Llegan los nuevos eReaders de Kobo: Kobo Sage y Kobo Libra 2

La joint venture Kobo by Fnac presenta dos nuevos modelos de sus populares eReaders, Kobo Sage y Kobo Libra 2. Estos dos nuevos modelos amplían sus características con el objetivo de procurar el eReader más completo a sus usuarios.

Kobo Sage incluye por primera vez tecnología Bluetooth pensada para escuchar los audiolibros que están disponibles en la tienda de Kobo. Se trata del dispositivo más completo de la marca hasta la fecha. También se han actualizado sus accesorios con nuevas SleepCovers, una nueva PowerCover y la compatibilidad con el lápiz Kobo Stylus que pudimos ver en el Elipsa y que permite tomar notas o destacar pasajes. Este modelo cuenta con una pantalla de alta definición sin marco y sin reflejos de 8 pulgadas, E Ink 1200 y Comfort Light Pro con brillo y control de temperatura ajustable. Kobo Sage incorpora además soporte para Dropbox y 32GB de almacenamiento en un diseño ergonómico, elegante y ligero para conseguir un confort total. El dispositivo está disponible en negro, con fundas Kobo SleepCover en verde claro y negro, y el PowerCover en negro.

Por otro lado, Kobo Libra 2 es la actualización del Kobo Libra H2O. Que te permite leer en cualquier circunstancia y sin miedo al agua e incorpora por primera vez tecnología Bluethoot. Cuenta con una pantalla de HD sin reflejos de 7 pulgadas y tecnología E Ink Carta 1200, Confort Light PRO con brillo y control de temperatura ajustable además de 32GB de almacenamiento, pensados para almacenar más audiolibros.

Según nos cuenta Fabian Gumucio, director para el sur de Europa de Kobo, para ellos una tablet o un smartphone no es competencia de sus eReaders. «Llevamos oyendo lo mismo desde hace 10 años y lo cierto es que son usos completamente diferentes. Yo utilizo mucho la comparación con los zapatos, no es lo mismo un zapato de tacón que otro para jugar al fútbol, aunque los dos sean zapatos» Además de que sus dispositivos están pensados por y para leer y ahora para los que quieran escuchar. Fabian destaca una característica clave, si lees en un móvil o en una tablet te arriesgas a tener notificaciones en la pantalla que te pueden distraer, algo que con un eReader no pasa. En cualquier caso, ellos cuenta con una aplicación gratuita que te permite leer sus ebooks también desde una tablet o el móvil, todo ello sin perder el punto de lectura, en caso de que tengas que combinar varios dispositivos.

Destaca también su apuesta por los audiolibros, para lo que ambos dispositivos incorporan tecnología Bluethoot, para que puedas vincular tus cascos inalámbricos al eReader y escuchar desde ahí tus audiolibros. Con la ampliación de almacenamiento ambos ebooks pueden almacenar hasta 150 audiolibros. Pero además conservan su vinculación con Dropbox, lo que te permite aumentar la capacidad de estos dispositivos gracias a la tecnología en la nube.

Cuando tenemos un eReader de Kobo en la mano vemos que siguen apostando por un marco grueso que está pensado para que los lectores solo necesiten una mano para leer puedo pasar página con los dos botones, pero también pulsando en la pantalla si fuera necesario.

Con estos dispositivos también tendremos a nuestro alcance unos de los mayores mercados de ebooks del mundo ya que cuentan con 7 millones de títulos entre ebooks y audiolibros. Desde Rakuten Kobo se vende medio millón de ebooks al año y además Fabian Gumucio destaca que están muy contentos con su alianza con Fnac.

Ambos modelos estarán disponibles en www.kobo.com y Fnac, la primera marca distribuidora en Europa de productos tecnológicos y culturales, Kobo Sage se vende por 289,99€ y Kobo Libra 2 por 189,99€. La preventa estará disponible el 5 de octubre y los dispositivos podrán adquirirse en tiendas físicas y online a partir del 19 de octubre.