Ya hay tráiler y fecha de estreno para La rueda del tiempo, la próxima -a priori- gran serie fantástica de Amazon Prime Video, basada como no podía ser de otra manera en una saga literaria de éxito. Y sí, bien podría considerarse como el intento de la plataforma por tener su propio Juego de tronos, aunque no vaya a pasar.

Y es que todas las grandes plataformas de VOD quieren su Juego de tronos: lo quiere Netflix, como lo demostró con The Witcher, aunque por timoratos y tacaños no lo consiguieron (habrá que ver la segunda temporada si corrigen el rumbo o terminan de estrellarse); lo quiere Amazon, y la prueba de ello no es La rueda del tiempo, sino la serie de El Señor de los Anillos, a pesar de no hablamos exactamente de los mismo; y lo quiere también HBO, para qué engañarnos, pues su andadura en línea comenzó con la Canción de hielo y fuego ya encauzada y determinada.

¿Será La rueda del tiempo el Juego de tronos de Amazon? Harto difícil se presume la tarea, y no hace falta más que mirar el tráiler para darse cuenta de que estamos ante algo más cercano en el estilo a Sombra y hueso, es decir, a la típica serie de aventuras fantásticas de cartón piedra de Netflix dirigida a un público adolescente sin demasiadas exigencias, que lo que representó para la ficción televisada la producción de HBO. Y es una pena, porque el material original da para mucho

En otras palabras, como calidad de la obra literaria, La rueda del tiempo está mucho más próxima a Canción de hielo y fuego que a El Señor de los Anillos, por lo que el resultado no se medirá por lo que escribió su autor, sino por la adaptación de turno, lo cual equivale a la inversión realizada, el riesgo que deseen asumir sus responsables y el acierto y suerte que les acompañe. Por el momento, la primera de estas condiciones no parece darse, habida cuenta de una imagen que…

Pero lo juzgas por ti mismo, viendo el tráiler. En cuanto a la fecha de estreno. La rueda del tiempo se dejará ver en Amazon Prime Video a partir del próximo 19 de noviembre, así que no queda tanto para confirmar o desmentir las malas vibraciones que transmite el avance.