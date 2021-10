Llegando con algo de retraso, parece que finalmente Apple está añadiendo justo con el nuevo iOS 15 una de las funciones más esperadas y necesarias para su tienda de aplicaciones App Store, habiéndose detectado la reciente inclusión de una nueva opción de reporte, desde la que podremos denunciar las aplicaciones fraudulentas o que incurran en algún tipo de estafa.

Así lo han señalado Richard Mazkewich o Kosta Eleftheriou en Twitter, quienes nos muestran que el botón de «Informar de un problema» no solo ha vuelto a las listas de aplicaciones individuales por primera vez en años, sino que ahora incluye una opción dedicada para «Informar una estafa o fraude» en el menú desplegable.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021