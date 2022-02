Razer Kaira para PlayStation 5, análisis

Cualquier jugón o jugona sabe que una de las patas fundamentales para sumergirse en un videojuego es el sonido. Un punto crucial que Razer atiende con un catálogo amplísimo de periféricos. Uno de los últimos en llegar fueron los Razer Kaira para PlayStation 5. Unos auriculares de diadema con micrófono de gama de entrada que buscan ser una opción para aquellos afortunados que tienen una PlayStation 5 y le pueden sacar todo el partido.

Nada más recibir este set de auriculares de Razer Kaira para PlayStation 5 nos encontramos con un producto en su conjunto de gran calidad tanto por los propios cascos como por todos los elementos que podemos encontrar. Desde el propio embalaje hasta los cables pasando por los propios auriculares se ven que gozan de un cuidado diseño y aparentan calidad. A nosotros nos han parecido bastantes bonitos y, tras ponérnoslos, realmente cómodos y adaptables lo cual es esencial para pasar horas y horas de juego.

Viendo en detalle los propios cascos, tenemos una diadema extensible muy sólida, pero perfectamente adaptable. Los extensores, aunque de plástico, son gruesos y se ven bien construidos para no dar ningún tipo de problema. Por su parte, los propios auriculares disponen de rotación en dos ejes, por lo que su adaptabilidad es total. En cuanto al almohadillado es suficientemente grueso tanto en los propios auriculares como en la diadema, protegidos con tela sintética transpirable de tacto suave. En definitiva, en este sentido, estamos ante un acabado muy convincente.

Veamos ahora el micrófono que viene integrado. En este sentido no estamos tan convencidos. Y es que el micrófono sale del propio auricular izquierdo y no tenemos posibilidad de rotarlo, tan solo de ajustar el cable flexible. Esto puede producirnos molestias cuando no queremos usarlo, ya que tenerlo siempre delante puede acabar resultando algo molesto. Por su parte, en cuanto al sonido, es bastante normal, suficiente para jugar online o tener una videoconferencia, pero quizás no lo más adecuado si queremos sacar el máximo o somos muy sibaritas con el audio.

Los auriculares cuentan con botón de volumen, para el micrófono, botón para suprimir el sonido y otro para cambiar el modo de conexión de Bluetooth a radiofrecuencia. Controles sin duda suficientes para poder usar con comodidad. También incorporan un conector USB-C para la carga. Eso sí, nos hubiera gustado disponer de botones rápidos para poder pausar o avanzar la música, una carencia comprensible al estar pensados totalmente para juegos.

En cuanto a conectividad, es muy polivalente ya que dispone tanto de Bluetooth como de radiofrecuencia. Esto quiere decir que prácticamente en cualquier dispositivo funcionará. Si lo conectamos por Bluetooth la conectividad es la habitual, emparejar y listo. Además, permite conectividad de sonido de alta definición por esta interfaz, por lo que podremos escuchar sonido a buena calidad sin cables.

Para la radiofrecuencia lo que tenemos que usar es un dispositivo USB-C que conectado al equipo nos ofrecerá la conectividad suficiente. Y si no disponemos de USB-C no hay problema, ya que en la caja viene un conversor al conector USB de toda la vida. Eso sí, a nosotros la conexión por radiofrecuencia nos resultó algo tediosa ya que le costó sincronizar.

Sobre su autonomía, Razer promete que puede aguantar hasta 30 horas funcionando. Podemos decir que los auriculares aguantan perfectamente hasta acercarnos a esa cantidad de tiempo sin ningún tipo de problema.

Al evaluar el rango de distancia en el que los cascos funcionan, en nuestro caso es de unos 10-15 metros en espacios cerrados. Con ello podemos irnos a la habitación de al lado y seguir recibiendo sonido, pero si dejamos una habitación entre medias, ahí ya tendremos cortes notables. Empleando los cascos para jugar esto no nos parece problema alguno, pero si estamos escuchando música y queremos movernos por la casa, este rango de alcance nos limita mucho la distancia de movimiento.

Sonido justo, mejorable con ecualización

Si en calidad de construcción y comodidad de uso los Razer Kaira para PlayStation 5 están por encima de la media en su rango de precio, en calidad de sonido van más justos. Hemos realizado pruebas por frecuencias, y mientras que las más graves nos han convencido bastante, medias y altas nos han resultado menos definidas.

Por ello, hemos dedicado un buen tiempo a probar su ecualización. Algo que por cierto podemos realizar con una aplicación muy sencilla de utilizar. Gracias a ella y con algunos cambios, hemos logrado mejorarlo un cierto nivel.

Si no somos muy exigentes en cuanto al sonido, desde luego son unos auriculares que nos van a valer. Si los queremos para jugar a juegos multijugador, también cumplirán a la perfección. Pero si queremos disfrutar de las bandas sonoras de los juegos o simplemente escuchar música, ahí debemos decir que deberemos saltar de nivel (y de precio) hasta los dedicados Kaira PRO para PlayStation u otros modelos de uso general como los notables Razer Opus que tuvimos oportunidad de analizar.

Sonido espacial en PlayStation 5

Como auriculares marcados como compatibles para la nueva consola de Sony, hemos querido probar la nueva tecnología de sonido espacial en juegos de la consola. Y es que como ya pudimos ver en el análisis de PlayStation 5, la inclusión del chip Tempest Engine nos permite percibir sonido espacial en unos auriculares estéreo.

Aquí estos Razer Kaira para PlayStation 5 nos han convencido más ya que podremos vivir esta experiencia 3D, aunque sea con un nivel sonoro reducido. Desde luego es posible que con el efecto 3D para televisión, si dispones de una tele con un sistema de sonido aceptable, es posible que disfrutes más la experiencia.

Conclusiones

Estos Razer Kaira para PlayStation 5 ponen a nuestra disposición un set con unas calidades en cuanto a materiales y construcción excelentes. Nos ofrecen total versatilidad tanto en su conectividad como en su adaptabilidad a la hora de usarlos. Su calidad sonora está ajustada a su precio de venta en algunas frecuencias y para tareas como escuchar música o bandas sonoras. Si solo los queremos para jugar, como es su principal objetivo, son suficientes.

Los auriculares están disponibles en el portal web de Razer con un precio de 109 euros. También se pueden adquirir en minoristas como Amazon. Ya decíamos que el fabricante tiene un catálogo amplio de periféricos y puedes optar también por los Kaira X a la mitad de precio o por los Kaira Pro que en el rango de los 200 euros son un salto de nivel apreciable frente al modelo analizado.