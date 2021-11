La situación para Activision Blizzard no hace sino complicarse día tras día, y la inacción de su junta directiva (de esto no se puede acusar solo al CEO) resulta cada día más incomprensible. Tanto que incluso hace llegar a dudar sobre las motivaciones reales por las que, a día de hoy, mantienen a Bobby Kotick como cabeza de la compañía. Se me ocurren múltiples opciones, todas bastante feas, pero la falta de pruebas de cualquiera de ellas (al final son solo hipótesis) me impide empezar a soltar burradas.

Lo que no puedo dejar de mencionar es que, desde el mismo momento en el que se empezaron a hacer públicas las salvajadas que han ocurrido en el interior de Activision Blizzard, la figura de Kotick ha estado en entredicho, y el colofón llegó la semana pasada, cuando se hizo público que el CEO no solo conocía lo que ocurría en la compañía, sino que incluso obró para que los hechos no trascendieran, convirtiéndose así en cómplice de todo aquello que debería haber evitado.

Como respuesta a estas revelaciones, parte de los empleados de Activision Blizzard han optado por ir a la huelga, exigiendo para el cese de la misma la destitución de Kotick, y poco después, primero Sony y posteriormente Microsoft, se han mostrado bastante críticas con la compañía y, en el caso de los de Redmond, incluso han afirmado estar replanteándose su relación con Activision Blizzard. Y que dos de los tres fabricantes de consolas se planteen ponerte en la lista negra, desde luego es de todo menos una buena señal.

Y hoy sabemos, de nuevo por The Wall Street Journal, que a día de hoy parece la fuente mejor informada de lo que ocurre dentro de Activision Blizzard, que su CEO ha llegado a ofrecer su dimisión a la junta directiva, en caso de no ser capaz de resolver todos los problemas rápidamente. Esta afirmación se habría producido en una reunión en la que Kotick afirmó sentirse avergonzado por lo que ha ocurrido en la compañía.

La reunión se habría producido a instancias del CEO, con el fin de disculparse con la junta directiva de Activision Blizzard, y habría afirmado que su intención es solucionar los problemas de la empresa «con rapidez«. El problema es que «con rapidez» es un concepto tremendamente subjetivo, especialmente si viene de la persona que sabía todo lo que estaba ocurriendo y, o bien lo consideraba normal, o bien le parecía incorrecto pero prefirió ocultarlo.

«Con rapidez«, en mi humilde opinión, habría sido más que suficiente si hubiera sido su plazo de actuación tras tener conocimiento de los primeros abusos. «Con rapidez» habría sido aceptable de haber sido su plazo de actuación cuando todo esto empezó a hacerse público. «Con rapidez» ahora, cuando se sabe que permitió que se cometieran tantas salvajadas en Activision Blizzard, y que hizo cuanto estuvo en su mano para que esto no se supiera, parece más un brindis al sol (o un subterfugio) que algo que merezca ser considerado.

Y tengo claro que mi opinión al respecto no tendrá absolutamente ninguna influencia ni en el CEO ni en la junta directiva de Activision Blizzard. Sin embargo, tengo la sensación de que muchos de los empleados de la compañía, así como los responsables de la relaciones con la misma en otras empresas deben pensar de manera parecida, y que por lo tanto un «Con rapidez» es como darle un par de fotografías de comida a alguien que se muere de hambre.

A día de hoy, la única salida digna que le queda a Activision Blizzard pasa por la dimisión de Bobby Kotick o por su cese por parte de la junta directiva, y enfatizo en lo de digna. De momento ninguna de las partes parece estar a favor (repito, me pregunto qué favores le deberán al CEO para actuar así), pero si el resto de la comunidad, incluidos sus inversores mantienen la presión sobre la compañía, puede que, después de todo, la situación termine por empezar a solucionarse «con rapidez» con la salida de Bobby Kotick de la compañía. Y quizá de algún otro miembro de la junta, ya que estamos.

Ahora bien, ¿con la salida de Kotick se solucionarán todos los problemas de Activision Blizzard? Es evidente que no. Hablamos de una cultura tóxica realmente arraigada en la compañía, por lo que hemos podido saber en estos meses. En la Activision Blizzard post Kotick, tendrá que entrar un nuevo equipo que sea capaz de rehacer la compañía por dentro. Esta es la única vía para que los titulares que protagoniza vuelvan a tener que ver exclusivamente con sus juegos, no con lo nauseabundo de su entorno laboral.