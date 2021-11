Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y quizás te estés preguntando qué es eso de Rumbo al infierno porque… ¿Acaso no salían esta semana dos de las series más anticipadas en las últimas fechas como son Cowboy Bebop y La rueda del tiempo? Pues sí, pero… Créeme que Rumbo al infierno les da tres vueltas y tampoco te tienes que ir muy lejos para verla: la tienes en…

Netflix

Comenzamos el repaso semanal por Netflix, cuyo estreno más destacado para esta semana era el de Cowboy Bebop, que no el único: otros lanzamiento exclusivos que te pueden interesar son el de tick, tick…BOOM! o la segunda parte de Tiger King; no obstante, si tuviera que quedarme solo con un par serían Cowboy Bebop, porque resulta inevitable, y Rumbo al infierno.

Rumbo al infierno es la nueva serie coreana de Netflix, por lo que si te gustó la sobrevalorada El juego del calamar, esta también lo hará. Pero no te confundas tampoco, porque no tienen nada que ver la una con la otra, salvo por su procedencia y porque en ambos casos se trata de series de suspense de las que se ven fácil porque enganchan, cada una a su estilo.

De hecho, las series coreanas están viviendo una época dorada de unos años a esta parte y a excepción de u inesperado éxito, El juego del calamar no se es uno de sus exponentes más significativos. Claro que depende también del género al que nos dirijamos y el de Rumbo al infierno es el suspense, sí, pero envuelto en una fantasía digna del mejor anime y con un toque de terror nada despreciable.

Rumbo al infierno carece a priori de la potencia visual de las dos series que ocupan los titulares este fin de semana, pero lo compensa con una trama mucho más atractiva y con un ritmo que facilita el enganche como ninguna de las otras. Y con efectos visuales muy conseguidos. En resumen: como puedes verlas todas y las otras tienen más publicidad, yo te recomiendo que no te pierdas Rumbo al infierno.

Sorpresas de última hora al margen, el gran estreno de la semana en Nteflix es sin duda el de Cowboy Bebop, la adaptación del clásico del anime sobre el que escribí no hace mucho reconociendo que el Cowboy Bebop de Netflix apuntaba maneras y me reafirmo para con esas primeras reacciones: el trío protagonista cumple a la perfección con su papel, la química entre ellos está muy acertada… Todo bien a priori.

Por eso me ha sorprendido ver cómo la crítica especializada está destrozando la serie como no cabía esperar. A falta de ver más de los dos capítulos que he catado por el momento, no me lo explico. O sea, el reparto está bien, el apartado técnico está bien, la adaptación parce bastante fiel, teniendo en cuenta que iban a haber cambios sí o sí. Es decir, todo está bien en general.

Si me tuviera que quejare de algo, sería de un ritmo que va a trompicones y no ayuda al enganche como debiera… aunque te voy a ser sincero y blasfemos para los fans del material original: varias de las críticas que he leído hablan de que no capta el espíritu del anime y lo cierto es que, en mi opinión, Cowboy Bebop siempre fue una serie sobrevalorada y aburrida para los estándares de la época.

Más contenidos exclusivos:

Amor sin medida . «Una abogada de divorcios se enamora de un carismático cardiólogo. Pero cuando su diferencia de altura provoca fricciones en la familia, ¿decidirá escuchar a su corazón?»

. «Una abogada de divorcios se enamora de un carismático cardiólogo. Pero cuando su diferencia de altura provoca fricciones en la familia, ¿decidirá escuchar a su corazón?» Blown Away: Navidades (T1). «Es la época perfecta para que cinco caras conocidas llenen el taller con diseños festivos. El ganador se llevará dinero para su calcetín: ¡una Navidad de lo más feliz!»

(T1). «Es la época perfecta para que cinco caras conocidas llenen el taller con diseños festivos. El ganador se llevará dinero para su calcetín: ¡una Navidad de lo más feliz!» Carlos Ballarta: Falso profeta . «El cómico mexicano Carlos Ballarta está de vuelta y, esta vez, usa su humor negro e incisivo para cuestionar las opiniones culturales y religiosas de Latinoamérica.»

