Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y como ves se estrena Fundación, una de las series más esperadas del año. ¿No te interesa? Tranquilo, porque hay mucho más y bastante potente en lo que a lanzamientos puntuales se refiere.

Apple TV+

Apple TV+ empieza a ponerse seria y estrena la que no solo es su serie más esperada hasta la fecha, sino una de las que más vana a dar de que hablar durante este año: Fundación. Pero no te apures si la ciencia ficción no es lo tuyo, por lo que la plataforma está publicando nuevos capítulos de otras series de éxito series como The Morning Show, Ted Lasso o See.

No puedo decir nada de Fundación que no haya dicho ya antes, salvo que después de ver el primero de los dos capítulos que se han estrenado hasta el momento, estamos ante la que parece una de las mejores series del año, no solo en el campo de la ciencia ficción. Al fin y al cabo hay obras que transcienden a su género y la Fundación de Isaac Asimov es una de ellas. Podría equivocarme, claro, y que la serie derive en otro refrito más de los que nos comemos cada día, pero creo que hay razones para ser optimista.

La primera razón para considerar esta adaptación de Fundación un deleite en potencia es que se nota que se han dejado la pasta y el apartado artístico es de primera, valga la redundancia; la segunda, que aunque la imagen en mi cabeza de Hari Seldon era bien diferente, solo puedo calificar la elección de Jared Harris (Chernóbil, The Terror, The Crown) como de acierto absoluto; y la tercera, que al menos el primero capítulo es fiel a la historia original… o todo lo fiel que puede ser una adaptación televisiva.

En definitiva, si eres fan de la ciencia ficción más adulta y series como The Expanse, Rised by Wolves o Para toda la humanidad te han gustado, Fundación te va a gustar. Y otras adaptaciones tan esperadas como Un mundo feliz te decepcionaron, lo mismo: Fundación no tropieza con esas piedras… Aunque te cuento esto habiendo visto solo un capítulo, tenlo en cuenta; y a sabiendas de que a partir del segundo la serie comienza a tomar forma propia. Lo contrario, el fallar, no obstante, sería un desperdicio imperdonable para Apple.

Wolfboy y la fábrica del todo (T1). «William Wolf, a quien sus nuevos amigos en el reino mágico de la fábrica del todo llaman Wolfboy, es un niño extraordinario que descubre que, con su vívida imaginación y su creatividad sin límites, puede cambiar el mundo.»

Disney+

Seguimos con Disney+, que al igual que Apple TV+ no tiene mucho nuevo por ofrecer, pero lo suple con calidad, que no originalidad.

Es el caso de Star Wars: Visions, una serie de animación que sigue la estela de ¿Qué pasaría si…? De Marvel, pero centrada en el universo de los Jedi. Y por estela, huelga aclarar, me refiero únicamente a lo de sacar una antología animada que no es canon, pero que sirve perfectamente para rellenar la parrilla y que no le falte el pasto a los fieles. La crítica la está recibiendo bien por lo general.

Así se hicieron los SparkShorts . «Un documental que proporciona un punto de vista inmersivo al proceso que siguen dos cineastas en los Estudios de Animación de Pixar al asumir el papel de líderes y esforzarse por aportar su visión personal y única a los cortos.»

. «Un documental que proporciona un punto de vista inmersivo al proceso que siguen dos cineastas en los Estudios de Animación de Pixar al asumir el papel de líderes y esforzarse por aportar su visión personal y única a los cortos.» Y: El último hombre (T1). «Esta serie recorre un mundo postapocalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y, salvo a un hombre cisgénero y a su mono.»

Netflix

Vamos con Netflix, que como de costumbre llega repleta de material multicolor, pero porco atractivo por lo general, con excepciones como la cuarta temporada de Queridos blancos o la sexta de The Seven Deadly Sins, además por supuesto del lanzamiento que destacamos.

¿Te gustan las de miedo? Pues aquí tienes lo último del creador de Doctor sueño, La maldición de Hill House o La maldición de Bly Manor, una nueva serie de terror llamada Misa de medianoche que se adelanta un poco a Halloween, pero que cumple con las expectativas a juzgar por el recibimiento que ha tenido entre la crítica especializada.



Atracadores: La serie (T1). «Para proteger a su familia de un poderoso narcotraficante, el hábil ladrón Mehdi y su banda de atracadores se ven inmersos en una salvaje guerra territorial.»

(T1). «Para proteger a su familia de un poderoso narcotraficante, el hábil ladrón Mehdi y su banda de atracadores se ven inmersos en una salvaje guerra territorial.» Blood & Water (T2). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?»

