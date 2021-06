Comprar tarjetas gráficas era, hasta hace cosa de una semanas, algo prácticamente imposible, salvo que estuviésemos dispuestos a aceptar precios que llegaban, incluso, a triplicar el precio de venta recomendado por NVIDIA y AMD.

Los que nos leéis a diario tenéis claro cómo habíamos llegado a esa situación, y a quién había que señalar como culpables. Por un lado teníamos el tema de la escasez de chips, una realidad que ha afectado al sector tecnológico en general, y por otro lado también había que tener en cuenta la falta de materiales importantes para la fabricación de este tipo de componentes. Sin embargo, lo que hizo que comprar tarjetas gráficas a su precio recomendado fuese una quimera fue el auge de la minería de criptodivisas.

Desde que empezó a disminuir de forma alarmante el stock de tarjetas gráficas os dije que la causa principal era, sin ninguna duda, el aumento anormal de la demanda de este tipo de componentes, proveniente del sector del minado de criptodivisas. Muchos no estuvieron de acuerdo con ese enfoque, pero la situación que vive el mercado a día de hoy no hace más que darme la razón, y nos deja una nueva dosis de realidad, al fin y al cabo no es casualidad que el hundimiento gradual del Bitcoin, y de otras criptodivisas, haya coincidido con una mayor disponibilidad de tarjetas gráficas.

Al momento de escribir este artículo, era posible comprar tarjetas gráficas muy variadas, tanto de gama baja como de gama media, alta y tope de gama, incluyendo modelos tan deseados como las RTX 3070 y RTX 3080, y también las Radeon RX 6700 XT y superiores, e incluso las GTX 16 y RTX 2060. Una buena noticia que, sin embargo, viene acompañada de una mala, y es que los precios están todavía en unos niveles inaceptables.

¿Cuándo podremos comprar tarjetas gráficas a precios normales?

Es imposible dar una fecha concreta, pero lo importante es que ya empezamos a ver la luz al final del túnel. La situación a la que nos ha llevado este último «boom» del minado de criptodivisas fue mucho peor que el anterior, ya que la escasez de tarjetas gráficas fue mucho mayor, y los precios se elevaron hasta alcanzar niveles inimaginables. No exagero, recordad que la RTX 3080, por ejemplo, alcanzó los 3.000 euros en reventa.

Al momento de escribir este artículo, una de las tarjetas gráficas con mejor valor precio-prestaciones que podemos encontrar es la RX 6700 XT, que está disponible desde 748,80 euros en versión reacondicionada (mantiene los dos años de garantía). Su precio recomendado, con el diseño de referencia, es de 489,99 euros. La Radeon RX 6800 está disponible por 999,90 euros (su precio recomendado es de 599,99 euros), y otros modelos como la Radeon RX 6900 XT se sitúan en la franja de los 1.800 euros.

Por el lado de NVIDIA, la RTX 3080 SUPRIM X de MSI está disponible por 1.499,90 euros, y la RTX 3070 SUPRIM de esa misma ensambladora tiene un coste de 1.099 euros. El precio recomendado de ambas en su diseño de referencia (Founders Edition) es de 719 y 519 euros, respectivamente. Podemos encontrar la RTX 3070 desde 899,90 euros, y la RTX 3080 Ti desde 1.699 euros (su precio recomendado en versión Founders Edition es de 1.199 euros).

Estoy convencido de que la evolución de las criptodivisas durante las próximas semanas va a ser clave en este sentido, y que de ello dependerá que mejore, o empeore, el stock de tarjetas gráficas, y también que sus precios suban o bajen de forma considerable. Si se mantiene la tendencia a la baja, y la producción por parte de NVIDIA y AMD sigue mejorando, la disponibilidad seguirá mejorando y será posible comprar tarjetas gráficas a precios cada vez más cercanos a los recomendados. Sin embargo, si las criptodivisas vuelven a subir, ocurrirá todo lo contrario.