Xbox Game Pass: nuevos títulos en diciembre

El catálogo de juegos incluidos en Xbox Game Pass se mueve más que la cotización de las criptomonedas. Con la diferencia, eso sí, de que en el caso del servicio de suscripción de juegos de Microsoft, la tendencia siempre es al alza. Así, no es de extrañar que el volumen de usuarios del servicio también se mantenga en senda creciente, y que el nivel de satisfacción de sus usuarios sea, al menos en todos los casos que conozco (y no son pocos) tremendamente positivo.

No cabe duda alguna de que Microsoft ha apostado muy, muy fuerte por Xbox Game Pass, y una muestra más de ello es Xbox All Pass, un programa puesto en marcha en España por Microsoft y Game, por el que es posible financiar la compra de una Xbox Series S|X en 24 pagos mensuales sin intereses, y que además de la propia consola, también incluye la suscripción mensual a Xbox Game Pass Ultimate. Una manera de conseguir la consola de nueva generación con la que, además, los usuarios probarán el servicio, y apuesto a que muchos de ellos mantendrán su suscripción pasados esos 24 meses.

Una de las claves del éxito de Xbox Game Pass es, claro, la enorme rotación de su catálogo de juegos, entre los que podemos encontrar lanzamientos de juegos triple A que se suman al mismo el mismo día de su lanzamiento. Esto empezó siendo así con los títulos de los estudios que pertenecen a Microsoft, pero de un tiempo a esta parte se han sumado más desarrolladoras a esta política, incrementando así el atractivo del servicio.

Como ya venimos haciendo desde el lanzamiento de Xbox Game Pass, vamos a dar un repaso a los nuevos juegos que se añaden al catálogo este mes, más concretamente en la primera quincena, y hay algunas adiciones de lo más interesantes. Veamos la lista:

ANVIL (PC y consola) – 2 de diciembre.

(PC y consola) – 2 de diciembre. Archvale (PC, nube y consola) – 2 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 2 de diciembre. Final Fantasy XIII-2 (PC y consola) – 2 de diciembre.

(PC y consola) – 2 de diciembre. Lawn Mowing Simulator (PC, nube y consola) – 2 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 2 de diciembre. Rubber Bandits (PC, nube y consola) – 2 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 2 de diciembre. Stardew Valley (PC, nube y consola) – 2 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 2 de diciembre. Warhammer 40,000: Battlesector (PC, nube y consola) – 2 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 2 de diciembre. Space Warlord Organ Trading Simulator (PC, nube y consola) – 7 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 7 de diciembre. Halo Infinite (PC, nube y consola) – 8 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 8 de diciembre. One Piece Pirate Warriors 4 (PC, nube y consola) – 9 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 9 de diciembre. Aliens: Fireteam Elite (PC, nube y consola) – 14 de diciembre.

(PC, nube y consola) – 14 de diciembre. Among Us (Consola) ID@Xbox – 14 de diciembre.

El título más destacable de esta nueva hornada de juegos de Xbox Game Pass es, sin duda, Halo Infinite, el largamente esperado retorno del Jefe Maestro que está en nuestra lista desde el E3 de 2018. Pero este lanzamiento no ensombrece a otros títulos, como Warhammer 40,000: Battlesector, el aún muy popular Among Us o esa otra joya del mundo indie que es Stardew Valley.

Más información: Xbox Wire