. «El cómico mexicano Carlos Ballarta está de vuelta y, esta vez, usa su humor negro e incisivo para cuestionar las opiniones culturales y religiosas de Latinoamérica.» Flow navideño (T1). «Un inesperado romance navideño surge entre un rapero famoso y una tenaz periodista. ¿Pero podrán conseguir que la relación funcione a pesar de sus diferencias?»

(T1). «Un inesperado romance navideño surge entre un rapero famoso y una tenaz periodista. ¿Pero podrán conseguir que la relación funcione a pesar de sus diferencias?» Johnny Test: Misión Pastel de carne . «Una épica aventura interactiva en la que Johnny y Dukey van en busca del pastel de carne perfecto para no tener que cenar la versión horrible de papá.»

. «Una épica aventura interactiva en la que Johnny y Dukey van en busca del pastel de carne perfecto para no tener que cenar la versión horrible de papá.» La reina del flow (T2). «Diecisiete años después de ser injustamente encarcelada, una brillante compositora busca vengarse de los hombres que la hundieron y asesinaron a su familia.»

(T2). «Diecisiete años después de ser injustamente encarcelada, una brillante compositora busca vengarse de los hombres que la hundieron y asesinaron a su familia.» Michael Che: Shame the Devil . «Michael Che vuelve al escenario en Oakland y trata el patriotismo estadounidense, el liderazgo de los negros, los ex celosos, los osos sueltos, la salud mental y más.»

. «Michael Che vuelve al escenario en Oakland y trata el patriotismo estadounidense, el liderazgo de los negros, los ex celosos, los osos sueltos, la salud mental y más.» ¡Nos hemos extinguido! «Dos adorables criaturas peludas viajan en el tiempo por accidente hasta un futuro en el que están extinguidos. ¿Podrá este dúo con forma de dónut salvar a su especie?»

«Dos adorables criaturas peludas viajan en el tiempo por accidente hasta un futuro en el que están extinguidos. ¿Podrá este dúo con forma de dónut salvar a su especie?» Perros espaciales (T1). «Con la Tierra en peligro, los desesperados científicos envían a unos perros genéticamente modificados al espacio para encontrar un nuevo mundo… ¡Busca, perrito, busca!»

(T1). «Con la Tierra en peligro, los desesperados científicos envían a unos perros genéticamente modificados al espacio para encontrar un nuevo mundo… ¡Busca, perrito, busca!» Requetecambio de princesa . «El robo de una reliquia de valor incalculable empuja a las aristócratas idénticas Margaret y Stacy a pedirle ayuda a su atrevida doble Fiona (¡y a su apuesto exnovio!).»

. «El robo de una reliquia de valor incalculable empuja a las aristócratas idénticas Margaret y Stacy a pedirle ayuda a su atrevida doble Fiona (¡y a su apuesto exnovio!).» StoryBots (T1). «Es hora de aprender con Bip, Bup, Bing, Bang y Bo mientras recorren un alfabeto musical: de la alucinante A, pasando por la maravillosa M… ¡hasta llegar a la Z!»

(T1). «Es hora de aprender con Bip, Bup, Bing, Bang y Bo mientras recorren un alfabeto musical: de la alucinante A, pasando por la maravillosa M… ¡hasta llegar a la Z!» tick, tick…BOOM! «Un prometedor compositor teatral a punto de cumplir 30 años lidia con el amor, la amistad y la presión de crear algo fantástico antes de quedarse sin tiempo.»

«Un prometedor compositor teatral a punto de cumplir 30 años lidia con el amor, la amistad y la presión de crear algo fantástico antes de quedarse sin tiempo.» Tiger King (T2). «El dueño de un zoo, rodeado de los excéntricos personajes del submundo de la cría de grandes felinos, es acusado de contratar a un sicario. Basada en hechos reales.»

Amazon Prime Video

Continuamos el repaso semanal con la oferta de Amazon Prime Video, donde se puede ver otro de los grandes estrenos de la semana.

La rueda del tiempo es ese estreno. Una nueva serie de fantasía medieval que ya venían son el sambenito de ser el Juego de tronos de Amazon por lo obvio, pero como era de esperar, se que quedado muy lejos de las expectativas y no llega ni a The Witcher… o por ahí anda, que tampoco es decir mucho. En definitiva, la adaptación de la obra de Robert Jordan hace aguas desde el minuto uno.

