Después de la primera beta cerrada limitada en exclusiva por invitación que ya vimos durante el pasado mes de abril, Microsoft por fin ha anunciado la llegada de la beta abierta de Xbox xCloud Gaming en iOS y PC para todos los suscriptores de Game Pass Ultimate.

Y es que aunque Apple inicialmente dijo que no permitiría aplicaciones de transmisión de juegos en sus dispositivos, finalmente acabó creando una excepción para permitir que esas aplicaciones funcionen a través de un navegador, ampliando así el acceso a este servicio de juegos a través de los navegadores Microsoft Edge, Google Chrome y Safari.

Así pues, pese a un pequeño retraso con sus planes oficiales que lo fechaban para la pasada primavera, posiblemente impulsado por los encuentros entre Microsoft y Apple durante el juicio contra Epic Games, finalmente la compañía de Redmon se acerca a completar su disponibilidad a todas las plataformas. Y es que aunque parezca ya mentira, los usuarios de Android han disfrutado de una exclusividad de más de un año para este servicio de juegos en la nube, por delante del propio ecosistema de ordenadores Windows.

Starting today, Xbox Cloud Gaming is running on custom Xbox Series X hardware, and available to all @XboxGamePass Ultimate members with Windows 10 PCs and Apple phones and tablets, via browser, across 22 countries. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass

— Xbox Wire (@XboxWire) June 28, 2021