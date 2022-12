Fiat 500X Red Hybrid, expresiones

Digo sencillamente que la vida se abre camino… Dr Ian Malcom (Jurassic Park, 1993)

El turbante, afilar los bigotes, algo más de maquillaje en los ojos…. Hace diez años era camisa, corbata, gorra y resaca. Los bigotes eran mucho más serios. Bigotes de ferroviario. El espejo me devuelve el reflejo de mi cuarto: ropa en el suelo, el armario abierto muestra mi nuevo y colorido guardarropa. La lámpara a punto de caerse. La mesita de noche cubierta de libros. Y mi cama sin hacer. La cama de un insomne. La misma cama donde Saanvi pasó sus últimos días. Dolorosos. Interminables. La voz que no olvidaré es la voz de sus últimos momentos: «No me has tratado bien pyaar, no me has dado una vida fácil, pero se que eres mejor persona de lo que me has demostrado a mi». Se apagó con esas palabras que me atravesaron de parte a parte mientras me sujetaba la mano. Mi vida con Saanvi era otra vida, la de otra persona. Antes volvía tarde de la estación, borracho. Antes gritaba por cualquier cosa. Antes le levantaba la mano. Antes la despreciaba. Para mi no era nada. Hasta que la perdí y sus palabras le dieron la vuelta a mi existencia. Pedí la jubilación anticipada y descubrí que pocos me apreciaban y nadie me echó de menos en la estación.

A esa misma estación es a la que me dirijo ahora como cada mañana. Montado en mi bicicleta intentando que la capa de color púrpura no se enrede en los radios, que el turbante dorado no me tape la vista mientras serpenteo por el tráfico caótico de la ciudad. Dejo la bicicleta oculta en el callejón de atrás donde fuman los maquinistas. Se ríen al verme. Subo al andén. Aún faltan unos minutos para que llegue el tren cargado de escolares. Me aclaro la voz y me coloco la capa. Por fin llega, resoplando vapor, deteniéndose lentamente. Los niños bajan, charlando entre si. Algunos me miran y me señalan. Sonríen. Pero una niña de unos seis años se ha quedado sentada en el suelo. Llorando. Está descalza y mal vestida. Me acerco. «Buenos días princesa» ella mira hacia mi secándose las lágrimas. Hago una profunda reverencia. «Por Shiva que mis poderes de adivinación nunca se habían encontrado con alguien con un futuro más brillante. La vida os sonríe princesa. Sonreid a la vida» saco un puñado de caramelos del bolsillo interior de la capa. Ella sonríe. Me toca la nariz con el dedo. La acompaño al colegio cogiéndola de la mano «¿Hace mucho que eres mago?»

Fiat es uno de los fabricantes clásicos europeos que se ha venido especializando en coches urbanos prácticos y de buen precio y que ha cosechado un importante éxito con su modelo 500, ahora convertido en uno de los modelos eléctricos de moda con el 500e. Para satisfacer a los compradores con necesidades de espacio mayores el fabricante italiano lanzó hace años dos versiones del popular 500 con una carrocería más grande: el 500L y un modelo inspirado en la popularidad de los vehículos tipo SUV: el 500 X del que ya tuvimos la ocasión de probar en su momento.

Modelo analizado Fiat 500X Motor y acabado 1.5 Hybrid DDCT Red Potencia 131 CV Velocidad máxima 194 Kmh Aceleración o-100 9,4 s Largo/ancho/alto 4269/1796/1595 mm Potencia máxima RPM 131 CV 5.250 RPM (gasolina) 20 CV (eléctrico) Par máximo Nm/RPM 240 Nm Caja de cambios Automático 7 velocidades Web https://www.fiat.es/ Precio 31.750 euros

Aunque este modelo lleva ya desde el 2015 en el mercado, no ha sido sino recientemente cuando Fiat se ha decidido a renovar este modelo sin demasiadas variaciones estéticas pero con un cambio fundamental para la supervivencia del 500X en el mercado: la incorporación de una motorización micro híbrida con etiqueta cero. Se trata de un motor de gasolina de 130 caballos que en esta ocasión dispone de un pequeño motor eléctrico de 20 caballos que proporciona una mínima ayuda para mover el coche y otro motor también eléctrico que ofrece ayuda en el arranque.

El aspecto exterior de esta versión Red del 500X es prácticamente el mismo que el del modelo que probamos en su momento. Uno de los cambios es precisamente el del logo ya que en esta versión el logotipo del modelo 500 se ha colocado en la parte delantera con un nuevo look y en color rojo (que da nombre a la versión) mientras que el escudo de la marca en este caso se coloca detrás y en forma de letras sin la chapa redonda que lucía el frontal del modelo de la generación anterior.

Hermano mayor

El 500X tiene ese aire que recuerda al 500 «pequeño» y que a si vez está inspirado en el 500 «histórico» que supuso toda una revolución social e industrial en la Italia de los años 50. Quizás es el 500 «grande» más conseguido con un frontal agresivo y que sobresale en la parte delantera con un parachoques de buen tamaño que luce molduras negras y piezas grises que hacen las funciones de elementos estéticos, donde se luce el logotipo de la gama, pero también de defensa para los posibles roces para la conducción urbana.

El frontal se completa con los grupos ópticos ovalados que mantienen esa personalidad de imagen de marca de la gama. El perfil de este 500X está inspirado en una carrocería SUV pero con menos altura de la que ofrecen otros modelos más afines a la filosofía del todoterreno y en este caso más cercano a las proporciones de los volúmenes del utilitario. Las molduras negras que recorren la parte inferior y los guardabarros y las llantas de radios le dan un toque retro muy peculiar.

