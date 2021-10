Radeon RX 6600: Especificaciones, precio y rendimiento

AMD ha lanzado la Radeon RX 6600, una tarjeta gráfica de gama media que se presenta como una alternativa más económica a la Radeon RX 6600 XT, un modelo que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento, y que se caracterizaba por ofrecer un rendimiento muy bueno en rasterización bajo resolución 1080p. Su rendimiento en 1440p era bueno, pero quedaba penalizado por su bus de 128 bits y por la limitación que establecían sus 32 MB de caché infinita.

Con la Radeon RX 6600, AMD ha mantenido el mismo enfoque. Esta tarjeta gráfica utiliza el núcleo Navi 23, un chip que está fabricado en proceso de 7 nm (TSMC), pero en su variante XL, lo que significa que viene con recorte sustancial de especificaciones que afecta a su potencia bruta, como veremos más adelante.

No obstante, cuenta con las mismas tecnologías que su hermana mayor, incluyendo el soporte de trazado de rayos acelerado por hardware y SAM, y tiene un precio de partida más económico que aquella, ya que según AMD arranca en los 329 dólares, una cifra que, convertida a euros y tras aplicar impuestos, se convertiría en unos 339 euros. A efectos comparativos, os recuerdo que la Radeon RX 6600 XT tiene un precio de partida de 389,99 euros, aunque al final, debido a la situación actual del mercado, esos precios distan mucho de los reales.

Especificaciones de la Radeon RX 6600

Núcleo Navi 23 XL en 7 nm.

Arquitectura RDNA 2.

1.792 shaders a 2.044 MHz-2.491 MHz, modo normal y turbo.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

La Radeon RX 6600 conserva el bus de 128 bits y el subsistema de memoria de su hermana mayor, pero con la memoria GDDR6 funcionando a 14 GHz, lo que significa que tiene un ancho de banda inferior (224 GB/s frente a 256 GB/s), aunque puede alcanzar un pico muy elevado con sus 32 MB de caché infinita. Obvia decir que todo esto tiene una contrapartida, y es que la Radeon RX 6600 también va a perder rendimiento de forma sustancial cuando nos movamos en resoluciones por encima de 1080p.

Rendimiento de la Radeon RX 6600 en rasterización y trazado de rayos

TechPowerUp ha compartido un análisis muy interesante, y muy completo, que nos permite descubrir de qué es capaz realmente esta nueva tarjeta gráfica. En su análisis han tenido en cuenta todos los aspectos más importantes, incluyendo tanto el rendimiento en rasterización como el rendimiento en trazado de rayos, y debo decir que los resultados encajan con mis expectativas.

Hace poco os contamos que la Radeon RX 6600 iba a tener un rendimiento inferior a la RTX 3060, una previsión que se ha cumplido por completo, aunque debemos matizar que la diferencia de rendimiento entre ambas tarjetas gráficas varía en función de la resolución utilizada. Así, cuando nos vemos en 1080p, la diferencia a favor de la solución gráfica de NVIDIA es de apenas un 4%, pero cuando subimos la resolución a 1440p y 2160p la ventaja a favor de la RTX 3060 sube hasta un 10% y un 20%, respectivamente.

En trazado de rayos, la Radeon RX 6600 no sale bien parada. Tampoco me sorprende, cuando analicé la Radeon RX 6600 XT ya comenté que AMD tenía que mejorar en ese sentido, y TechPowerUp no hace más que confirmar mis palabras, ya que queda incluso por debajo de la GeForce RTX 2060 en la mayoría de los casos, aunque sorprende el buen resultado que obtiene en DOOM Eternal, algo que creo que puede estar motivado por su mayor cantidad de memoria gráfica.

Saltando a ver las temperaturas de trabajo, vemos que la Radeon RX 6600 es una tarjeta gráfica bastante fresca, ya que se mueve en la franja de los 65 grados sin problema, y su consumo tampoco es elevado, ya que ronda los 120 vatios. Esto quiere decir que podríamos moverla sin problemas incluso con una fuente de alimentación de gama media-baja.

Notas finales

Sigo pensando que AMD ha logrado dar un salto importante con las Radeon RX 6000 en rendimiento bruto, y esto ha sido positivo para los consumidores, ya que significa que vuelve a haber competencia en todos los niveles, y que de no ser por la tesitura actual estaríamos disfrutando de unos precios muy competitivos, y muy apetecibles dentro del sector gráfico. Para entender esto solo tenéis que recordar los precios recomendados de la nueva generación de AMD y de NVIDIA.

La Radeon RX 6600 es, en parte, un movimiento en la dirección correcta, ya que ofrece un rendimiento excelente en 1080p, y no se aleja mucho de la RTX 3060 en 1440p. Sin embargo, el precio de aquella es un problema, ya que cuesta un poco más que la solución gráfica de NVIDIA a pesar de que esta ofrece un valor superior, porque:

Rinde un poco más en rasterización.

Supera de largo su rendimiento en trazado de rayos.

Cuenta con 12 GB de memoria gráfica.

Soporta DLSS de segunda generación.

Ya tocamos este tema en su momento, cuando hablamos del precio de las tarjetas gráficas Radeon. Cada uno es libre de poner el precio que crea conveniente a su producto, de eso no hay ninguna duda, pero si este no es apropiado y acorde al valor que ofrece, esto afectará al interés que generará en el consumidor, y a la opinión que generará entre los medios especializados. En mi caso, lo tengo muy claro, la Radeon RX 6600 no es un mal producto, pero tiene un precio que no se ajusta al valor real que ofrece, ni a lo que existe en el mercado dentro de su mismo rango de precios.

Sin embargo, la realidad del mercado actual tiene un efecto muy curioso sobre esta tarjeta gráfica, y es que podemos conseguirla por 600 euros, mientras que la RTX 3060 ronda los 900 euros. Esos precios se deben a la enorme inflación que vive dicho mercado, otro tema que hemos tocado recientemente. Obvia decir que, con esas cifras en mente, la solución de AMD sería mejor opción, al menos en ese escenario irreal que nos está tocando vivir.