentes y limitar la efectividad de los ventiladores, lo que se traduciría en una menor capacidad de refrigeración, en temperaturas de trabajo más elevadas y, en casos extremos, en una reducción de la vida útil de los ventiladores. Un PC muy sucio también puede acabar propiciando la entrada de invitados no deseados al interior del equipo (insectos, por ejemplo).

2.-Realiza mantenimientos básicos

Ya os lo hemos adelantado en el apartado anterior. En muchas ocasiones, cuando notas que tu PC va cada vez más lento esto se debe a que no has sabido, o no has querido, realizar una serie de mantenimientos básicos que son necesarios para que tu equipo pueda seguir trabajando de forma óptima con el paso del tiempo.

De la misma manera que un coche necesita de mantenimientos puntuales para funcionar adecuadamente, un PC también requiere de ciertos cuidados. Si estos no se producen, notarás que tu PC va cada vez más lento, y si lo sigues descuidado durante mucho tiempo llegará el momento en el que dejará de funcionar. No es complicado de entender, imagina lo que ocurriría, por ejemplo, si no le cambiases el aceite a tu coche durante cinco años.

Cada PC puede montar configuraciones diferentes que nos obliguen a realizar mantenimientos distintos, pero de forma general hay una serie de pautas básicas que tendremos que tener siempre presentes:

Cambiar la pasta térmica , tanto del procesador como de la tarjeta gráfica. Es complicado establecer un margen temporal concreto, pero en mi caso suelo cambiar la de la CPU cada año, y la de la GPU en cuanto detecto pequeñas variaciones injustificadas de temperatura.

, tanto del procesador como de la tarjeta gráfica. Es complicado establecer un margen temporal concreto, pero en mi caso suelo cambiar la de la CPU cada año, y la de la GPU en cuanto detecto pequeñas variaciones injustificadas de temperatura. Reemplazar las almohadillas térmicas , si es necesario. Se utilizan en numerosas tarjetas gráficas para hacer contacto en zonas vitales, como los chips de memoria gráfica y el sistema VRM. Tienen un papel idéntico al de la pasta térmica, y como esta se degradan con el paso del tiempo, aunque su vida útil es mucho mayor y no hay que cambiarlas con tanta frecuencia.

, si es necesario. Se utilizan en numerosas tarjetas gráficas para hacer contacto en zonas vitales, como los chips de memoria gráfica y el sistema VRM. Tienen un papel idéntico al de la pasta térmica, y como esta se degradan con el paso del tiempo, aunque su vida útil es mucho mayor y no hay que cambiarlas con tanta frecuencia. Cambia los ventiladores que estén dando problemas, con el paso del tiempo, y el uso normal del equipo, los ventiladores se van deteriorando y pueden empezar a mostrar síntomas claros de que están a punto de fallar. Cambiarlos antes de que eso ocurra puede ahorrarnos un susto.

Si mi PC va cada vez más lento, ¿cómo me ayuda esto? En este caso, puede que tu PC simplemente estuviese sufriendo un sobrecalentamiento debido a una pasta térmica seca y desgastada que impedía una correcta transferencia de calor entre la CPU y el disipador, o que surgieran otros problemas de control de la temperatura por todo lo que hemos expuesto. Realizar estos mantenimientos solucionará esos problemas de exceso de calor, hará que los componentes puedan volver a funcionar a plena potencia sin problemas, y marcará una diferencia enorme.

3.-Controla las actualizaciones de software

Es un tema problemático, sobre todo tras el salto de Windows 10 al modelo de servicio y la continua llegada de actualizaciones de diferentes tipos. Debes tener presente dos cosas, la primera es que tan malo puede ser no actualizar nunca el software como ser el primero en actualizarlo, debido a los problemas que podrías encontrarte, y la segunda es que, al final, lo ideal es que seas tú quien decida cuándo es el mejor momento para actualizar.

Las actualizaciones semestrales de Windows 10 introducen nuevas funciones y, normalmente, corrigen errores, fallos de seguridad y pueden mejorar la estabilidad y el rendimiento, pero también pueden dar fallos, errores graves y fallos que te hagan notar que tu PC va cada vez más lento. Los parches de seguridad y las actualizaciones de drivers también forman parte del ecosistema de actualizaciones de software con las que tenemos que lidiar en Windows 10.

Gestionar manualmente las actualizaciones de software puede parecer complicado y laborioso, pero al final es más fácil de lo que parece. Simplemente páusalas por defecto, y procede a su instalación cuando creas que es oportuno. En el caso de juegos y aplicaciones, las nuevas actualizaciones suelen representar un importante valor añadido, pero en algunos casos los cambios de versión pueden incrementar los requisitos, lo que hará que tu PC funcione pero y vaya más lento debido a las nuevas exigencias.

