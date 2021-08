Llevábamos unos días hablando de la posibilidad de que id Software nos sorprendiera un con nuevo Quake, algo que, al final, se ha cumplido, aunque por desgracia no como nos habría gustado. No os voy a mentir, esperaba con muchas ganas un remake de Quake, es decir, un reinicio de la franquicia que la actualizase a la nueva generación, pero al final todo se ha quedado en un simple remaster.

Para los amantes de esta franquicia, entre los que me incluyo, que hemos recurrido en numerosas ocasiones a los mods de la comunidad para mejorar el apartado técnico de Quake, y así tener una «excusa» para volver a disfrutarlo desde el principio hasta el final, este Quake Remastered nos sabe a poco, aunque el añadido de una nueva expansión, «Dimension of the Machine», desarrollada por MachineGames, logra darle un mayor valor. También se incluye «Dimension of the Past», que fue desarrollada por MachineGames hace ya unos años.

Además de ese nuevo contenido, Quake Remastered ofrece una notable puesta al día a nivel técnico que se deja notar desde el principio. Las mejoras no son tan espectaculares comparadas con lo que podemos conseguir utilizando otros mods, como Epsilon, por ejemplo, pero el resultado final es bastante bueno y hace que el apartado gráfico sea mucho más fácil de digerir en los tiempos que corren.

No quiero parecer injusto, Quake fue una auténtica revolución, no en vano se convirtió en el primer juego de acción en primera persona totalmente en 3D, y funcionaba bien sin tarjeta gráfica aceleradora 3D, siempre que tuviésemos un procesador Pentium, pero también es verdad que el tiempo no pasa en balde, y que el acabado gráfico del juego original no ha envejecido precisamente bien.

Quake Remastered: Mejoras gráficas y requisitos

Esta nueva versión no utiliza trazado de rayos, así que no tiene nada que ver con Quake 2 RTX, y francamente es una pena, ya que me parece una oportunidad perdida. Entre las mejoras a nivel técnico que integra Quake Remastered destacan:

Soporte de pantallas de gran formato (numerosas resoluciones disponibles).

Iluminación mejorada mediante mapeado.

Mejoras en el modelado de personajes y objetos.

Suavizado de bordes.

Sombras dinámicas.

Oclusión ambiental.

Profundidad de campo.

Niebla.

Por lo que respecta a las mejoras a nivel jugable, Quake Remastered incluye una gran cantidad de contenido y nuevas expansiones, permite disfrutar de un modo multijugador cooperativo para cuatro personas a pantalla partida (o de forma online), y de un modo competitivo a pantalla partida para cuatro personas o para ocho personas si optamos por el modo online. Y sí, podemos añadir otros mods sin problema, y alternar entre este y el Quake original.

Si tenéis la versión original de Quake en Steam ya deberíais haber recibido, de forma gratuita, la actualización a la versión remasterizada. En caso de que queráis comprarlo, ya se encuentra disponible por 9,99 euros. Tengo el original en Steam desde hace mucho tiempo, así que pude probar el remaster ayer por la noche, y la verdad es que lo disfruté muchísimo.

Los requisitos mínimos son bastante elevados, pero creo que están inflados, ya que existen mods mejores con unas exigencias mucho más razonables. A continuación os dejo las especificaciones que debemos cumplir para moverlo en PC (está disponible también en consolas, incluida Nintendo Switch).

Windows 10 como sistema operativo.

Resolución de pantalla 1080p y 60 Hz de tasa de refresco.

Procesador Intel Core i5-3570 o Ryzen 3 1300X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 650 Ti o AMD Radeon HD 7750 con 1 GB de memoria gráfica.

2 GB de espacio libre.

Para jugarlo en 4K y aprovechar un monitor de 120 Hz recomiendan un Intel Core i5-6600K o un Ryzen 5 1600 y una Radeon RX Vega 56 o una GTX 1070 con 8 GB de memoria gráfica. Las equivalencias CPU que han dado no son correctas, ya que el Ryzen 5 1600 tiene 6 núcleos y 12 hilos, y el Core i5-6600K suma cuatro núcleos y cuatro hilos. Lo más cercano a este sería un Ryzen 3 2300X.