(T2). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?» Confesiones de una chica invisible . «Tetê, brillante aunque poco dotada para la vida social, hará lo imposible por encajar en su nuevo instituto. Pero la chica más popular de su clase tiene otros planes.»

. «Tetê, brillante aunque poco dotada para la vida social, hará lo imposible por encajar en su nuevo instituto. Pero la chica más popular de su clase tiene otros planes.» Corrupción en Bangkok (T1). «Para poder ganarse la vida en Bangkok, un hombre se une a un equipo de rescate de emergencia y descubre que debe destapar una conspiración que afecta a toda la ciudad.»

(T1). «Para poder ganarse la vida en Bangkok, un hombre se une a un equipo de rescate de emergencia y descubre que debe destapar una conspiración que afecta a toda la ciudad.» Crime Stories: India Detectives (T1). «Las cámaras que acompañan a la policía de Bangalore ofrecen una visión inédita de los complejos y desafiantes entresijos de cuatro destacadas investigaciones criminales.»

(T1). «Las cámaras que acompañan a la policía de Bangalore ofrecen una visión inédita de los complejos y desafiantes entresijos de cuatro destacadas investigaciones criminales.» El amor en el espectro autista (T2). «Encontrar el amor no es fácil para nadie. Pero para jóvenes con autismo, lanzarse al impredecible mundo de las citas resulta todavía más complicado.»

(T2). «Encontrar el amor no es fácil para nadie. Pero para jóvenes con autismo, lanzarse al impredecible mundo de las citas resulta todavía más complicado.» El estornino . «Tras sufrir una pérdida, una mujer se las tiene que ver con un pájaro peleón que se ha apoderado de su jardín… y un marido que no encuentra la forma de seguir adelante.»

. «Tras sufrir una pérdida, una mujer se las tiene que ver con un pájaro peleón que se ha apoderado de su jardín… y un marido que no encuentra la forma de seguir adelante.» Hospital Playlist (T2). «Todos los días son diferentes para estos cinco médicos y sus pacientes en el hospital, donde coinciden los que nacen y los que se van mientras la vida pasa entre medias.»

(T2). «Todos los días son diferentes para estos cinco médicos y sus pacientes en el hospital, donde coinciden los que nacen y los que se van mientras la vida pasa entre medias.» Intrusion . «Tras sufrir una invasión de su casa con un trágico desenlace, una mujer conmocionada busca respuestas y descubre que la verdadera pesadilla no ha hecho más que empezar.»

. «Tras sufrir una invasión de su casa con un trágico desenlace, una mujer conmocionada busca respuestas y descubre que la verdadera pesadilla no ha hecho más que empezar.» Jaguar (T1). «España, años 60. Una superviviente del Holocausto se une a un grupo de espías que busca vengarse de los nazis que se ocultaron en el país tras la Segunda Guerra Mundial.»

(T1). «España, años 60. Una superviviente del Holocausto se une a un grupo de espías que busca vengarse de los nazis que se ocultaron en el país tras la Segunda Guerra Mundial.» Jailbirds New Orleans (T1). «Este descarnado reality sigue de cerca los conflictos, coqueteos y charlas por el váter entre las reclusas de la prisión de Orleans Parish, en Nueva Orleans.»

(T1). «Este descarnado reality sigue de cerca los conflictos, coqueteos y charlas por el váter entre las reclusas de la prisión de Orleans Parish, en Nueva Orleans.» La fábrica de Kota (T2). «En una ciudad conocida por entrenar a las mejores mentes universitarias de la India, un competente pero corriente estudiante y sus amigos afrontan la vida en el campus.»

(T2). «En una ciudad conocida por entrenar a las mejores mentes universitarias de la India, un competente pero corriente estudiante y sus amigos afrontan la vida en el campus.» Monstruos internos: Las 24 caras de Billy Milligan (T1). «A finales de los 70, el caso de un violador en serie que dice que sus múltiples personalidades controlan su comportamiento provoca una odisea legal que cautiva a EE. UU.»

(T1). «A finales de los 70, el caso de un violador en serie que dice que sus múltiples personalidades controlan su comportamiento provoca una odisea legal que cautiva a EE. UU.» My Little Pony: Una nueva generación . «Equestria está dividida. Pero una heroína idealista cree que los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios deberían ser amigos… ¡y está decidida a demostrarlo!»

