La publicidad se ha convertido en algo imprescindible para el Internet de hoy, ya que los ingresos de millones de sitios web dependen de ella. Sin embargo, desde algunos frentes se abusó y como respuesta surgieron los bloqueadores, los cuales se han convertido en una amenaza para la superveniencia de muchos sitios web.

Con una publicidad que es vista por muchos usuarios finales como un problema, en los últimos años han surgido diversas iniciativas que ofrecen modelos alternativos para el sostenimiento de la web. Aquí se puede destacar a Brave, el navegador web basado en Chromium creado por Brendan Eich, creador de JavaScript y exCEO de Mozilla, que se dedica a bloquear los rastreadores y reemplazarlos por los suyos para luego pagar a sitios web y usuarios.

Tiempo después del surgimiento de Brave y su peculiar modelo, Mozilla decidió aliarse con Scroll para crear un “Internet sin anuncios”. Tras meses de trabajo, por fin empieza a asomar el proyecto en el que ambos han estado trabajando estos últimos meses, “Firefox Ad-free Internet”, que aparentemente consiste en un acuerdo con diversas editoriales para obtener una experiencia sin publicidad a cambio de 4,99 dólares mensuales. A lo comentado hasta aquí se suma que los suscriptores de este servicio pueden acceder a versiones en audio de los artículos, disponen de una “aplicación que los ayuda a encontrar y terminar gran contenido”, sincronización de marcadores y otras características.

Como no podía ser de otra forma, Firefox Ad-free Internet será multiplataforma, abarcando tanto PC como móviles, y es que a día de hoy la gente no concibe que su contenido no pueda ser accedido a través de una versión móvil de la aplicación que usa para el escritorio, siendo este un frente en el que Mozilla necesita mejorar urgentemente. Sin embargo, todavía quedan cosas por aclarar, como el reparto de los 4,99 dólares de la suscripción, aunque siguiendo la lógica estos tendrían que dividirse entre Mozilla y los editores, quedando la incógnita de que si los últimos ingresarán lo suficiente como para al menos compensar los ingresos que obtienen vía publicidad.

Veremos cómo funciona Firefox Ad-free Internet. Aparentemente tiene buenas intenciones y le podría servir a Mozilla para obtener algunos ingresos adicionales (si se queda con un porcentaje de los ingresos por suscripciones, cosa que sería lógica), pero la publicidad ha terminado imponiendo una cultura del “todo gratis” en Internet, así que en un principio parece que lo tendrá difícil para tener una gran impacto entre los usuarios.

Pero más allá de lo molesto que puede llegar a ser la publicidad, este nuevo servicio de Mozilla también apunta hacia otro aspecto en el que los usuarios están aparentemente desprotegidos, la privacidad, y es que a veces la publicidad tiene detrás rastreadores que terminan yendo más allá de simplemente querer promocionar un producto o un servicio que raras veces interesa a quien la está viendo.

Para terminar, en MuyComputer nos comprometemos a no incluir publicidad intrusiva, así que invitamos a todos nuestros visitantes a que nos introduzca en la lista blanca del bloqueador de publicidad si es que utilizan alguno.