Nintendo Switch, una extraña bajada de precio

Lo que apuntaba a ser una buena noticia en relación con la Nintendo Switch, al final se ha quedado, como suele decirse, en agua de borrajas. Como recordarás, la semana pasada te contamos que se había filtrado una posible bajada de precio de la consola portátil de Nintendo. Una bajada de precio que, planteamos en su momento, tendría bastante sentido, pues hablamos de una consola que no ha experimentado variaciones en su precio en los cuatro años y medio que lleva en el mercado.

Como ya te contamos, la filtración apuntaba a que el precio de la Nintendo Switch iba a bajar de precio nada menos que 60 euros, de los 329 de su precio original hasta los 270. Una reducción que, en mi opinión, serviría para mejorar la competitividad de un dispositivo que, aún ofreciendo una opción interesante, personalmente creo que tiene un precio fuera de mercado, especialmente si comparamos con la nueva generación de Microsoft y de Sony. Y sí, soy consciente de que no son lo mismo, pero aún así, sí que compiten en un mismo segmento del mercado.

La filtración, como digo, hablaba de una reducción de 60 euros en el precio de la Nintendo Switch, y fue difundida por una web francesa especializada en Nintendo. Y en su caso podemos afirmar que llevaban razón. Pero repito, en su caso. Y es que si accedemos ahora mismo a la versión francesa de Amazon, podremos encontrar que el nuevo precio de la Nintendo Switch es de 269,99 euros, confirmando así esa sustancial bajada de precio.

En Amazon, sin embargo, podemos ver que este descenso no es similar en toda Europa. Y es que al comprobar el precio, de la Nintendo Switch en la versión española de la tienda, su nuevo precio es de 299 euros, dejando la reducción de precio en la mitad, solo 30 euros frente a los 60 que hemos visto en nuestro país vecino. ¿Y en Alemania? Pues igual que en España, 299 euros. ¿Reino Unido? 259 libras (unos 303 euros al cambio).

¿Y dentro de España, en otras tiendas? Encontramos la Nintendo Switch por 299,95 en Game.es, 299,99 en la FNAC (274,99 euros en FNAC Francia), 299 en MediaMarkt, 336,12 en PcComponentes, 299,90 en El Corte Inglés… Vamos, que salvo en el caso de PcComponentes, que es evidente que tienen pendiente reajustar el precio, en todos los casos vemos que el nuevo precio de la Nintendo Switch es de cerca de 300 euros.

Así pues, parece que la reducción completa de precio ha llegado, al menos de momento, solo a Francia, generando una situación un tanto llamativa, puesto que no parece que esta diferencia de nuestro país vecino con respecto a su entorno atienda a alguna razón natural. Es decir, no es que la Nintendo Switch se fabrique en Francia y, al ser su mercado de origen, tenga que repercutir menos costes a las unidades vendidas en territorio nacional.

Tampoco se puede decir que el PIB per cápita francés sea inferior al español, y que por lo tanto la compañía tenga razón alguna para ofrecer la Nintendo Switch más barata en Francia que en España, en todo caso debería ser al contrario. No soy capaz de encontrar una explicación lógica. Me parece sensacional que el nuevo precio de la Nintendo Switch en Francia sea de 270 euros, pero es que entiendo que debería ser el mismo precio al menos en toda Europa. Nintendo parece haber olvidado que somos un mercado único.