Hace años que compañías como Microsoft trabajan para dejar atrás las contraseñas en favor de métodos más cómodos y seguros… y los de Redmond han llegado a la meta, por lo que si eres usuario suyo y te gustaría deshacerte de la contraseña para iniciar sesión en sus servicios, ya puedes hacerlo.

Hay un problema con las contraseñas: son una lata, pero también son imprescindibles en el mundo virtual en el que nos movemos cada día. Las contraseñas tienen, además, un problema grande: las condiciones para que su gestión sea segura. Por ejemplo, lo de no repetir contraseñas o usar contraseñas fuertes, y es que si puedes recordar una contraseña es que no es segura, e incluso en el caso de que lo fuese, ¿cuántas contraseñas de ese tipo puedes recordar?

La historia viene de lejos y aunque se ha mejorado mucho con la ayuda de los gestores de contraseñas, las grandes tecnológicas son conscientes de que no se le puede pedir mucho al común de sus usuarios y de hay que ponérselo lo más fácil posible. ¿Es lo que ha hecho Microsoft ahora? No exactamente, pero el paso es muy interesante y el titular es explícito: ya no necesitas una contraseña para acceder a tu cuenta de Microsoft.

A saber: puedes iniciar sesión en tu cuenta de Microsoft usando tu huella dactilar o reconocimiento facial, pero estos y otros métodos han estado siempre ligados a una contraseña, que ejercía algo así como de clave maestra: como la perdieras, tenías un problema. Pues bien, ya no hace falta que temas por ello, porque tú mismo puedes erradicar la contraseña por los restos… con condiciones, por supuesto.

En primer lugar, es imprescindible que tengas instalada la aplicación Microsoft Authenticator en tu teléfono Android o iOS. Acto seguido ve a las preferencias de seguridad de la cuenta de Microsoft, entra en la sección de Opciones de seguridad y baja hasta el apartado de Seguridad adicional, donde junto a la opción de verificación en dos pasos verás una nueva del todo descriptiva: Cuenta sin contraseñas que está desactivada por defecto.

Si prefieres leer acerca del porqué de esta decisión, así como ser guiado por el proceso por los responsables del mismo, Microsoft te lo explica todo en este artículo. Yo simplemente te lo he resumido. Ahora te toca considerar a ti si te conviene eliminar o mantener la contraseña, porque igual que se te puede olvidar, o que puedes llegar a perder el acceso a tu gestor de contraseñas, también puedes perder el dispositivo en el que tienes Authenticator instalado.

Por cierto, ojo con Microsoft Authenticator, que va a convertirse en una pieza de software indispensable para el usuario del ecosistema de software y servicios de la compañía… como gestor de contraseñas integrado con el navegador Edge, nada menos. ¿Contradicción? Para nada, pero Roma no se construyó en un día.