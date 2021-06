La semana pasada pudimos confirmar que Cyberpunk 2077 iba a volver a la PS Store, aunque no teníamos una fecha concreta asociada a dicha información. Hoy, por fin, hemos podido confirmar que su regreso se produjo el 21 de junio, y también hemos tenido la oportunidad de ver que este regreso ha venido acompañado de un aviso importante para los jugadores de PS4.

El perfil oficial de Cyberpunk 2077 en Twitter dice claramente que «los usuarios de PS4 podrían seguir experimentando problemas de rendimiento«. También indica que los responsables del desarrollo, la gente de CD Projekt RED, continúa trabajando para mejorar la experiencia en dicha plataforma, y recomienda jugarlo en PS4 Pro o en PS5 para conseguir la mejor experiencia (dentro del ecosistema de Sony).

Por su parte, el perfil de Twitter de PlayStation mantiene el mismo enfoque. Dice que todavía hay trabajo pendiente en la versión de Cyberpunk 2077 para PS4, y recomienda jugarlo en PS4 Pro o en PS5. En este sentido, es importante recordar que todavía no existe una versión adaptada por completo a las consolas de nueva generación, es decir, para PS5 y Xbox Series S-Series X. Dicha versión llegará a finales de este año, según la propia CD Projekt RED, pero todavía no conocemos sus posibles mejoras.

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 generó una profunda polémica que estuvo motivada, principalmente, por una serie de promesas que eran imposibles de cumplir desde el primer momento. CD Projekt RED dijo, en numerosas ocasiones, que Cyberpunk 2077 iba a llegar tanto a la generación anterior de consolas, PS4 y Xbox One, como a la nueva generación de consolas, PS5 y Xbox Series X-Series S, y destacó que la experiencia iba a ser «buena» en todas las plataformas.

Desde el principio, el estudio polaco pecó de ambicioso, e intentó llevar a las consolas de la anterior generación un proyecto que les quedaba muy grande. Ya tuve la oportunidad de daros mi opinión del tema en este artículo, así que os invito a echarle un vistazo si no pudisteis verlo en su momento. Toda consola tiene, como cualquier PC, un hardware base que impone unas limitaciones determinadas que, al final, son imposibles de superar por mucha optimización intentemos llevar a cabo.

Cyberpunk 2077 para PC tiene unos requisitos mínimos que quedan muy por encima del hardware de PS4 y Xbox One, y la implementación del motor RED Engine es tan atrevida que no es extraño que sea capaz de poner contra las cuerdas a ambas consolas, incluso a pesar del milagro de la optimización, y de la reducción de calidad gráfica que presenta este título en ambas plataformas.

Con la llegada del parche 1.2, el rendimiento de Cyberpunk 2077 mejoró mucho en PS4 Pro, aunque la experiencia sigue sin ser totalmente satisfactoria, ya que la consola no es capaz de mantener 30 FPS estables a pesar de utilizar resolución dinámica (entre 1080p y 1224p). Si te preguntas qué puedes esperar del juego en PS4 es muy simple, una calidad gráfica muy baja, resolución dinámica entre 720p y 900p y una tasa de FPS que normalmente se mantiene entre los 20 y los 25 fotogramas por segundo. Personalmente lo tengo claro, no compraría Cyberpunk 2077 para jugarlo ni en PS4 ni en Xbox One.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021