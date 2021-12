Quienes me conocen saben que los smartphones plegables, así como cualquier otra propuesta que rompa el factor de forma, de partida me parece bien. Así, los lanzamientos que más he celebrado este año han sido los Samsung Galaxy Z Fold3 y Samsung Galaxy Z Flip3, del mismo modo que la propuesta del año pasado de LG con el LG WING, el que iba a ser el primer paso de su ambicioso proyecto Explorer, que finalmente quedó en la nada con la salida de LG del mercado de los smartphones.

Con la salida de LG del mercado, durante un tiempo daba la sensación de que la experimentación en este sentido había quedado, casi exclusivamente, en manos de Samsung. Y sí, es cierto que llevamos años hablando de un hipotético y muy rumoreado iPhone plegable, pero van pasando los años y seguimos sin saber nada. ¿Quizá en 2022? Quizá, pero eso, solo quizá. Hasta ahora, los smartphones plegables parecían una piscina tremendamente compleja, a la que solo Samsung se había atrevido a lanzarse.

Sin embargo, y como hemos sabido esta misma semana, se confirma que Oppo también ha decidido animarse con su previamente filtrado Oppo Find N, y que ya ha sido anunciado y será presentado la semana que viene. Aunque todavía están por confirmarse sus fechas de llegada al mercado, despediremos este 2021 con una nueva opción en este sentido, lo que ya nos invita a pensar en que los smartphones plegables sí que tienen futuro.

Pero esto no es nada en comparación con lo que podría prepararnos 2022. Y es que, según podemos leer en MSPowerUser, el año que viene nos traerá, como mínimo, un fabricante que renueva su apuesta en este mercado, y otro que debuta en el mismo con una propuesta que podría ser diferente.

El primero es, seguramente ya lo hayas imaginado, Huawei, que le daría el relevo al Huawei Mate X2 presentado a principios de este año. Según las filtraciones, el nuevo terminal de Huawei sería semejante al Galaxy Z Fold3. Aunque la situación de Huawei se ha resentido por sus problemas con la administración estadounidense, la compañía sigue haciendo propuestas muy interesantes, lo que es muy de agradecer.

En cuanto a la segunda compañía que se suma a los smartphones plegables, hablamos de Vivo, y la filtración ofrece una pista de lo más ambigua, al afirmar que tendrá un fold más grande. ¿A qué se refiere? Me encantaría saberlo, pero reconozco que me ha pillado fuera de juego. No obstante, si Vivo se sale del modelo propuesto por el modelo de Samsung, eso puede suponer todavía más novedad para el campo de los smartphones plegables.

Y esto es lo que sabemos cuando todavía no ha terminado 2021. Es posible que a lo largo de 2022 se anuncien más smartphones plegables, lo que supondrá un problema para los desarrolladores de software, que tendrán que buscar la manera de adaptarse a los nuevos factores de forma, pero que promete un cambio de paradigma que, personalmente, llevo mucho tiempo esperando.