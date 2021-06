La compañía de la manzana mordida ha arrancado la WWDC 2021 con iOS 15, la próxima actualización de su conocido sistema operativo móvil, y nos ha sorprendido con una oleada de novedades que se han centrado en mejorar las posibilidades de FaceTime, y también la forma en la que interactuamos y compartimos contenidos multimedia con nuestros seres queridos a través de nuestro dispositivo basado en iOS.

Apple ha sabido leer a la perfección la realidad en la que nos encontramos, el impacto que todavía tiene la pandemia de la COVID-19 en nuestras vidas, y la importancia que ha adquirido nuestro smartphone a la hora de hacer que nuestro día a día sea más fácil. Con esto en mente, no es extraño que iOS 15 haya impulsado, con nuevas funciones, las videollamadas a través de Face Time, y a un nivel que, francamente, no me habría atrevido a imaginar.

Conectar, esa es la palabra que más veces ha repetido Apple desde el inicio del evento, pero la lista de novedades no se limitan a ese aspecto social. La compañía de la manzana también ha anunciado otras novedades muy interesantes que mejoran la experiencia de uso en iOS 15, como Resumen de Notificaciones, que simplifica y facilita la gestión de esas montañas de notificaciones que tienden a acumularse en nuestro terminal cuando estamos haciendo otras cosas importantes.

La lista de novedades que ha presentado Apple es tan grande, y tan interesante, que vamos a compartir con vosotros un resumen con las más llamativas. Ya os hemos anticipado algunas de ellas, pero estas son solo la punta del iceberg, así que vamos descubrir el resto, y a profundizar en las más importantes.

iOS 15: Un vistazo a sus novedades más importantes

Como anticipamos, iOS 15 incluye nuevas funciones que mejoran, amplían e impulsan la forma en la que nos comunicamos, en la interaccionamos y en la que compartimos nuestros contenidos multimedia favoritos con nuestros seres queridos. En este sentido, FaceTime ha recibido una importante puesta al día con novedades muy interesantes, entre las que podemos destacar:

Sonido espacial para mejorar la calidad de audio en videollamadas.

«Amplio Espectro», que nos permite captar todos los sonidos de la estancia.

«Aislamiento de Voz», que elimina el ruido ambiental y se centra en la voz del usuario.

Cambios a nivel de interfaz, que ofrecen una experiencia mejorada en conversaciones con múltiples participantes.

El modo retrato llega a FaceTime en iOS 15, y aplica un efecto de desenfoque sobre el fondo.

Enlaces en FaceTime, una función que permite planificar videollamadas y eventos y utilizar un enlace a modo de invitación.

«Share Play», una característica muy llamativa que nos da la posibilidad de escuchar música, ver películas y compartir nuestra pantalla con nuestros amigos y seres queridos. Es muy fácil de utilizar, y funciona con muchas aplicaciones, incluyendo Apple Music y Apple TV. La compañía de la manzana está trabajando para dar soporte en Disney+, Huli, HBO Max, NBA, Twitch, TikTok, ESPN+, Paramount+ y otras plataformas de streaming.

