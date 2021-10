Si bien la atención de los usuarios parece centrada en el top cinco de marcas, no debemos olvidar que el mercado de smartphones cuenta con otros participantes interesantes como los Sony Xperia. Y es que tras la renovación de la tercera generación de sus teléfonos inteligentes, parece que la marca se está preparando para un nuevo anuncio, habiendo adelantado la llegada de un nuevo producto desconocido para finales de este mes.

Hablamos de un producto misterioso ya que fue hace apenas un mes cuando Sony presentó oficialmente el último de sus smartphones Xperia Gen III, dejando prácticamente cerradas las opciones de un anuncio en lo que respecta a los teléfonos inteligentes de gama alta. Sin embargo, eso todavía deja algo de espacio para dispositivos menos premium que la compañía proporcionó en un momento dado. Y es que con la única disponibilidad de la versión inferior del Xperia 10 III Lite cerca de la gama media, todavía podríamos ver el regreso de series anteriores como los Xperia L, todavía sin una renovación durante este 2021.

Aun así, la imagen adelantada junto con este anuncio nos deja una muy vaga impresión sobre lo que podríamos esperar ver. Descartando la llegada de un accesorio inteligente, todo apunta a la llegada de un nuevo smartphone que volverá a hacer foco en el mayor punto fuerte de los Xperia: la fotografía.

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement

