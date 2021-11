Ya es oficial, Xbox All Access ha aterrizado en España, y lo ha hecho con una propuesta muy interesante, ya que nos permitirá disfrutar de una Xbox Series S o de una Xbox Series X, y de nuestros juegos favoritos, por una pequeña cuota mensual, sin intereses y sin ningún tipo de coste inicial.

No hay ningún tipo de sorpresa importante en la letra pequeña, me la he leído por vosotros y os puedo asegurar que estamos ante una oferta totalmente transparente y muy atractiva que, de hecho, ya me habría gustado tener en mis tiempos de adolescente, cuando no podía permitirme pagar de golpe una consola, pero sí que habría podido hacerlo con pequeñas cuotas al mes.

Comprar una consola de última generación a plazos, sin intereses ni costes adicionales, y disfrutando además de todos los juegos incluidos Xbox Game Pass Ultimate es un «caramelo» para los amantes de los videojuegos, sobre todo si tenemos en cuenta la situación que vive el sector a día de hoy, y lo complicado que resulta comprar una Xbox Series X a su precio recomendado.

¿Cómo funciona exactamente Xbox All Access?

Es muy sencillo, solo tenemos que elegir la opción que mejor se ajuste a nuestras necesidades. El plan de Xbox Series X incluye dicha consola, un mando y Xbox GamePass Ultimate durante dos años por una cuota mensual de 32,99 euros. Si optamos por la modalidad con Xbox Series S, tenemos incluido también un mando y dos años de Xbox GamePass Ultimate, pero la cuota mensual baja a 24,99 euros al mes. En ambos casos disfrutaremos también de Xbox Live Gold, EA Play y de numerosas ventajas y descuentos en juegos y complementos.

Para acceder a esta oferta tenemos que solicitarla a través de la cadena de videojuegos Game, y es importante que tengáis en cuenta que la financiación se llevará a cabo a través de CaixaBank. Como hemos dicho, no conlleva ningún pago de intereses, y tampoco tendremos que asumir ningún tipo de cuota inicial ni de comisión de apertura. Solo pagaremos el valor de la consola y de la suscripción al GamePass Ultimate.

No debemos olvidar que se trata de una compra a plazos y no de un alquiler, lo que significa que una vez que termine el periodo de 24 meses, y hayamos pagado las 24 cuotas correspondientes, la consola que hayamos elegido será nuestra.

¿Qué necesito para acogerme a esta promoción?

En la web oficial de Game se explica detalladamente todo lo que nos hará falta para acceder a Xbox All Access, pero os los resumo a continuación para que lo tengáis más a mano:

Nuestro DNI escaneado por ambas caras.

Un recibo domiciliado.

Justificante de nuestra última nómina.

Conexión a Internet.

Un dispositivo con cámara.

Cuenta de socio GAME.

DNI en formato físico.

Para completar la compra del Xbox All Access debemos realizar dos pasos. El primero se lleva a cabo en la web de Game, y el segundo a través de la web oficial de CaixaBank, que será donde tendremos que subir los documentos que hemos listado. No es un proceso complicado, aunque sí es cierto que nos llevará un poco de tiempo. En cualquier caso, sigo pensando que merece la pena, especialmente si llevas tiempo detrás de una Xbox Series X no quieres seguir esperando.

Si te preguntas qué consola deberías elegir con Xbox All Access, la verdad es que depende de tus aspiraciones. Xbox Series X es la consola más potente que existe, y está mejor preparada para mover juegos exigentes, mientras que Xbox Series S es una opción que integra todo el valor de la nueva generación, pero que está más capacitada para mover juegos exigentes en 1080p o 1440p, en el mejor de los casos. En mi caso lo tendría muy claro, e iría a por una Xbox Series X de cabeza.