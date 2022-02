Ayer se lanzó el parche 1.5 para Cyberpunk 2077, una actualización que marca un importante punto de inflexión ya que, como nos contó nuestro compañero David en este artículo, introduce mejoras técnicas que lo adaptan totalmente a la nueva generación de consolas, es decir, a Xbox Series X y PS5. No nombro a Xbox Series S porque, al parecer, dicha consola se ha mantenido sin cambios relevantes.

Cyberpunk 2077 da el salto a la nueva generación de consolas, un salto que ya tuvo, desde el principio, la versión para PC. Como os conté en el análisis técnico que publicamos hace un tiempo, la versión de dicho juego para compatibles era una auténtica delicia, ya que permitía disparar la cantidad de NPCs concurrentes, elevar la calidad gráfica a cotas impensables en consolas, jugar por encima de 60 FPS y activar, además, dos tecnologías clave: el trazado de rayos y el DLSS.

La actualización 1.5 ha introducido la tecnología FSR, así que aquellos que no cuenten con una tarjeta gráfica RTX serie 20 o serie 30 tiene ahora una opción que les permitirá ganar rendimiento utilizando dicho reescalado espacial. Eso sí, tened en cuenta que hablamos de un reescalado que no está a la altura del DLSS, así que notaréis una pérdida de nitidez bastante clara incluso con el modo de calidad más alto, y también aparecerán artefactos y dientes de sierra.

CDPR también ha aprovechado este parche para introducir el DLSS 2.3, una puesta a punto importante que elimina casi por completo los problemas de ghosting, y que consigue una reconstrucción y un reescalado de la imagen casi perfectos. Lo he probado con una GeForce RTX 3080 Ti y con una RTX 3050, y os puedo confirmar que es impresionante el nivel que tiene el DLSS 2.3 en Cyberpunk 2077.

PS5 y Xbox Series X tampoco dan la talla: Un Cyberpunk 2077 de nueva generación «descafeinado»

La adaptación de Cyberpunk 2077 generó mucha expectación, pero no os voy a mentir, yo me mantuve bastante escéptico en todo momento, y mis dudas crecieron todavía más cuando ví que Dying Light 2 funcionaba peor en PS5 y Xbox Series X que en una RTX 3050. La versión para ambas consolas se limitaba, en el modo con trazado de rayos activo, a 1080p, 30 FPS y trazado de rayos aplicado únicamente a oclusión ambiental y sombras. Os lo conté también al detalle en el análisis técnico de Dying Light 2.

El caso es que, al final, tenía razón. La adaptación de Cyberpunk 2077 a la nueva generación de consolas mejora algunos aspectos importantes, como por ejemplo el texturizado, las sombras, la iluminación, los reflejos de espacio de pantalla (solo al activar el modo trazado de rayos), la distancia de renderizado, y también se han reducido los tiempos de carga (esto beneficia a todas las plataformas). Otro detalle que parece que ha mejorado es la densidad de NPCs.

Está claro que hay un salto en calidad gráfica, pero tanto Xbox Series X como PS5 solo ofrecen dos modos:

Modo rendimiento: resolución dinámica 4K a 60 FPS, aunque se mantiene casi siempre en 1440p.

Modo trazado de rayos: resolución dinámica 4K a 30 FPS, aunque se mantiene casi siempre en 1440p. Añade sombras de contacto generadas por trazado de rayos, y mejora la resolución de los reflejos, pero estos se siguen generando mediante la técnica de espacio de pantalla, y no a través de trazado de rayos.

Solo la versión para PC nos permite activar el trazado de rayos en todos su esplendor, es decir, aplicado a reflejos, sombras, sombras de contacto e iluminación global, y la diferencia que esto representa es enorme, como habréis podido imaginar. Obviamente, esto hace un flaco favor a la nueva generación de consolas, y confirma lo que os dije en este artículo, que el trazado de rayos es demasiado para Xbox Series X y PS5.

Los que decían que ambas consolas tenían GPUs súper potentes, capaces de hacer sombra a una RTX 2080 Ti, no tienen ya excusa alguna para reconocer su error. Ambas consolas han demostrado que no llegan ni al nivel de una RTX 2060 cuando se introduce el trazado de rayos en la ecuación, y la verdad es que esto es comprensible, ya que dicha tarjeta gráfica tiene una arquitectura superior, con núcleos dedicados a aceleración de trazado de rayos que son capaces de liberar por completo a los shaders, algo que no sucede con las GPUs de PS5 y Xbox Series X.

Para muestra un botón, y es que un PC equipado con una GeForce RTX 2060, una tarjeta gráfica de la anterior generación que llegó a estar disponible por 250 euros antes de la crisis del sector, puede mover Cyberpunk 2077 con todos los efectos de trazado de rayos activados, calidad ultra y resolución 1440p de forma fluida utilizando DLSS 2.3 en modo equilibrado, una tecnología esta última que es mucho más interesante que el reescalado dinámico.

Os dejo, para terminar, con un interesante análisis en vídeo que ha compartido «ElAnalistaDeBits«, donde podéis ver las claves más importantes del parche 1.5 aplicado a Cyberpunk 2077 tanto a las consolas de nueva generación como a PC. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.