Kioxia presenta la SSD externa EXCERIA PLUS

Kioxia ha anunciado el lanzamiento de la SSD externa EXCERIA PLUS, nueva versión con más capacidad, más rendimiento y nuevo diseño.

El almacenamiento basado en flash y en especial las SSD muestran sus ventajas en todo tipo de formatos más allá de las unidades internas en PCs donde ya se usan casi al 100% en equipos nuevos y una vez que los discos duros han pasado a una merecida jubilación. Como ejemplo, también se pueden usar como caché en dispositivos NAS.

Otro uso preferente del almacenamiento sólido llega para las unidades externas. Permiten crear unidades muchísimo más pequeñas que las antiguas con discos duros, transportándolas en un bolsillo a cualquier parte para copias de seguridad de datos o como unidades de arranque para ejecutar/instalar sistemas operativos o aplicaciones. Por descontado, son mucho más rápidas.

Otra buena muestra nos la ofrece esta SSD externa EXCERIA PLUS de Kioxia. Cuenta con nuevo diseño, más redondeado y un chasis de aluminio que mejora la protección contra golpes y caídas (soporta la norma militar MIL-STD), permite disipar mejor el calor y visualmente es más atractiva. Su tamaño es solo ligeramente superior al de un pendrive típico, 105 mm x 45 mm x 14,7 mm para 76 g de peso, mientras que su temperatura de funcionamiento desde -40° C hasta 85° C le permite funcionar en cualquier ambiente.

En su interior, monta memorias BiCS FLASH 3D de Kioxia (antigua Toshiba Memory) apiladas verticalmente para mantener el tamaño y aumentar la capacidad hasta unos estimables 2 Tbytes. Su rendimiento es elevado gracias al uso interno de una interfaz como USB 3.2 Gen2 que le permite alcanzar rendimientos de 1.050 / 1.000 Mbytes por segundo en lectura /escritura secuencial.

Su conector externo es un moderno USB Tipo-C, aunque el fabricante proporciona cableado adicional USB-C a USB-A para que la unidad se conecte a dispositivos legados. Kioxia lo enfoca a todo tipo de equipos, desde ordenadores personales a móviles, pasando por las consolas de videojuegos.

La SSD externa EXCERIA PLUS estará disponible a partir de este mes en tres versiones según su capacidad de almacenamiento: 500 GB, 1 TB y 2 TB. Se entregan con tres años de garantía e incluyen el software de administración SSD Utility de KIOXIA para proteger con contraseña los datos más valiosos. No tenemos precio, pero es otra buena muestra de las posibilidades del almacenamiento sólido en unidades externas. En España, se podrán comprar en PcComponentes.