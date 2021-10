Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y es triste, pero cierto, en la semana en la que HBO Max se estrena en España, no hay ni rastro de la plataforma en lo que sigue. De hecho, esta edición va a ser corta, tanto como un certero tajo con el que rebanarle la cabeza, pongamos por ejemplo a un demonio llamado El caballero verde, el cual nos dirige directamente hacia…

Amazon Prime Video

Hacia Amazon Prime Video, sí: ahí es donde se acaba de estrenar El caballero verde, aunque dependiendo de tus gustos e inquietudes, quizás prefieras otra de las cosas que añade la plataforma esta semana. Por ejemplo, mucho anime.

El caballero verde es la historia de Sir Gawain, hijo de Morgause y sobrino del mismo rey Arturo y si te suena más allá de las leyendas artúricas, es porque ya se hizo una película en los ochenta del pasado siglo, con el insigne Sean Connery, de cuya muerte se cumple hoy un año casi exacto, como papel de cabecera, que no protagonista. De hecho, puedes encontrar la versión clásica de El caballero verde en Prime Video, aunque si no la viste en su momento y te apetece revisitarla por la nostalgia o hacer la comparación, quédate mejor con la nueva.

Y es que El caballero verde que estrena Amazon, película original que no produjeron, pero con la que se han quedado a golpe de talonario, es un muy disfrutable cuento fantástico fabulado, a cargo casi por completo del británico Dev Patel (Chappie. The Last Airbender). El caballero verde recuerda de pasada a cosas como Excálibur y hasta Sleepy Hollow, sin llegar a su nivel, pero manteniendo el suyo propio. Tampoco te esperes la gran aventura épica del año (esa es Dune), pero apúntala a tu lista porque para una noche oscuro y húmeda, le va bien.

Claro que si eres de los que no gusta de fantasía, pero sí de fanfarria, Amazon estrena también -y esta sí es producción original propia- Maradona: sueño bendito, la serie que recrea la vida del futbolista argentino, cuyo primer aniversario desde su muerte también se celebrará dentro de poco.

Más contenidos exclusivos:

Fairfax (T1). «Fairfax es una irreverente comedia animada que narra las desventuras de unos chavales de trece años: Dale, Derica, Benny y Truman, cuatro amigos en una búsqueda permanente de la fama.»

(T1). «Fairfax es una irreverente comedia animada que narra las desventuras de unos chavales de trece años: Dale, Derica, Benny y Truman, cuatro amigos en una búsqueda permanente de la fama.» LOL: El que ríe el último (T2). «¡El que ríe el último, el programa más visto de Prime Video Alemania, empieza la segunda temporada!»

Entra en catálogo:

¡Bucea! (T1)

Amalia en el otoño

Ausentes

Banana Fish (T1)

Bosque de hielo

Bruja

Cachorro

Candy Corn

Dororo (T1)

Dybbuk

El asesinato del director

El misterio de la dama blanca

Friends, Foes & Fireworks

Haz conmigo lo que quieras

Inuyashiki (T1)

Kabaneri de la Fortaleza de Hierro (T1)

Karakuri Circus (T1)

KOKKOKU (T1)

Kray el Maquinista

La directora de orquesta

La dulce aventura de Chi (T1-T2)

La Furia de Bahamut: Alma Virgen (T1)

La leyenda de la Viuda

La Sala de VAR (T1)

La Unión de los siete sentidos (T1)

Línea roja (T1)

Madres del Tercer Reich

Mejor que nunca

Noche de vino tinto

Pet (T1)

Poorna

Psycho Pass (T3-T4)

Re:CREADORES (T1)

Salto al vacío

Scoop

Solo mía

Spider-Man: Lejos de casa

The Frost (La escarcha)

The Great Passage (T1)

The Huntress: Rune of the Dead

Trauma

Un día

Vinland Saga (T1)

You Are Wanted (T1)

Netflix

Pasamos con el menú de Netflix para esta semana, del que destacamos solo un contenido, pero ojo al resto: especialmente, a Colin en blanco y negro, que viene avalado por la crítica. No obstante…

No obstante, de destacar un lanzamiento de Netflix de esta semana, que sea Ejército de ladrones, precuela de la nefasta Ejército de los muertos con zomis de fondo, pero centrada en la vertiente de los atracos y dirigida por uno de los protagonistas de la anterior y no por Zack Snyder, aunque se sitúa en el mismo universo, obviamente. La crítica la está recibiendo algo mejor que la original, lo cual no tiene nada de extraño porque peor era complicado hacerlo.

Más contenidos exclusivos:

Colin en blanco y negro (T1). «Colin Kaepernick narra sus años en el instituto, cuando lidiaba con la raza, la clase y la cultura mientras aspiraba a llegar a lo más alto.»

(T1). «Colin Kaepernick narra sus años en el instituto, cuando lidiaba con la raza, la clase y la cultura mientras aspiraba a llegar a lo más alto.» El motivo (T1). «Jerusalén, 1986. Un chico de 14 años le dispara a bocajarro a su familia en plena noche. Pero aún quedan muchos interrogantes. Esta docuserie analiza todas las claves.»

