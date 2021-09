Han tenido que pasar nada menos que cuatro años, y la llegada de dos modelos adicionales, para que finalmente veamos una de las funcionalidades más demandadas de la Nintendo Switch. Y es que su última actualización de software por fin añadirá el soporte para conectar dispositivos de audio por bluetooth.

Hasta ahora, la única manera de conectar un dispositivo de audio a las consolas Nintendo Switch era a través del puerto de audio jack de 3,5 mm o su puerto USB-C, en ambos casos limitándonos en gran medida al uso de auriculares analógicos con cable. De hecho, la única manera de poder disfrutar de una experiencia inalámbrica pasaba por la necesidad de recurrir a dispositivos de terceros y el uso de adaptadores de señal.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021