Pero ¿por qué? De momento solo se han lanzado los tres primeros capítulo de La rueda del tiempo. Los siguientes irán saliendo a razón de uno nuevo cada viernes. Pero tienen difícil remontar lo que ha comenzado tan mal… y me tienes que entender cuando digo esto, porque La rueda del tiempo no es una mala serie. El problema es que es un refrito más que parece hecho para el consumo de un público poco exigente.

De nuevo, es mi opinión, pero a excepción del papel de Rosamund Pike (I care a lot, jack Reacher), el resto del reparto es tan anodino que provoca rechazo casi instantáneo, los efectos visuales están muy justitos; el empaque general de la serie es… mediocre. La rueda del tiempo está mas en consonancia con cosas como Sombra y hueso que de Juego de tronos, lo cual es una pena no por el anhelo de que se parezca a la segunda, sino por el hastío de que se parezca a la primera.

Más contenidos exclusivos:

Selección Española de Fútbol, la fuerza del grupo (T1). «La historia de la Selección en la Eurocopa 2020 desde dentro.»

HBO Max

HBO Max sigue mostrando pulso y rellenando su catálogo tanto con contenidos que ya tenía HBO España, como con nuevas incorporaciones a catálogo. Esta semana, además, presenta sus primeras series originales.

Kamikaze es la más llamativa y la más anticipada hasta el momento, una producción noruega muy en la línea de series recientes con protagonista femenina y joven con la que intentar reinventar algo, sin conseguirlo. Pero hay que señalar que por más que suena a la enésima serie para millenials posmodernos y el mismo tráiler huele a eso, está gustando a quien la está viendo, que no es mi caso.

Contenidos exclusivos:

Blade Runner: El Loto Negro (T1). «Los Ángeles, 2032. Una joven con habilidades mortales y sin recuerdos persigue a los responsables de su brutal pasado para descubrir la verdad sobre su identidad. Sus únicas pistas: un dispositivo de datos bloqueado y un tatuaje de un loto negro.»

(T1). «Los Ángeles, 2032. Una joven con habilidades mortales y sin recuerdos persigue a los responsables de su brutal pasado para descubrir la verdad sobre su identidad. Sus únicas pistas: un dispositivo de datos bloqueado y un tatuaje de un loto negro.» Elliott de la Tierra (T1). «Cuando Elliott y su madre Frankie investigan una misteriosa roca, se produce un giro inesperado y son transportados, de repente, a un lugar del universo llamado el Centrium.»

(T1). «Cuando Elliott y su madre Frankie investigan una misteriosa roca, se produce un giro inesperado y son transportados, de repente, a un lugar del universo llamado el Centrium.» La vida sexual de las universitarias (T1). «Cuatro estudiantes llegan a la prestigiosa universidad de Essex en Nueva Inglaterra. Las chicas son una mezcla de contradicciones y hormonas. Las odiarás y amarás a partes iguales mientras estrenan su nueva libertad y vida en el campus.»

(T1). «Cuatro estudiantes llegan a la prestigiosa universidad de Essex en Nueva Inglaterra. Las chicas son una mezcla de contradicciones y hormonas. Las odiarás y amarás a partes iguales mientras estrenan su nueva libertad y vida en el campus.» The Flash (T8). «Este drama de superhéroes sigue las aventuras en alta velocidad del Hombre más rápido del mundo»

Apple TV+

Apple TV+ estrena otra par de series, que sumadas a las que ya tiene en emisión garantizan un mínimo de entretenimiento para sus suscriptores.

Más contenidos exclusivos:

Harriet la espía (T1). «Honesta y perpetuamente curiosa. Así es Harriet de 11 años en pocas palabras. Pero si quiere ser Harriet M. Welsch, futura escritora, tendrá que saberlo todo.»

(T1). «Honesta y perpetuamente curiosa. Así es Harriet de 11 años en pocas palabras. Pero si quiere ser Harriet M. Welsch, futura escritora, tendrá que saberlo todo.» The Line (T1). «Una sección de Navy SEALs es enviada a Irak para luchar contra el ISIS. Cuando la misión concluye y vuelven a casa, se empiezan a oír rumores sobre crímenes de guerra.»

Disney+

Y Disney+… Aguanta, que pronto vendrás cosas mucho más interesantes.