(T1). «Jerusalén, 1986. Un chico de 14 años le dispara a bocajarro a su familia en plena noche. Pero aún quedan muchos interrogantes. Esta docuserie analiza todas las claves.» Guía astrológica para corazones rotos (T1). «La irremediablemente soltera Alice tiene el corazón roto. Pero, tras conocer a un carismático gurú de la astrología, empieza a buscar a su alma gemela en las estrellas.»

(T1). «La irremediablemente soltera Alice tiene el corazón roto. Pero, tras conocer a un carismático gurú de la astrología, empieza a buscar a su alma gemela en las estrellas.» Hipnótico . «Jenn, estancada en lo personal y lo profesional, recurre a un misterioso hipnoterapeuta para que la ayude… pero pronto se ve envuelta en un juego psicológico mortal.»

. «Jenn, estancada en lo personal y lo profesional, recurre a un misterioso hipnoterapeuta para que la ayude… pero pronto se ve envuelta en un juego psicológico mortal.» Komi-san no puede comunicarse (T1). «En un instituto lleno de personajes peculiares, Tadano trata de ayudar a su tímida y asocial compañera de clase Komi a lograr su objetivo: hacerse amiga de 100 personas.»

(T1). «En un instituto lleno de personajes peculiares, Tadano trata de ayudar a su tímida y asocial compañera de clase Komi a lograr su objetivo: hacerse amiga de 100 personas.» La familia Claus . «Jules odia la Navidad. Cuando su abuelo cae enfermo, el joven descubre que su familia desciende de un linaje mágico, y que el futuro de esta festividad depende de él.»

. «Jules odia la Navidad. Cuando su abuelo cae enfermo, el joven descubre que su familia desciende de un linaje mágico, y que el futuro de esta festividad depende de él.» Luis Miguel – La serie (T3). «Esta serie cuenta la historia del cantante mexicano Luis Miguel, una superestrella en Latinoamérica y el resto del mundo desde hace décadas.»

(T3). «Esta serie cuenta la historia del cantante mexicano Luis Miguel, una superestrella en Latinoamérica y el resto del mundo desde hace décadas.» Mytho (T2). «Una madre, cansada de su trabajo e infravalorada por su familia, sospecha que su marido la está engañando, así que decide fingir una enfermedad para llamar su atención.»

(T2). «Una madre, cansada de su trabajo e infravalorada por su familia, sospecha que su marido la está engañando, así que decide fingir una enfermedad para llamar su atención.» Nadie duerme en el bosque esta noche 2 . «Cuando a la única superviviente de una sangrienta masacre le ocurre algo horrible, un policía novato e inseguro debe superar sus miedos para poner freno a la carnicería.»

. «Cuando a la única superviviente de una sangrienta masacre le ocurre algo horrible, un policía novato e inseguro debe superar sus miedos para poner freno a la carnicería.» Sex: Unzipped . «La estrella del rap Saweetie presenta este programa sobre salud y positivismo sexual con la ayuda de expertos, monologuistas sin tapujos y marionetas desinhibidas.»

. «La estrella del rap Saweetie presenta este programa sobre salud y positivismo sexual con la ayuda de expertos, monologuistas sin tapujos y marionetas desinhibidas.» Sintonía (T2). «En un mundo de música, drogas y religión, tres jóvenes de la misma favela de São Paulo persiguen sus sueños mientras tratan de mantener su amistad.»

(T2). «En un mundo de música, drogas y religión, tres jóvenes de la misma favela de São Paulo persiguen sus sueños mientras tratan de mantener su amistad.» Takki: ¿Quedamos? (T3). «En Arabia Saudí, un cineasta en ciernes y sus amigos se enfrentan a expectativas familiares, roles de género, relaciones sentimentales y rivalidades.»

Entra en catálogo:

3 momentos de angustia

Atrapado

Bajo cubierta en el Mediterráneo

Bof… Anatomía de un repartidor

Caza sin cuartel

Charlie y sus dos chavalas

El buen Dios sin confesión

El Internado (Serie completa)

El pequeño criminal

El pollo de mi mujer

El Pulpo

El reencuentro

Giro en U

La cerillera

La vaca de la leche de oro

Lokillo en: Mi otra yo

Missing Persons Unit

Nana

No tener nada que decir no es motivo para callarse

Padre no hay más que uno

Perros perdidos sin collar

Preso No. 1 (T1)

Rescate en alta mar

Terminus

Apple TV+

Continuamos con Apple TV+, que también tiene un estreno que presentar y está siendo bien recibido, aunque lo dejamos a discreción de los suscriptores de la plataforma.

Contenidos exclusivos:

Swagger (T1). «Serie basada en las experiencias de la estrella de la NBA Kevin Durant en su época de jugador juvenil.»

Disney+

Y terminamos con Disney+, que rellena un poco de catálogo y si hay algo que destaca, es la fuerte presencia de documentales made in National Geogrpahic.

Entra en catálogo: