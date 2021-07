Tencent compra el estudio Sumo por 1.270 millones de dólares

Sin ningún aviso previo que nos vaticinase este movimiento, Tencent acaba de anunciar una oferta pública para adquirir por completo el estudio Sumo Group, desarrollador británico conocido por títulos como LittleBigPlanet, Sackboy, Hitman 2 y Crackdown 3, haciéndose con una participación del 8,75%, valorada en más de 1.270 millones de dólares.

Tal y como ha compartido Ian Livingstone, presidente no ejecutivo de Sumo, «la compañía se beneficiará del amplio ecosistema de videojuegos de Tencent, la experiencia probada de la industria y sus recursos estratégicos, que ayudarán a asegurar y promover las aspiraciones y el éxito a largo plazo«.

Con esta adquisición, Tencent se reafirma todavía más en su posición de la compañía de juegos más grande del mundo, siendo propietaria actualmente de grandes estudios como Riot Games, así como poseedora de grandes participaciones financieras en otras compañías como Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Bluehole, Paradox Interactive, Supercell, Grinding Gear Games y Yager, e incluso la plataforma de chat de voz, Discord.

La adquisición de Sumo le da a Tencent una mezcla de contenido independiente y AAA. Y es que además de los títulos directamente trabajados por el estudio, como los juegos anteriormente mencionados y publicados por Sony, Sumo Group también es propietario de otras desarrolladoras independientes como The Chinese Room (Everybody’s Gone to the Rapture), Red Kite Games (Two Point Hospital) o la recién adquirida PixelAnt Games.

Sin duda 2021 está siendo un año movido para la industria del videojuego, siendo escenario de otras adquisiciones importantes como la compra de ZeniMax por parte de Microsoft, el acuerdo de Electronic Arts con Codemasters, la adquisición por Epic Games del estudio Mediatonic, la adquisición de BigBox VR por Facebook a través de su división Oculus, o las más recientes adquisiciones de Housmarque y Bluepoint por parte de Sony.

Así pues, con todavía medio año por delante, y una previsión bastante favorable para la vuelta a la distribución de tarjetas gráficas y consolas de nueva generación, parece que la escena gaming pronto volverá a tomar un rumbo bastante interesante.