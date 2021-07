La instalación de Windows 11 Home, la versión básica para gran consumo del próximo sistema operativo de Microsoft, obligará a usar una cuenta ID de Microsoft durante el proceso de instalación y una conexión a Internet activa.

A los polémicos requisitos mínimos de hardware para Windows 11 (UEFI, Secure Boot, DirectX 12 y TPM) Microsoft sumará otras exigencias que no van a gustar a una buena parte de usuarios. Y es que Windows 11 Home no permitirá la opción presente en Windows 10 (y anteriores versiones del sistema) de configurar un nuevo dispositivo e iniciar el escritorio con una cuenta local.

Así lo muestra la instalación de la versión beta para Insiders de Windows 11 publicada por Microsoft. Según nuestras pruebas, Windows 10 Home no permite omitir la configuración de una cuenta de Microsoft y además exige conexión a Internet. Estos requisitos serán obligatorios para el proceso de instalación (OOBE) desde cero en equipos ya desplegados o los nuevos OEM que preinstalen el nuevo sistema.

Las actualizaciones desde Windows 10 a Windows 11 no lo exigen y tampoco -al menos por el momento- las versiones Pro y Enterprise del sistema. Además, una vez completada la instalación de Windows 11 Home sí se puede crear y utilizar una cuenta local. Al igual que con los requisitos mínimos de hardware tendremos que esperar a comprobar la decisión de Microsoft cuando publique la versión final.

Windows 11 Home: ¿Cuenta Microsoft o Local?

Microsoft ya intentó imponer el uso de sus cuentas ID en Windows 10 (con poco éxito y mucha polémica), incluyendo «patrones oscuros» en el proceso. La situación no es exclusiva de Microsoft y aquí hay que incluir a Google u Apple ya que es complicadísimo usar un móvil Android o un iPhone sin conectarse a la cuenta de los citados proveedores.

Al menos, todas las versiones de Windows 10 se pueden instalar con una cuenta local creada por el usuario. Ello cambiará en el futuro, nos tememos y las cuentas ID de Microsoft estarán cada vez más presentes. El funcionamiento de algunas características del sistema operativo y su administración cambia según seleccionemos una u otra. Una cuenta en línea, a través de una ID de Microsoft, tiene sus ventajas, como una mejor conexión con las aplicaciones y servicios en nube de Microsoft, mejor sincronización con otros equipos o acceso a funciones como poder restablecer la contraseña desde la nube.

En Windows 11 permitirá la integración de Microsoft Office en el menú Inicio, sincronizar datos entre dispositivos o una configuración más sencilla de componentes como OneDrive y las aplicaciones de la Tienda Windows. Además, los controles de personalización avanzados de los widgets, una de las funciones insignia de Windows 11, funcionará mejor con una cuenta de Microsoft. La idea del gigante del software es clara: además de Windows quiere que uses el resto de su software y servicios.

Sin embargo, una cuenta local tiene otras ventajas sobre una cuenta de Microsoft, como no estar vinculada a una identidad en línea que puede ser pirateada y una mayor privacidad, uno de los puntos más cuestionables de Windows 10 en el lanzamiento del sistema. Si no vas a usar preferentemente con Windows la suite ofimática Office y otros servicios del gigante del software este tipo de cuentas son la mejor opción. Si nos deja Microsoft… Y qué decir de la obligatoriedad de tener una conexión activa a Internet para instalar Windows 11 Home, algo que no recordamos de ninguna versión anterior de Windows.

Desde aquí apostamos siempre por lo mismo. Microsoft debe entregar un método respetuoso con el cliente, que aún señalando las ventajas de uso de un tipo de cuenta u otra sea totalmente transparente mediante una interfaz que ponga las dos al mismo nivel para que el usuario elija con total libertad, en Windows 11 Home y en el resto de versiones. Ya te contaremos.