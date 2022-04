Que Microsoft ha querido poner el foco en la seguridad con Windows 11 es algo que sabemos desde el mismo día en que la nueva versión de Windows fue anunciada, en junio del año pasado. Y es que al hacerse públicos los requisitos técnicos, que tanta discusión han generado desde entonces, la inclusión de dos puntos en dicha lista nos dejó claro por dónde iban los tiros. Me refiero, claro, a los siguientes:

Firmware del sistema: UEFI, compatible con Arranque seguro.

TPM: Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.

Como seguramente recordarás, pasamos varios meses sin saber si, finalmente, contar con estas funciones sería imprescindible para dar el salto a Windows 11, ya que en primer momento Microsoft afirmó que no admitiría excepciones a este respecto, pero posteriormente fue suavizando un poco su posición, hasta llegar a un punto en el que sí que permitió dar el salto al nuevo sistema operativo, si bien esto supone una renuncia a las actualizaciones del sistema, incluidas las de seguridad.

Y ahora, cuando las aguas a ese respecto parecen haberse serenado finalmente, podríamos estar acercándonos a otra polémica que, aunque sin duda de menor calado, también puede indicar que el foco puesto en la seguridad de Windows 11, en ocasiones, puede estar dejando un tanto de lado la usabilidad de los sistemas por parte de sus propietarios.

Esto se debe al anuncio, por parte de Microsoft, de Smart App Control, una nueva función a nivel de aplicación que velará por la seguridad de las aplicaciones instaladas en Windows 11, en un modelo bastante parecido al que ya podemos ver en SmartScreen, la tecnología desarrollada por los de Redmond para Microsoft Edge, y que proporciona un buen nivel de seguridad tanto con las páginas web que visitamos desde el navegador como con los archivos que descargamos mediante el mismo.

Esto, en sí mismo, es una buena, muy buena noticia, pues el modelo de SmarScreen se ha mostrado bastante efectivo, y trasladarlo a todo Windows 11 con Smart App Control, no hará sino mejorar la seguridad con este sistema operativo. Sin embargo, nos encontramos frente a un problema, que puede ocasionar que muchos usuarios decidan no emplear esta solución de seguridad. Y es que, para emplear Smart App Control, será necesario formatear el PC y realizar una instalación limpia de Windows 11.

Todavía está por ver en qué momento empezará a llegar Smart App Control a Windows 11, aunque tiene sentido esperar que lo haga de la mano de la actualización 22H2. Ahora bien, habrá que esperar para ver si en este tiempo los equipos de ingeniería de Redmond son capaces de solucionar este problema. Y es que, en caso contrario, mucho me temo que no serán pocos los usuarios que prescindirán de tan valiosa protección, al no querer o poder reinstalar el sistema operativo desde cero.

Si eres usuario de Windows 11, ¿qué harás llegado el momento, si es imprescindible reinstalar desde cero para contar con Smart App Control?