Justo ayer os hablamos del nuevo Tesla Model S, una importante puesta al día de uno de los modelos más conocidos, y más populares, de la compañía que dirige Elon Musk. Se trata de una renovación muy necesaria, ya que supone la primera revisión a nivel de diseño que recibe dicho coche desde su llegada al mercado allá por 2012.

Nuestro compañero David ya os contó sus claves a nivel de potencia y de autonomía, y hoy quiero centrarme en hablar de su interior y de su nuevo sistema de infoentretenimiento, ya que el nuevo Tesla Model S vendrá con novedades muy importantes, y muy interesantes.

Si os fijáis en las fotos adjuntas, os daréis cuenta de que el interior del nuevo Tesla Model S tiene un acabado claramente futurista, y mantiene el enfoque minimalista que habíamos visto en la generación anterior. La pantalla táctil sigue dominando el salpicadero, y la calidad de acabados del interior está fuera de toda duda, agracias a esa combinación de acabados en madera, cromado y piel vegana.

A nivel personal, debo decir que no soy fan de los acabados de este estilo. No me gusta depender de una interfaz totalmente táctil, de hecho esa fue una de las razones que me llevó a elegir un Seat Leon FR 2019 en lugar de esperar al modelo de 2020, pero entiendo que, para muchos, este tipo de diseño les pueda llegar a gustar, y que se considere como «el futuro» de la automoción.

El Tesla Model S puede mover Cyberpunk 2077

Así de claro ha sido Elon Musk, quien ha destacado en un tweet que el sistema de infoentretenimiento que traerá el nuevo Tesla Model S va a ser tan potente que podrá mover juegos como The Witcher III, e incluso Cyberpunk 2077.

Si te preguntas cómo es esto posible tranquilo, la explicación es muy sencilla. El nuevo Tesla Model S vendrá con un ordenador completo que utilizará una GPU Radeon Navi 23, basada en la arquitectura RDNA 2 y equipada con un total de 32 unidades de computación a 2,44 GHz. Este resumen de especificaciones nos permite hacer una estimación del resto de sus características:

32 núcleos para trazado de rayos.

2.048 shaders.

128 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 128 o de 192 bits.

Memoria gráfica sin concretar. Pero lo más probable es que sume, al menos, 6 u 8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

10 TFLOPs de potencia en FP32.

Como podemos ver, la GPU de este coche tiene casi la misma potencia en FP32 que la GPU de PS5. El resto de las especificaciones de ese ordenador que dará vida al sistema de infoentretenimiento del nuevo Tesla Model S no han trascendido, pero se rumorea que podría venir equipado con un procesador Intel Atom basado en la arquitectura Tremont, y que contaría, al menos, con 8 GB de memoria RAM. Estaremos atentos para descubrir el resto de las especificaciones.

Si todo va según lo previsto, el debut del nuevo Tesla Model S se producirá en marzo de este mismo año. Su precio de partida será de 80.000 dólares, una cifra muy elevada que lo coloca fuera del alcance del usuario medio, y que le permitirá competir con los coches tope de gama de firmas como Audi, BMW y Mercedes.