. «Equestria está dividida. Pero una heroína idealista cree que los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios deberían ser amigos… ¡y está decidida a demostrarlo!» Queridos blancos (T4). «Alumnos afroamericanos sortean los desaires y las normas no escritas en una universidad de élite. Todavía quedan muchos prejuicios raciales por superar.»

(T4). «Alumnos afroamericanos sortean los desaires y las normas no escritas en una universidad de élite. Todavía quedan muchos prejuicios raciales por superar.» The Seven Deadly Sins (T6). «Cuando unos tiranos se hacen con su reino, la princesa derrocada comienza a buscar un grupo de caballeros malvados para que le ayuden a recuperar su reino.»

(T6). «Cuando unos tiranos se hacen con su reino, la princesa derrocada comienza a buscar un grupo de caballeros malvados para que le ayuden a recuperar su reino.» Tut Tut Cory Bólidos: Chrissy al volante . «Videojuegos, días de trineo y remedios para el hipo. Chrissy, la curiosa hermana pequeña de Cory Bólidos, sale a todo gas en busca de diversión y aventuras por la ciudad.»

. «Videojuegos, días de trineo y remedios para el hipo. Chrissy, la curiosa hermana pequeña de Cory Bólidos, sale a todo gas en busca de diversión y aventuras por la ciudad.» Vendetta: Truth, Lies and The Mafia (T1). «Sicilia tiene una coalición «antimafia». ¿Pero qué pasa cuando precisamente a aquellos que intentan acabar con el crimen organizado se les acusa de ser unos delincuentes?»

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sigue a su ritmo, que en los últimos meses ha virado de relleno de catálogo a cascoporro a lanzamientos exclusivos cada vez más habituales, como demuestra una vez más esta semana.

De todos, destacamos el de Most Dangerous Game, una serie de acción que al contrario del resto de destcados de esta semana, no está convenciendo mucho a la crítica, pero puestos a poner algo, que por lo menos transmita vidilla.



Birds of paradise . «Kate es una aspirante a bailarina que recibió una beca en una prestigiosa escuela de ballet en París. A su llegada, su confianza es probada por un compañero bailarín, Marine, quien recientemente perdió a su hermano.»

. «Kate es una aspirante a bailarina que recibió una beca en una prestigiosa escuela de ballet en París. A su llegada, su confianza es probada por un compañero bailarín, Marine, quien recientemente perdió a su hermano.» El Club Gastronómico (2021). «Las reglas de El Club Gastronómico: hay que amar la comida, la buena compañía y viajar. Carlo Cracco emprenderá seis viajes por Italia para redescubrir su cocina más auténtica.»

(2021). «Las reglas de El Club Gastronómico: hay que amar la comida, la buena compañía y viajar. Carlo Cracco emprenderá seis viajes por Italia para redescubrir su cocina más auténtica.» Goliath (T4). «Antaño un abogado poderoso, Billy McBride ahora es un abogado acabado y arruinado, que pasa más tiempo en el bar que en el juzgado. Acepta a regañadientes el caso de…»

(T4). «Antaño un abogado poderoso, Billy McBride ahora es un abogado acabado y arruinado, que pasa más tiempo en el bar que en el juzgado. Acepta a regañadientes el caso de…» La chica que mató a sus padres . «Presenta el punto de vista de Daniel Cravinhos sobre los eventos que llevaron a la muerte de la pareja Richthofen, padres de su entonces novia Suzane von Richthofen. Un drama criminal real sobre uno de los casos de asesinato más impactantes de Brasil.»

. «Presenta el punto de vista de Daniel Cravinhos sobre los eventos que llevaron a la muerte de la pareja Richthofen, padres de su entonces novia Suzane von Richthofen. Un drama criminal real sobre uno de los casos de asesinato más impactantes de Brasil.» Madres, Amor y Vida (T3). «‘Madres, Amor y Vida’ es una serie médica diferente, un relato de vida y emoción en el que ellas, madres y médicos, luchan por sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas.»

(T3). «‘Madres, Amor y Vida’ es una serie médica diferente, un relato de vida y emoción en el que ellas, madres y médicos, luchan por sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas.» Savage X Fenty Show: Vol. 3. «Rihanna nos presenta Savage X Fenty Show Vol. 3 (nominado a un premio Emmy), una experiencia envolvente que combina moda, baile y música con arquitectura emblemática y actuaciones inolvidables.»

HBO

Y terminamos con HBO, cuya espera por fusionarse con HBO Max se está haciendo más larga de lo deseable, habida cuenta del escueto goteo de exclusivos con el que nutre a sus suscriptores.

