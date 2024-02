Primeras devoluciones de Apple Vision Pro, ¿por qué?

Mañana se cumplirán dos semanas de la salida a la venta de Apple Vision Pro, un dispositivo con el que Apple pretende ir mucho más allá de aportar innovación al ecosistema de la realidad mixta/aumentada. Tal y como contó el propio Tim Cook en su presentación, durante la WWDC 2023, Cupertino se ha sacado de la manga el concepto de computación espacial, con el que pretende dejar claro que no hablamos de un simple visor, sino de un dispositivo independiente y con la capacidad de cómputo propia de un ordenador.

La apuesta era arriesgada, pero parece que los primeros datos son positivos, con alrededor de 200.000 unidades reservadas antes de que saliera a la venta, y críticas que en general son positivas. Ya lo he comentado anteriormente, la perfección no existe, y esperarla en la primera versión de un nuevo tipo de dispositivo es condenarse a la decepción. Apple Vision Pro tiene aspectos mejorables, sin duda, y estoy convencido de que su segunda generación supondrá una importante mejora, y que la tercera será la que marque un antes y un después, pero como debut, me parece más que decente.

No obstante, según podemos leer en Yahoo! Tech, ya se están produciendo las primeras devoluciones de Apple Vision Pro. No hay números concretos, es decir, no sabemos la cantidad de usuarios que han optado por devolver su dispositivo a Apple (y probablemente nunca lleguemos a saberlo, pues se me antoja muy poco probable que Apple publique dicha información), si bien todo apunta a que hablamos de una cifra bastante baja. Lo más interesante, no obstante, lo encontramos en las razones con las que argumentan su decisión.

La razón más mencionada es su peso y, en relación con el mismo, que la distribución del mismo hace que su uso no resulte cómodo. Puedo entender este último punto, quizá Apple no ha distribuido del mejor modo posible los componentes para que el peso quede mejor repartido. Sin embargo, las críticas al peso, en sí mismo, me parecen poco justificables, pues desde el primer momento, desde su misma presentación, quedó bastante claro que no sería un dispositivo especialmente liviano. Comprar un Apple Vision Pro para, posteriormente, devolverlo por su peso, lo siento, y no quiero asumir el rol de abogado del diablo, pero me parece que demuestra muy poca cabeza a la hora de comprar.

Por otra parte, leo que también hay críticas a su diseño y… bueno, estamos en las mismas. Te puede gustar más o te puede gustar menos, claro, pero Apple ha mostrado el diseño de Apple Vision Pro desde el primer día, y los medios que asistieron a la WWDC 2023 pudieron empezar a publicar sus primeras impresiones desde aquel primer momento. Si a alguien le ha pillado por sorpresa el diseño de Apple Vision Pro, entiendo que ha pasado el último año en Marte (y sin Internet) y que al llegar de vuelta a la Tierra reservó el visor de Apple sin molestarse en ver una sola imagen.

Por último, leo que también hay quienes consideran que la calidad de imagen en insuficiente. Esto es algo más peliagudo, pues es cierto que Apple ha montado dos pantallas excepcionales en el visor, pero también es cierto que, para el tipo de experiencia que pretenden proporcionar, algunos expertos afirman que sería necesaria una mayor resolución. Recordemos que monta sendos paneles Micro-OLED con el tamaño de un sello, y que entre ambas suman 23 millones de píxeles, es decir, que la densidad es espectacular.