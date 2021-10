Requisitos de Marvel’s Guardians of the Galaxy en PC

Eidos Montreal ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados de Guardians of the Galaxy, un juego muy esperado que llegará a consolas y a PC el próximo 26 de octubre, y que soportará trazado de rayos acelerado por hardware y DLSS, la conocida técnica de reconstrucción inteligente de la imagen de NVIDIA.

Los requisitos son un poco más altos de lo que acostumbramos a ver en los juegos de transición intergeneracional, especialmente a nivel de GPU. Esto puede deberse a dos razones: la primera es que el juego tenga una gran dependencia de la GPU y que sea bastante exigente, y la segunda es que los requisitos estén, simple y llanamente, un poco inflados. Obvia decir que también puede que concurran «un poco de las dos cosas».

Bien, dado que en la lista de requisitos de Guardians of the Galaxy hay algunos errores de equivalencias, y que no se han dado las posibles equivalencias de AMD a nivel de GPU, voy a compartir con vosotros la imagen oficial que ha compartido Eidos Montreal, y un listado hecho por mi cuenta con las equivalencias correctamente ajustadas. Así, tendréis una visión más clara y realista de lo que vais a necesitar para mover Guardians of the Galaxy en condiciones. Con todo, si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios.

Guardians of the Galaxy: Requisitos sin trazado de rayos

Nivel mínimo 1080p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-4460 (cuatro núcleos) o Ryzen 3 1200 (cuatro núcleos).

8 GB de RAM.

GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

6 GB de memoria gráfica como mínimo.

80 GB de espacio libre.

Configuración: 1080p y calidad baja, en teoría.

Nivel recomendado 1440p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-4790 (cuatro núcleos y ocho hilos) o Ryzen 5 1500X (cuatro núcleos y ocho hilos).

16 GB de RAM.

GTX 1660 Super de 6 GB o Radeon RX Vega 56 con 8 GB.

6 GB de memoria gráfica como mínimo.

80 GB de espacio libre.

Configuración: 1440p y calidad alta.

Guardians of the Galaxy: Requisitos con trazado de rayos

Nivel mínimo 1080p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-9400 (seis núcleos y seis hilos) o Ryzen 5 3500 (seis núcleos y seis hilos).

16 GB de RAM.

RTX 2060 con 6 GB o Radeon RX 6600 XT con 8 GB.

6 GB de memoria gráfica como mínimo.

80 GB de espacio libre.

Configuración: 1080p, calidad baja, trazado de rayos alto.

Nivel recomendado 1440p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-10600 (seis núcleos y doce hilos) o Ryzen 5 3600X (seis núcleos y doce hilos).

16 GB de RAM.

RTX 3070 con 8 GB o Radeon RX 6800 XT con 16 GB.

8 GB de memoria gráfica como mínimo.

80 GB de espacio libre.

Configuración: 1440p, calidad alta, trazado de rayos muy alto.

Nivel recomendado 2160p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-10700 (8 núcleos y 16 hilos) o Ryzen 7 3700X (8 núcleos y 16 hilos).

16 GB de RAM.

RTX 3080 con 10 GB o Radeon RX 6900 XT con 16 GB.

10 GB de memoria gráfica como mínimo.

80 GB de espacio libre.

Configuración: 2160p, calidad ultra, trazado de rayos en ultra.

Antes de terminar un apunte, y es que estos requisitos hacen referencia al hardware necesario sin activar la tecnología DLSS, ya que no aparece ninguna referencia en la imagen. Por tanto, si activamos dicha tecnología el rendimiento debería mejorar notablemente.

En cuanto a las equivalencias de rendimiento en trazado de rayos, os recuerdo que si tenéis cualquier duda podéis revisar esta guía que publicamos no hace mucho, ya que es la que hemos utilizado para ofreceros esas equivalencias aproximadas de tarjetas gráficas Radeon RX 6000.

Tened presente que la Radeon RX 6600 ha demostrado tener un rendimiento inferior, en trazado de rayos, a una RTX 2060, salvo en casos puntuales y muy concretos, así que su rendimiento podría no ser bueno en este título con dicha tecnología activada.