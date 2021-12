La situación de Bobby Kotick, todavía CEO de Activision Blizzard, es insostenible desde hace semanas. Y, sin embargo, tanto él como su junta directiva parecen estar de lo más distraídos con cualquier otra cosa, quizá observando las vistas desde los ventanales, que les impiden ver el fuego que ya se extiende bajo sus pies. O eso o hay poderosas razones para que la junta directiva mantenga a Kotick. ¿Cuáles? No tengo ni idea, pero tampoco se me ocurre otra explicación plausible.

Sea como fuere, desde que se destapó la más que tóxica cultura laboral de Activision Blizzard, que tras ser investigada durante dos años ha sido denunciada por el estado de California, las reacciones no han dejado de sucederse, y aunque cabía esperar cierto rechazo por parte del resto de la industria, ha sido una sorpresa, en mi opinión de lo más agradable, ver como Sony, Microsoft y Nintendo han reaccionado criticando lo ocurrido y, en algún caso, incluso planteándose su relación con la compañía. Sí, los tres fabricantes de consolas, no parece una buena posición para una desarrolladora de videojuegos.

Antes incluso de que se produjeran las primeras declaraciones por parte de otras empresas, fueron los propios trabajadores de Activision Blizzard los que decidieron plantarse e iniciar una huelga, cuya principal exigencia es la dimisión del CEO, junto con la capacidad de supervisión de las medidas que se adopten para solucionar todos los problemas de la cultura laboral imperante en la compañía.

De momento, la única respuesta por parte del CEO, además de disculparse con su junta directiva cuando se supo que tenía conocimiento de lo que ocurría en Activision Blizzard, fue plantear su posible dimisión. Sí, posible, pues se produciría en el caso de que no fuera capaz de solucionar los problemas con la suficiente rapidez. Esto es sensacional, claro, ya que esto no plantea fechas, no implica plazos. Y visto que durante mucho tiempo fue consciente de lo que ocurría y no hizo nada (salvo en casos, en los que participó en su ocultación), me temo que su concepto de rapidez no será, perdón por la redundancia, algo rápido.

Y ahora sabemos que la presión se incrementa, todavía más, sobre Kotick. Y es que según podemos leer en Ars Technica, varios tesoreros estatales de Estados Unidos se han sumado a la petición de medidas radicales en Activision Blizzard. En una carta remitida por los tesoreros estatales de California, Delaware, Illinois, Massachusetts, Nevada y Oregón a la compañía, solicitan reunirse con la junta directiva en busca de una solución al problema que plantea la situación actual a los inversores. Dicho grupo se plantea la posibilidad de pedir el voto en contra del actual equipo directivo.

«Creemos que es necesario realizar cambios radicales en la empresa«, dijoel tesorero del estado de Illinois, Michael Frerichs. «Nos preocupa que el actual CEO y los directores de la junta no tengan las habilidades ni la convicción para instituir estos cambios radicales necesarios para transformar su cultura, para restaurar la confianza con los empleados, accionistas y socios«. Parece que la balsa salvavidas del todavía CEO de Activision Blizzard se va haciendo cada día más pequeña, en medio de un océano verdaderamente inmenso.