En la parte trasera destacan los grupos ópticos verticales que también se inspiran en la estética del utilitario, al igual que el parachoques de gran tamaño que queda separado en dos partes, la superior en el color de la carrocería y la inferior que como en la parte delantera se compone de elementos en plástico de color negro y molduras de plástico de color gris. Al igual que en la parte de adelante estas cumplen una función estética pero también de protección ante golpes y rozaduras.

Interior práctico

En el interior nos encontramos una vez más con un espacio generoso y un diseño muy sencillo con materiales como el plástico duro pero con toques «chic» como los elementos brillantes en el color de la carrocería, los indicadores redondos con aire retro y los grandes botones de forma redonda que en este caso sirven para activar o desactivar la propulsión eléctrica, activar las luces de emergencia o encender o apagar la función del airbag del pasajero si hemos instalado una sillita infantil en el asiento del acompañante.

Los asientos también tienen detalles estéticos agradables como los bordes y el logotipo del modelo bordados en rojo. El diseño de los asientos es envolvente pero no recoge tanto como parece, además son algo estrechos en la zona de los hombros por lo que no son tan cómodos como puedan aparentar. El reposacabezas de diseño redondo es regulable en altura. Dispone de reposabrazos central para mayor comodidad del conductor.

En la parte trasera el espacio es bastante amplio y con lugar para las piernas suficiente para adultos que viajen cómodos. Hay varios huecos portaobjetos y dispone de un conector para la carga de dispositivos tipo USB enntre los dos asientos delanteros. La plaza central en la parte trasera tiene buen acolchado aunque es la más sacrificada en espacio en anchura como suele ser habitual.

Maletero práctico

En lo que respecta al maletero tampoco hay cambios ya que la capacidad sigue siendo de 350 litros, lo que es una buena cifra para un coche de su categoría, y dispone de una bandeja que permite colocar el suelo del maletero a dos alturas con un espacio oculto debajo de dicha bandeja. Encontramos un punto de luz y una toma de 12 voltios además de enganches para fijar la carga y que no se desplace con los movimientos del coche.

Antes de la prueba dinámica del 500X Red hay que tener en cuenta el tipo de propulsor que ha incorporado Fiat a este modelo. Se trata de una motorización Mild Hybrid que combina un motor de explosión de gasolina de 1,5 litros y 130 caballos con cuatro cilindros que cuenta además con un motor eléctrico de 48 voltios y 20 caballos. Hay un tercer motor eléctrico que solamente funciona para arrancar el coche y a muy baja velocidad para que el motor de explosión no tenga que intervenir en estas circunstancias.

El resultado de la incorporación de esta nueva incorporación a la gama de motores del 500X es muy positiva. Su funcionamiento en recorridos urbanos es agradable y proporciona una suavidad de marcha mucho mayor que con las anteriores motorizaciones de este modelo. Se nota mucho la incorporación del motor eléctrico de arranque tanto en la respuesta, más inmediata, como en los primeros metros hasta que entra el motor de explosión que también lo hace de forma suave.

Suavidad al volante

Además de una conducción más agradable, esta incorporación de los dos motores eléctricos hace que el coche tenga una mayor respuesta en aceleración desde parado. De hecho con esta motorización el 500X es capaz de acelerar hasta los 100 kilómetros por hora desde parado en 9,4 segundos comparado con los 10,9 que tardaba el modelo de gasolina de 120 caballos que probamos anteriormente.

En carretera el motor eléctrico ayuda menos ya que se desconecta a más de 50 kilómetros por hora y por otro lado la batería es mucho más pequeña que la que podemos encontrar en un híbrido tradicional. Aún así los 130 caballos y 240 Nm del motor de gasolina son suficientes para mover el Fiat con bastante soltura y afrontar repechos o acelerar para adelantamientos sin demasiados problemas.

El comportamiento en carreteras viradas es bastante bueno, aunque no es el terreno en el que el 500X se encuentre más cómodo. Aún así su rendimiento en curva es seguro y responde sin problemas aunque no con demasiada agilidad. Otro factor que empeora es el del sonido ya que obviamente al entrar en funcionamiento el motor de explosión el confort acústico se resiente, aunque al ser un cuatro cilindros el ruido del propulsor es más redondo y agradable.

Los consumos son uno de los puntos fuertes de este 500X que gracias a su motorización micro híbrida permite mantener un gasto de combustible en recorridos urbanos que pueden bajar por debajo de los 7 litros a los 100 kilometros. En carretera es posible acercarse bastante a los 5,7 litros cada 100 kilómetros de consumo que declara el fabricante en sus cifras oficiales.

Conclusiones

Este 500X red de Fiat con la motorización micro híbrida es una evolución muy interesante para un coche que ya tiene unos cuantos años en el mercado pero cuyo concepto y diseño no han envejecido nada mal. El consumo contenido, una conducción más suave y una respuesta al acelerador más decidida son elementos que le sientan estupendamente a este modelo italiano.

Es un coche muy versátil y cómodo que no luce unos acabados de alto nivel y tampoco destaca en ningún apartado pero que propone una estética desenfadada y muchos elementos prácticos que favorecen la comodidad de uso tanto para su uso en recorridos dentro de la ciudad como en carreteras y autopistas. Se trata en definitiva de una actualización interesante para un modelo popular.