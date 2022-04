‘Imp of the Sun’, una chispa para vencer a la oscuridad

Imp of the Sun es la ópera prima de Sunwolf Entertainment, un estudio independiente de origen peruano que salta a la palestra con un metroidvania al uso por su concepto, pero con un toque personal lo suficientemente atractivo como para echarle un vistazo, al menos para quienes, como yo, disfrutan de este subgénero tan popular y, al mismo tiempo, particular.

A todo esto, he calificado casi de inmediato a Imp of the Sun como un metroidvania, pero la verdad es que no me gusta demasiado el término. Como ocurre la mayoría de veces, Imp of the Sun tiene más de Metroid que de Castlevania, pero siendo estrictos hablamos de un juego de acción y plataformas en 2D de los de toda la vida… y que ahora se engloban en la palabreja de marras. Corramos un tupido velo.

Imp of the Sun salió a la venta sin llamar mucho la atención el pasado 24 de marzo para consolas y PC, que se suele decir, aunque vale la pena matizarlo: para consolas, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series; y para PC, pero solo para Windows. Sea como fuere, para tratarse de un primer lanzamiento parece lo correcto, pero por el tipo de juego que es hubiese estado genial que llegase también a Linux y Mac.

En mi caso, lo he jugado en Nintendo Switch y en modo portátil de principio a fin.

Imp of the Sun, el poder del Sol

Atendiendo a la información oficial, las características más destacadas de Imp of the Sun incluyen su origen peruano, del que toma la inspiración para su historia y escenario (no de Perú como tal, se entiende, sino de la cultura Inca precolombina establecida por aquellos lares); el estar dibujado a mano y el contar con una banda sonora original interpretada por «una orquesta de estudio en vivo en la que fueron usados instrumentos históricos locales que datan de hace miles de años».

Con respecto a la historia, no es que Imp of the Sun dependa mucho de ella, pues es un mero hilo conductor para dirigir la aventura, pero tiene su gracia, porque cuaja muy bien con el todo. A grandes rasgos, los guardianes de la naturaleza se han sublevado contra el Sol y han provocado un eclipse que está a punto de sumergir al mundo en la oscuridad. Para impedirlo está Nin, un diablillo creado a partir de la chispa final del mismo Sol con la misión de derrotar a los guardianes y restaurar el poder del astro.

El mundo de Imp of the Sun está compuesto por cuatro zonas con sus respectivos jefes, léase guardianes, que deberás recorrer más de una vez para completar el juego: el desierto, la selva, las montañas y las oscuras profundidades de la tierra, cada una de ellas con sus particularidades y clases de enemigos; cada una de ellas regida por uno de los cuatro guardianes que tienes que derrotar.

¿Cómo conseguirás tu objetivo? Aprendiendo a dominar las habilidades de Nin, un diablillo capaz de realizar saltos dobles, deslizamientos a ras de suelo y por el aire, rebotes en paredes, combos de ataque y más, según vaya avanzado y adquiriendo mejoras. En definitiva, Imp of the Sun no difiere mucho del planteamiento típico asentado por los Metroid clásicos y otros juegos de la época, lo cual no es nada más ni menos que lo esperable. La cuestión es si está todo bien llevado y la respuesta es…

‘Imp of the Sun’ suena mejor que se ve, pero se ve bien

Una vez descritos los pilares del juego toca analizarlos y lo cierto es que no es difícil, Además, tratándose de un título que bebe de lo más clásico bien vale hacerlo con el recorrido tradicional de gráficos, música, jugabilidad, etc., aunque lo que ves es lo que obtienes. En este sentido, Imp of the Sun no tiene trampa ni cartón.

Uno de los elementos más llamativos a simple vista, así como más gratificantes del juego es su aspecto y en Sunwolf Entertainment pueden sentirse orgullosos de haber conseguido alumbrar una estética cohesionada y que sirve para dotar de personalidad a Imp of the Sun. Todo está en su sitio: los escenarios, los personajes y enemigos, la iluminación y animaciones… Y los guardianes, posiblemente el ingrediente más logrado a nivel visual.

En este punto no sé decir si el estar dibujado a mano contribuye o no porque, honestamente, es complicado diferenciarlo y donde mayor despliegue se nota es en pantallas como la del mapa y demás elementos de ‘atrezo’.

