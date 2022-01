Microsoft respetará las exclusivas de Sony

Desde que supimos, hace dos días, de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, muchísimas miradas se han posado sobre su principal rival en el campo de los videojuegos, Sony. Y es que ambas compañías llevan años enfrentándose con Xbox y PlayStation, con los títulos exclusivos como una baza muy, muy importante en dicha competición. Y es que hay títulos que pueden decantar la elección de una u otra consola.

Hace cera de año y medio, cuando Microsoft compró Zenimax, ya surgieron dudas sobre si los de Redmond se llevarían todo el catálogo de los estudios de la compañía a Xbox, privando por lo tanto a PlayStation de algunos títulos muy emblemáticos. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento, pero pese a ello, con la operación de esta semana, las dudas han vuelto a aflorar, señalando ahora a títulos de Activision Blizzard de los que Sony sí que tiene concedidas exclusividades.

Y tanto se han difundido las mismas, que el propio Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ha tenido que aclarar a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que, como ya cabía suponer, Microsoft respetará todos los acuerdos suscritos entre Sony y Activision Blizzard hasta la fecha. Un mensaje en el que también confirma el deseo de Microsoft de mantener Call of Duty en PlayStation. Termina el mensaj afirmando «Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación«.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

