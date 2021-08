¿Qué pestaña está sonando? Averígualo con Chrome

Al hablar de usuarios de Internet hay que distinguir entre dos grandes perfiles: los que en alguna ocasión se han preguntado qué pestaña está sonando de un lado, y los que todavía no han desesperado intentando encontrar de dónde demonios viene ese sonido de fondo que ha empezado a sonar de repente. Si no lo has experimentado nunca puede parecerte una tontería, pero quienes hemos pasado por ello, te lo aseguro, en ocasiones tardamos menos en reiniciar el PC que en localizar la pestaña díscola y silenciar su contenido.

Este problema, el de no saber qué pestaña está sonando, se da de manera habitual entre los usuarios que tienden (tendemos) a tener abierta una cantidad desmedida de pestañas de manera simultánea, puesto que en caso contrario es bastante sencillo distinguir, rápidamente, cuál (o cuáles) de ellas están reproduciendo sonido en ese momento, gracias al icono con forma de altavoz que se muestra entre el favicon (el icono distintivo de la web) y el título de la página. Y sí, por si te lo estás preguntando, es posible tener abiertas tantas pestañas como para que el ancho de las mismas impida ver el icono.

Otra posible razón para no saber qué pestaña está sonando en un momento determinado es la variante «ventanil» de lo comentado en el párrafo anterior. En este caso una ventana puede tener abiertas solo unas pocas pestañas… pero claro, el número de ventanas se multiplica. Esto se da especialmente cuando los usuarios emplean múltiples escritorios y cada uno de ellos tiene abiertas una o dos ventanas del navegador, en este caso Google Chrome.

Y sí, por supuesto que es posible combinar ambas «técnicas», es decir, tener abiertas muchas ventanas del navegador, y que cada una de ellas tenga abierta una cantidad demencial de pestañas. Y este es el caso en el que digo que, muchas veces, resulta tremendamente más rápido reiniciar el PC que analizar, una por una todas las ventanas, hasta localizar qué pestaña está sonando. Y me gustaría decir que esto me lo han contado, pero por desgracia hablo de experiencia propia.

Hablaba de esto, en tiempo pasado, con un grupo de amigos, y me ha sorprendido comprobar que parte de ellos no sabían que Chrome cuenta con una práctica función para averiguar qué pestaña está sonando. Y no es una función que de momento solo se encuentre en la versión de desarrollo, en realidad hace ya algún tiempo que se encuentra en la versión normal del navegador.

Si es tu caso, abre una pestaña de Chrome y reproduce un vídeo con música, Speaking in Tongues, de Arcade Fire es mi recomendación (aunque he dudado de si elegir Rebellion/Lies, pero ese es otro tema), pero en realidad cualquier elección vale. Verás como, tal y como inicias la reproducción, aparece un nuevo icono a la derecha de la barra de direcciones, con una nota musical sobre tres líneas horizontales:

Si haces click en el, de manera inmediata se mostrará un minireproductor con los controles básicos, incluido el de pausar la reproducción. Además, si haces click en la imagen que se muestra, Chrome te llevará a la fuente, de manera que no solo sabrás qué pestaña está sonando, sino que además también podrás pausarla, cerrarla o hacer lo que consideres oportuno.

¿Y qué ocurre si la fuente del sonido no es un vídeo, sino una página que tiene un fondo musical? Puedes hacer la prueba tú mismo, sin cerrar la anterior accede a por ejemplo a esta web, abre el minirreproductor y, como podrás comprobar, ahora se mostrarán ambas fuentes de sonido:

Así, una vez averiguada qué pestaña está sonando (o pestañas, en este caso), tan solo tendrás que dirigirte a las mismas. Además, y esto sí que se circunscribe de momento a la versiones de pruebas, Google añadirá próximamente a este mismo control la posibilidad de silenciar las pestañas desde allí mismo.