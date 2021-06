Overwatch estrenará juego cruzado dentro de poco

Hace poco que Overwatch cumplió cinco años desde su llegada al mercado, y sin embargo es ahora, con Overwatch 2 ya en la mirilla, cuando Blizzard Entertainment se aproxima a lanzar una de las actualizaciones más importantes y demandadas que nunca haya recibido este popular título de acción: juego cruzado entre plataformas.

Dice la compañía que comenzará pronto a probar el juego cruzado en Overwatch, en fase beta en un principio, pero con acceso para todas las plataformas en las que está disponible el juego, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X y Nintendo Switch. Para ello será necesario tener una cuenta en Battle.net y enlazarla con las correspondientes de Nintendo, PSN y Xbox.

De hecho, la creación de la cuenta en Battle.net será imprescindible no solo para poder acceder a la beta de Overwatch con juego cruzado, sino para poder disfrutar del juego cruzado con usuarios de otras plataformas, una vez la característica esté al alcance de todos lo el mundo.

Como incentivo para que nadie se quede atrás, Blizzard regalará un objeto especial de los del juego a todos los usuarios que se han creado la cuenta antes de que termine el año.

Por otro lado, el juego cruzado en Overwatch no traerá otras dádivas consigo. Es decir, la progresión cruzada se queda fuera de la actualización y alternar la partida entre dispositivos no será posible, a menos que uno se resigne a no conservar todo lo acumulado en uno u otro.

Pero será posible jugar a Overwatch con jugadores de todas las plataformas en las que está disponible el juego, en todos los modos de juego excepto en el de «Competitivo». Eso sí, el juego cruzado estará desactivado de manera predeterminada: deberá ser el usuario el que activamente elija compartir la experiencia extramuros.