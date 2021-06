PlayStation Studios adquiere Housemarque y adelanta la unión de Bluepoint

Tras un año desde su creación, finalmente Sony comienza a ampliar PlayStation Studios con el anuncio de la incorporación de Housemarque, desarrolladora detrás de títulos como Returnal para PS5, o Dead Nation y Super Stardust HD de PS3.

Esta noticia fue compartida inicialmente en twitter por Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios, y más tarde en un comunicado oficial en el blog de PlayStation firmado por el cofundador y director gerente de Housemarque, Ilari Kuittinen, quien asegura que esta unión «le da a nuestro estudio un futuro claro y una oportunidad estable para continuar ofreciendo enfoques centrados en el juego, mientras sigue experimentando con nuevos métodos de entrega narrativa y empuje los límites de esta forma de arte moderna«.

Por el momento el coste de adquisición del estudio no se ha hecho público, aunque ya se ha asegurado que el liderazgo actual de Housemarque permanecerá en el estudio, que trabajará junto con el equipo de desarrollo externo de PlayStation Studios para continuar con las operaciones diarias.

..so apparently PlayStation Japan uploaded the wrong image with their first tweet on Housemarque’s acquisition, and it actually mentions a Bluepoint acquisition pic.twitter.com/yQBHtLbG5c

— Nibel (@Nibellion) June 29, 2021