Sony se suma a las críticas a Activision Blizzard

La aparición estelar de Sony, precisamente en este momento, puede marcar una diferencia y, para cualquier persona a la que se le revuelva el estómago al tener conocimiento de lo ocurrido en Activisión Blizzard según la investigación y posterior denuncia por parte del estado de California, esta es una excelente noticia, pues podría marcar terminar por decantar la balanza, en el sentido en el que las presiones internas y externas y el sentido común, apuntan cada vez con más firmeza.

Cómo recordarás, ayer mismo te contamos que parte de los empleados de Activision Blizzard han decidido ir a la huelga, exigiendo la salida de Bobby Kotick, actual CEO de la compañía. El impopular directivo ha estado especialmente señalado desde que se revelaron los acosos y abusos dentro de la compañía, y su situación se complicó todavía más cuando los inversores de la compañía decidieron demandar a sus ejecutivos, Kotick entre ellos.

Hasta ahora, el CEO ha sido capaz de capear el temporal, e incluso ha tenido lo que algunos consideramos el descaro de ponerse al frente de los cambios que necesita la compañía… en fin, me ahorro la opinión. Pero todo se le ha torcido por unas recientes revelaciones del e The Wall Street Journal, en las que se informa de que Kotick no solo sabía lo que estaba ocurriendo, sino que incluso participó de manera activa en la protección de los culpables de actos tan deleznables.

Ayer me preguntaba si la presión de los empleados sería suficiente como para forzar la salida de Kotick de Activision Blizzard, pero hoy sabemos, por Bloomberg, que Sony también habría aportado su grano de arena (o un cubo entero, dado el peso que tiene Sony en las cuentas de Activision Blizzard y su peso en el sector), en la crítica a la gestión por parte de la empresa de la toxicidad en sus equipos de trabajo, así como a la respuesta dada por la compañía frente a las acusaciones.

Y es que hoy mismo Jim Ryan, máximo responsable de PlayStation en Sony, ha enviado a todos los empleados de la compañía un correo electrónico en el que afirma estar «descorazonado y francamente asombrado al leer» que Activision «no ha hecho lo suficiente para abordar una cultura profundamente arraigada de discriminación y acoso«. Y sí, lo sé, esto parece un brindis al sol, pero el mensaje continúa:

«Nos acercamos a Activision inmediatamente después de que se publicó el artículo para expresar nuestra profunda preocupación y preguntar cómo planean abordar las afirmaciones hechas en el artículo«, escribió el directivo de Sony. «No creemos que sus declaraciones de respuesta aborden adecuadamente la situación«.

No hablamos de una amenaza, claro, Sony no ha dicho nada de vetar la plataforma PlayStation a los desarrollos de Activision Blizzard, y esto es comprensible. Sin embargo, es una seria llamada de atención que se suma al aluvión de las mismas que la compañía está recibiendo de un tiempo a esta parte. Y en este caso por parte de Sony, un gigante en el sector y, por lo tanto, una compañía con mucha influencia.

De momento la junta directiva mantiene su apoyo a Kotick, si bien la crisis de imagen que arrastra la compañía ha provocado, solo hoy miércoles, que sus títulos en bolsa bajen un 2,5%. Algo que sin duda estará poniendo nerviosos a los inversores, lo que a su vez se puede traducir en todavía más presión para el CEO. Una presión que, no obstante, parece poca cosa si la comparamos con la que experimentó la empleada de la compañía que terminó suicidándose por el acoso sexual al que fue sometida. Sí, creo que Kotick debería salir de la compañía cuanto antes.