Gmail ya es mayor de edad, hoy cumple 18 años

A los más jóvenes esto les sonará rarísimo, pero hubo un tiempo en el que, si querías hacer feliz a alguien, invitar a esa persona a Gmail era una de las vías más efectivas para hacerlo. Y no es que el modelo de invitación a los servicios sea algo del pasado, no me refiero a eso, pues sin ir más lejos lo pudimos ver con Clubhouse durante el primer semestre del año pasado. Y seguro que seguiremos viéndolo en el futuro, pues es un modelo bastante efectivo por múltiples razones.

No, me refiero a que, aunque los más jóvenes, y puede que también más de uno que peine canas pero que no fuese activo en Internet en aquellos tiempos no lo sepa, pero desde su nacimiento el 1 de abril de 2004, y hasta principios de 2007, la única manera de poder abrirse una cuenta en Gmail era a través de una invitación. Y al principio no eran muy abundantes, en verdad. Más bien lo contrario, lo que dio lugar no solo a una enorme presión sobre los usuarios que ya tenían cuenta (y lo sé porque me vi en ambos lados), sino incluso a que las invitaciones llegaran a venderse a través de servicios online como eBay.

De manera aleatoria, Google repartía invitaciones (generalmente en grupos de cinco) entre los usuarios de Gmail, y con el tiempo las cuentas creadas con esas invitaciones recibían, a su vez, nuevas invitaciones para ir haciendo crecer el servicio. Algo curioso es que el nacimiento de Gmail coincidió en el tiempo, con el de Orkut, la primera intentona de Google con las redes sociales. Y en este servicio el acceso también era exclusivo mediante invitación, si bien en este caso no había límite a la cantidad de personas que podía invitar cada usuario. Aún recuerdo un foro online dedicado, de manera exclusiva, a compartir invitaciones a Orkut y a Gmail (en realidad es donde obtuve mi pase a Orkut).

En cuanto a mi acceso a Gmail, el primer candidato para invitarme fue Carlos Díaz, un viejo amigo, que en su momento pensé que era la primera persona de mi entorno que había sido invitada. Sin embargo, poco después (no tuve que esperar mucho, tuve suerte) otro amigo, Víctor Sánchez, me sorprendió al decirme no solo que ya estaba en Gmail, ¡sino que tenía invitaciones! Y claro, tras decírmelo no le quedó otro remedio que compartir una de ellas conmigo. Y precisamente el fin de semana pasado le invité a comer, quizá en pago por aquello.

Pero, claro, es posible que te estés preguntando la razón por la que las invitaciones eran tan cotizadas, ¿qué tenía Gmail que no tuvieran otros servicios de correo electrónico gratuitos? Lo primero es que era un servicio de Google, cuya imagen en aquellos tiempos era de las más valoradas de todas las empresas tecnológicas. Con el tiempo esto ha decaído un tanto, pero por aquellos entonces, cualquier cosa firmada por Google era recibida con los brazos abiertos por la inmensa mayoría. Eran los tiempos del «Don’t be evil».

Esa era la razón, digamos dogmática, pero la segunda, de orden bastante más pragmático, era la capacidad del buzón de correo que te ofrecía Gmail. Eran, recuerdo, los tiempos en los que el resto de servicios te ofrecían una capacidad que oscilaba entre los 10 y los 50 megabytes. Ahora suena a nada y menos, pero en aquellos tiempos era lo normal. Lo normal hasta que llegó Google y lo puso todo patas arriba, con un servicio de correo que te ofrecía un buzón con ¡un gigabyte de capacidad! Un amigo, incluso, añadió el sufijo 1gb a su dirección. Ahora suena raro, pero en su momento fue revolucionario.

Con el tiempo, los usuarios empezaron a acumular invitaciones, haciendo que éstas dejaran de ser tan escasas, pero aún así, sin una era imposible acceder. Esto empezó a tocar a su fin, no termino de recordar bien si a finales de 2006 o muy a principios de 2007, cuando por sorpresa, todos los usuarios de Gmail recibieron 50 invitaciones. Todo apuntaba a que el acceso limitado estaba cerca de desaparecer y, efectivamente, así fue, pues en febrero de 2007, las invitaciones dejaron de ser necesarias. Cualquier usuario podía acceder a la página de registro y crear una nueva cuenta.

Todavía tendrían que pasar, eso sí, dos años para que Gmail dejara de ser considerado, por Google, un servicio en fase beta, y es que no fue hasta mitades de 2009, más de cinco años después de su lanzamiento, cuando la etiqueta «beta» dejaba de mostrarse junto a su nombre. Así te lo contamos en aquel momento. Y no era un movimiento menor, pues tiempo antes ya se venía discutiendo sobre si tenía sentido o no que muchos de los servicios de Google arrastraran, durante tanto tiempo, la etiqueta de beta. Como nota anecdótica, los nostálgicos pudieron, a través de un experimento de los labs, recuperar la etiqueta de beta en su interfaz web.

Con el tiempo, y sin duda a la sombra de Gmail, otros muchos servicios empezaron a incrementar el tamaño de sus buzones, a sumar muchas de las funciones que veían en el servicio de correo de Google y, en algunos casos, incluso a superarlas. Esto no impidió, eso sí, que en 2012 Gmail se coronara como el servicio de correo más empleado del mundo, adelantando al hasta entonces líder Hotmail (posteriormente Outlook.com), posición de la que no se ha bajado desde entonces, compartiendo podio con Outlook y Yahoo!

En estos años Gmail se ha visto envuelto en varias polémicas, principalmente relacionadas con la privacidad, pero eso no ha afectado a la opinión mayoritaria, que sigue considerándolo su primera opción para el correo electrónico. Así, a día de hoy, el día que cumple 18 años, podemos afirmar sin ninguna duda que el servicio de correo electrónico de Google goza de una excelente salud y que, salvo sorpresas, no veremos cambios en este sentido a corto plazo, y posiblemente a medio tampoco. ¿Y a largo? Eso ya es más complicado, y más en un mundo tan cambiante como el de la tecnología. Sea como sea, ¡Feliz cumpleaños Gmail!

¿Y tú, cuál es tu relación con Gmail? ¿Llevas utilizándolo desde los tiempos de las invitaciones? ¿Tienes más de una cuenta? ¿Prefieres otros servicios de correo?

Más información: Google