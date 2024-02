Los usuarios de Apple Vision Pro se sienten acosados en la calle

Ya ha pasado algo más de una semana desde la salida a la venta de Apple Vision Pro, un dispositivo que ya ha dado mucho de que hablar, y que promete mantener ese ritmo al menos a corto plazo. Presentado en la WWDC 2023, el dispositivo que todavía no tenemos claro si definir como ordenador espacial, como visor de realidad aumentada/mixta o como una mezcla de ambos es, sin duda, una de las sensaciones del momento y, quien más y quien menos, prácticamente todos sentimos una natural curiosidad por la experiencia de uso.

Poco antes de su salida a la venta ya pudimos ver las primeras reviews por parte de medios estadounidenses (recordemos que inicialmente solo ha salido a la venta en Estados Unidos) y que, en general, las opiniones son positivas. Hay aspectos por mejorar, pero recordemos que hablamos de la primera generación de un dispositivo tremendamente innovador, al punto de que casi podemos considerar que es una «beta pública» (pasando por caja, eso sí), pero sin duda ha sido un debut bastante digno, y que apunta a un futuro aún más prometedor.

En estos días, y como ya podíamos imaginar, han empezado a circular por Internet los primeros vídeos de usuarios de Apple Vision Pro empleando su nuevo dispositivo en la calle. Ya sea caminando, viajando en transporte público o, y esto me parece propio de los premios Darwin, empleando el dispositivo al tiempo que se encontraban circulando (en el rol de conductor, se entiende) con vehículos con funciones de conducción autónoma (principalmente modelos de Tesla).

Sabía que no tardaría mucho en verlo teniendo en cuenta que el fanático de Tesla suele también ser también fanático de Apple pero no tan pronto. Os presento al tonto del día ⬇️ 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/2LZi2pVmCJ — La Verdad de Tesla (@LaVerdadDeTesla) February 3, 2024

Estos últimos, afortunadamente, han despertado especial interés entre los agentes de orden público, pues ya hemos podido ver como alguno de estos insensatos (y sé que con esta definición me quedo corto) era detenido por los mismos, pero el resto tampoco parecen escapar del foco de la atención pública. Así, según señala The Daily Mail, usuarios de Apple Vision Pro se sienten acosados por los curiosos cuando salen a la calle con el dispositivo. No hablamos, eso sí, de hostigamiento, sino de una plétora de personas que, llenas de curiosidad, los bombardean a preguntas.

Puedo entender su postura, claro, entiendo que puede resultar hasta desagradable que te estén parando por la calle (o abordando en el transporte público) para hacerte un interrogatorio completo sobre el dispositivo que está utilizando. Sin embargo, tampoco me cuesta empatizar con la enorme curiosidad que, entiendo, sienten muchas personas por Apple Vision Pro.

Muy a principios de la primera década de este siglo me di un capricho, me compré un iPAQ (cuando todavía eran de Compaq) y, en más de una ocasión, al estar utilizándolo en lugares públicos, el dispositivo despertó el interés de extraños que, en no pocas ocasiones, me preguntaron qué era eso. Y sí, es cierto que en ocasiones me interrumpieron en lo que estaba haciendo, pero en todos los casos pude solventar sus dudas rápidamente y volver a lo mío. Yo lo entendí, y me temo que a los usuarios de Apple Vision Pro no les va a quedar otra, al menos hasta que este tipo de dispositivos se generalicen lo suficiente (si es que llegan a hacerlo, claro) para que el común de los mortales empiece a verlos con la misma normalidad con la que ahora vemos un smartphone o una tablet.