Si las actualizaciones no son obligatorias, asegúrate de que tienes el hardware adecuado para seguir disfrutando de una buena experiencia, y si no es así simplemente no actualices. No todas las actualizaciones tienen efectos positivos, así que cuidado.

Si mi PC va cada vez más lento, ¿cómo me ayuda esto? Gestionar las actualizaciones con cuidado evitará que tu PC vaya cada vez más lento, ya que podrás esquivar parches problemáticos y actualizaciones que no estén debidamente optimizadas para tu equipo.

4.-Gestiona los drivers y las aplicaciones

Los controladores o drivers juegan un papel muy importante, pero su correcta gestión puede ser complicada. Mantener los controladores actualizados es la mejor opción, aunque con algunos matices importantes, ya que los nuevos drivers suelen estar optimizados para componentes de última generación, y pueden dar errores o conflictos con los más antiguos, o incluso generar pérdidas de rendimiento en algunos casos.

Si tienes un equipo de última generación, mantén los drivers actualizados buscando actualizaciones con frecuencia, pero espera un tiempo prudencial antes de instalarlos para descartar posibles errores no resueltos. También os recomiendo evitar la instalación de controladores directamente desde Windows 10 si no tenéis ningún tipo de conflicto previo o de necesidad. Confiarme con este tema me costó, en su momento, la desaparición de mis unidades SSD PCIE NVMe, como os conté hace unos días. Por último, no olvides cumplir siempre estas cuatro claves:

Instala los controladores descargados única y exclusivamente desde la web oficial del fabricante. Comprueba, antes de instalarlos, que son compatibles con tu hardware. No utilices drivers beta, solo versiones finales debidamente validadas. En caso de que hayas hecho cambios de hardware importantes, desinstala por completo los controladores anteriores, reinicia el equipo e instala los nuevos drivers.

En cuanto a la gestión de las aplicaciones, debes ceñirte a dos puntos muy claros:

Elimina las aplicaciones que no utilices, te permitirá liberar recursos muy valiosos (espacio de almacenamiento y memoria RAM, si cargaba de inicio).

te permitirá liberar recursos muy valiosos (espacio de almacenamiento y memoria RAM, si cargaba de inicio). Deshabilita las aplicaciones que no quieras que carguen de inicio, ya que estas harán que tu PC arranque más lento, y consumirán memoria RAM.

Si mi PC va cada vez más lento, ¿cómo me ayuda esto? Al gestionar los drivers de forma inteligente te asegurarás de que tu equipo está siempre perfectamente afinado. En ocasiones, sobre todo con hardware relativamente antiguo, es mejor mantener controladores anteriores, así que no te preocupes si ves que un nuevo driver no termina de ir fino con tu equipo, espera. Con respecto a las aplicaciones es muy simple, liberarás recursos y mantendrás el equipo limpio, lo que te evitará tener esa sensación de que tu PC va cada vez más lento.

5.-Haz análisis de seguridad periódicos y optimiza

La seguridad juega un papel muy importante en cualquier PC. Una infección por malware puede hacer que un equipo funcione con una lentitud extrema, y generar problemas tan graves que, al final, no tengamos más remedio que hacer un formateo completo.

Utilizar una solución de protección contra amenazas y realizar análisis de seguridad con cierta frecuencia es importante, pero también lo es tener un mínimo de sentido común: evita webs engañosas o potencialmente maliciosas, no descargues contenidos dudosos ni hagas clics en enlaces de origen desconocido, o poco fiables.

Por otro lado, también es buena idea recurrir periódicamente a las herramientas de optimización de cada sistema operativo. En Windows 10, por ejemplo, podemos optimizar las unidades de almacenamiento y liberar espacio de una manera sencilla y rápida. Son herramientas totalmente fiables, que están preparadas para trabajar con unidades SSD y que no os darán ningún tipo de problema.

Si mi PC va cada vez más lento, ¿cómo me ayuda esto? Mantener el equipo protegido evitará infecciones que puedan llevar nuestro equipo al límite, y las herramientas de optimización pueden mejorar de forma considerable el rendimiento del equipo. No harán milagros, pero son totalmente gratuitas y tendrán un impacto positivo que acabaréis notando, sobre todo si vais muy justos de espacio y tenéis acumulada esa «basura» que normalmente no nos molestamos en eliminar. Si utilizas Windows 10 y notas que va muy lento, no te pierdas esta guía, te ayudará a mejorar el rendimiento.