Apenas habíamos inaugurado este 2022 cuando ya teníamos noticia del año (la primera), la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Un movimiento que resultó toda una sorpresa, y es que nadie lo esperaba y no se habían producido filtraciones al respecto, y además la situación de Activision Blizzard no era (ni es en la actualidad, pues todavía arrastra una pesada carga) precisamente la más deseable en una empresa que va a ser adquirida.

Hay que recordar, eso sí, que como ya contamos entonces, lo que se produjo fue el anuncio de la intención de compra, una operación en la que de partida están de acuerdo las dos partes, pero que debe someterse a un proceso legal largo y complejo, que indica tanto la participación de los departamentos legales de ambas compañías, como de los reguladores externos y otras entidades que puedan tener que decir algo sobre cualquiera de ambas empresas.

Y parece que en este caso hay partes externas que podrían tener mucho que decir, al punto de que incluso podrían llegar a complicar la operación, y en tal caso, mucho me temo, sería con toda la razón. O al menos eso es lo que podemos colegir de lo publicado en The Wall Street Journal, donde se informa que se podría haber cometido un abuso de información privilegiada dentro de Activision Blizzard en el marco del anuncio de compra, un tipo de acción no permitido en las empresas cotizadas, y que de confirmarse podría incluso llegar a dar al traste con la operación.

Según dicha información, actualmente se estaría llevando a cabo una investigación a tres personas que habrían realizado movimientos con acciones de Activision Blizzard pocos días antes de que se anunciara la operación, obteniendo de este modo un importante lucro en base a, según se sospecha, haber sabido de antemano sobre dicha operación. Los tres hombres involucrados en esto son el ex presidente y director ejecutivo de 20th Century Fox, Barry Diller, el cofundador de Dreamworks, David Geffen, y el miembro de la familia real alemana, Alexander von Furstenburg.

¿Y qué relaciona a estas tres personas con Activision Blizzard? Diller fue compañero de Bobby Kotick en la junta directiva de Coca-Cola durante muchos años. A su vez, se dice que Diller y Geffen son amigos de toda la vida y, para completar la cadena, el ex de 20th Century Fox está casado con la madrastra de von Furstenburg desde 2001. Así, siguiendo la hipotética secuencia lógica, Kotick lo habría compartido con Diller, que a su vez se lo habría hecho saber a Geffen y a von Furstenburg, y todos ellos habrían especulado con los títulos de Activision Blizzard con información privilegiada.

La única declaración al respecto hasta el momento es la de Diller, que afirma que la acusación de abuso de información privilegiada es infundada, afirmando que «fue simplemente una apuesta afortunada«. Sin embargo, esto no parece ser suficiente, al menos a priori, para el organismo responsable de evitar que se lleven a cabo este tipo de operaciones, pues suponen un enorme lucro para sus autores, pero actúan en perjuicio del resto de accionistas. Esto, además, vuelve a poner en la picota a Bobby Kotick, ya fuertemente cuestionado dentro y fuera de Activision Blizzard por haber permitido y encubierto los abusos que se cometían en la compañía.

Esto, sin duda, no debe haber hecho ninguna gracia en Microsoft (y con razón, evidentemente), para la que esta operación de compra es un movimiento muy estratégico, y que ahora podría verse comprometida por algo que, al menos lo que señalan las investigaciones en su punto actual, sería un borrón más en la historia de uno de los ejecutivos más cuestionables y cuestionados de toda la historia del sector de los videojuegos.