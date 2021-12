Opera GX también se suma a la Microsoft Store

Ya hemos hablado en varias ocasiones de Opera GX y, personalmente, me parece una propuesta de lo más inteligente y muy bien pensada. Y es que diseñar un navegador web dirigido especialmente a la comunidad gamer, con múltiples funciones e integraciones de elementos propios de dicho mundo, y sumado además a un diseño estético muy acorde con los cánones de dicho mundo, puede despertar el interés de muchos usuarios que nunca habían escuchado hablar de Opera, y que por lo tanto estaban hasta ese momento fuera de su alcance.

Probablemente uno de los puntos más destacables de Opera GX sea la integración de servicios de terceros en su barra lateral, algo que facilita sobremanera el uso simultáneo de dos o más de ellos. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte se ha vuelto bastante común simultanear el uso de Twitch y Discord, lo que en condiciones normales obliga a tener abiertas dos ventanas (cada una con uno de los servicios) y andar «saltando» constantemente de una a otra. Conscientes de ello, los responsables de Opera GX integraron Discord en el navegador, evitando así esta necesidad.

Opera GX, no obstante, tiene el mismo problema que su hermano mayor, Opera, y es que son navegadores que gustan, gustan mucho, pero que pese a ello, y durante décadas, no han conseguido escalar posiciones en el ranking de los más usados. Recuerdo haber tenido conversaciones sobre ello hace alrededor de 20 años, y la situación apenas ha cambiado, por mucho que sus responsables hayan hecho lo indecible por crear un navegador innovador (fue el primero en contar con pestañas, por poner solo un ejemplo) y fiable.

Con el lanzamiento de Windows 11, Microsoft ha puesto el foco en su tienda de aplicaciones, Microsoft Store, un repositorio que, seamos francos, nunca ha contado con demasiado apoyo por parte de la comunidad de desarrolladores, y tampoco ha suscitado demasiado interés entre los usuarios. Los de Redmond parecen decididos a revertir esta situación y, en consecuencia, están llevando a cabo múltiples cambios que, si funcionan adecuadamente, sí que podrían ser de ayuda en este sentido.

Un punto clave tiene que ver con los navegadores web, y es que hasta ahora la compañía establecía limitaciones con respecto al motor que debían emplear los mismos para ser accesibles desde la tienda. Esto ya no es así y con este cambio llegó, hace algunas semanas, una primera y llamativa noticia al respecto, el desembarco de Firefox en la Microsoft Store, algo que hasta hace poco tiempo era inimaginable. Y ahora se han sumado Opera y Opera GX que, como podemos leer en Softpedia, podrán ser descargados e instalados en Windows, tanto 10 como 11, a través de Microsoft Store.

Cuando se anunció la disponibilidad de Firefox en la Microsoft Store se produjo un interesante debate que, seguramente, se reproducirá al hablar de Opera GX, ¿qué ganan los navegadores al sumarse a la tienda de Windows? Es una pregunta con fondo, a la que merece la pena darle un par de vueltas.

En primer lugar, debemos recordar que hay bastantes sistemas en los que, sea por la versión de Windows o por las políticas de seguridad definidas en el mismo, solo se puede instalar software desde Microsoft Store. No hablamos de una cantidad masiva de usuarios, pero probablemente sí de los suficientes como para que Firefox, Opera y Opera GX hagan lo que esté a su alcance para llegar a ser accesibles para dichos usuarios.

Por otra parte, como ya comenté anteriormente, los de Redmond están poniendo el foco en su tienda de aplicaciones, lo que probablemente hará que más usuarios accedan a la misma. Dicho de otra manera, Microsoft Store es un escaparate que hasta ahora ha tenido un tamaño muy limitado, pero que podría crecer a corto y medio plazo, dando así más visibilidad al software disponible en el mismo. Opera y Opera GX, que tienen un importante problema con la visibilidad, podrían verse muy beneficiados de este posible cambio.

Pero aquí no solo ganan Opera GX y los otros navegadores, claro. Por su parte, Microsoft Store necesita hacer crecer su catálogo con software atractivo, que haga que los usuarios se interesen más por la plataforma. Sumar aplicaciones que cuentan con bastante prestigio, como es el caso de Firefox y Opera, es sin duda un movimiento muy inteligente a este respecto. Y es que no sirve de mucho tener una tienda con un emplazamiento excepcional, si luego lo que vendes en la misma no resulta interesante para toda la gente que pasa por delante, ¿no?