Lo mismo sucede con el apartado sonoro: los efectos no desentonan y la música, la banda sonora, acompaña al héroe en su aventura aportando sensaciones un poco dispares en ocasiones.

Así, mientras que partitura está repleta de matices andinos, la estructura es plenamente occidental, la que te esperarías encontrar en un videojuego de aventuras corriente… Lo cual no tiene nada de malo: la música de Imp of the Sun está genial y, como tal, se vende aparte.

‘Imp of the Sun’, machacando que es gerundio

El tema de la jugabilidad es quizás el más complicado de analizar, pues en él se reparten diferentes aspectos del juego en sí mismo. El diseño de niveles, por ejemplo, está bastante balanceado y es difícil perderse o atascarse, aun cuando la falsa sensación de libertad te puede empujar a atreverte con algo para lo que todavía no estás preparado.

En materia de desarrollo Imp of the Sun es el típico juego en el que necesitas conseguir determinado poder o ítem antes de poder avanzar por una zona en concreto, lo que obliga al jugador a dar varias vueltas por los mismos escenarios más de una vez. Lo bueno es que no llega a cansar porque el juego es corto y las cosas que hacer son limitadas.

De hecho, sin los extras (encontrar quipus con los que ampliar la intrahistoria del juego u objetos ocultos en los escenarios con los que aumentar los puntos de nivel) Imp of the Sun resultaría corto en exceso, por lo que se puede decir que también han acertado al encontrar el equilibrio en este extremo.

Con respecto a los movimientos y habilidades del personaje poco hay que comentar a lo ya dicho: es lo que te esperas en este tipo de juegos y está bien implementado, todo responde como debería y no hay retos imposibles salvo que se te den muy mal las plataformas. Lo más complicado son los jefes finales e incluso con ellos todo es pillar la secuencia adecuada para, con un poco de destreza, deshacerte de ellos.

Si acaso, Imp of the Sun falla en hacer más entretenidos los combates, pues a medida que avanzas y adquieres más habilidades, como por ejemplo los combos de ataque a base de machacar botones con un poco de gracia, los enemigos pierden toda capacidad de desafío. Los poderes especiales que te dan los guardianes al derrotarlos tampoco lo mejoran, y es que da la sensación de estar de más porque apenas los vas a usar.

En efecto, el desarrollo del juego está muy bien hilado, pero no es muy difícil y detalles como estos últimos acrecientan una duración un poco justa que puedes alargar con diferentes retos. Por ejemplo, el de pasarte Imp of the Sun en tres horas (una duración más habitual al jugarlo por primera vez serían entre seis y diez horas según te lo tomes).

Imp of the Sun: requisitos mínimos y recomendados para PC

SO: Windows 10 x64

Procesador: Intel Core i5-8400 – Intel Core i5 – 9300H

Memoria: 8 GB de RAM – 16 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 950 – Nvidia GTX 1650

Compra Imp of the Sun en Steam, Epic Games Store o en las tiendas de las diferentes consolas.

‘Imp of the Sun’, un estupendo arranque

En resumen, Imp of the Sun es un estupendo arranque como juego de apertura, pues aun cuando podría mejorarse de quererlo, lo que hay está bien hecho. Ahora bien, leyendo alguna que otra cobertura del mismo, la comparación con Ori and the Blind Forest es la más repetida y con razón, dado que las similitudes con este son múltiples… como lo pueden ser con otros tantos juegos del estilo. Pero de ahí a hablar de Imp of the Sun como el Ori peruano hay un trecho.

No, Imp of the Sun no es el Ori peruano. Ori and the Blind Forest u Ori and the Will of the Wisps están a otro nivel en todo y hacer creer que Imp of the Sun ofrece algo parecido, más allá del tipo de juego, no creo que vaya a favor de este último, una apuesta mucho más humilde, repito, en todo. Y no pasa nada. Ya querrían muchos estudios independientes tener un debut tan redondo como Imp of the Sun.

Había incluso quien se preguntaba cómo podía recomendar Imp of the Sun por encima de Ori u otros metroidvania plataformas 2D de acción como Hollow Knight o Dead Cells… Y lo que yo me pregunto es desde cuándo una recomendación queda invalidada por haber alternativas más recomendables si cabe. ¡Se puede jugar a todo!

Claro que si de preguntarse cosas se trata, yo lo que me pregunto es… ¿qué tiene que ver Imp of the Sun con Yooka-Laylee?