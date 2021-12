Varias fuentes dan por hecho que en 2023 se producirá una renovación intergeneracional de la presente generación, y que tanto Sony como Microsoft nos sorprenderán con PS5 Pro y Xbox Series X Elite, respectivamente. Si miramos lo ocurrido con PS4 y Xbox One nos daremos cuenta de que esta información tiene mucho sentido, ya que la generación anterior de consolas sentó un claro precedente con la llegada de PS4 Pro, que fue lanzada tres años después de la consola original, y Xbox One X, que llegó casi cuatro años después de Xbox One.

Sobre PS5 Pro ya hemos hablado en ocasiones anteriores, y hemos visto tanto su posible diseño como algunos detalles relacionados con sus supuestas especificaciones, aunque debemos tener claro que todavía no hay nada definitivo en este sentido, y que las informaciones que vamos viendo parten de rumores y de especulaciones. Con todo, son interesantes, y por ello las compartimos con vosotros cuando vemos que tienen un mínimo de credibilidad.

En esta ocasión, la protagonista no ha sido PS5 Pro, sino Xbox Series X Elite, una consola que podría convertirse en la renovación intergeneracional de Xbox Series X. LetsGoDigital ha publicado un interesante diseño conceptual que nos muestra cómo podría ser dicha consola, y también recogen un poco de información sobre la misma que, en general, tiene bastante sentido.

Como podemos ver en las imágenes, y en el vídeo adjunto, Xbox Series X Elite tendría un diseño más cercano al de Xbox Series S, lo que significa que sería más delgada y más compacta que Xbox Series X. La iluminación LED en color verde genera un contraste bastante bonito con el color negro de la consola, y esta mantiene los matices angulosos y el toque minimalista de de Xbox Series X, así que en general me parece un diseño bastante acertado, y bien perfilado.

Posibles especificaciones y fecha de lanzamiento de Xbox Series X Elite

Partiendo del precedente que sentó Xbox One X, es probable que el lanzamiento de Xbox Series X Elite se produzca entre 2023 y 2024, es decir, entre tres y cuatro años después de la llegada de Xbox Series X. Su precio de venta debería ser el mismo que tuvo dicha consola en su lanzamiento, como ocurrió con Xbox One X, que llegó al mercado con un precio de 499 euros. No obstante, cabe la posibilidad de que acabe siendo ligeramente más cara.

En cuanto a las especificaciones, suenan con fuerza rumores que apuntan a una nueva APU fabricada en proceso de 6 nm que mantendría la CPU Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, aunque funcionando a mayor frecuencia. Dicha CPU estaría acompañada de una GPU mucho más potente que podría doblar el rendimiento de la solución gráfica que monta Xbox Series X. Si esto se confirma, Xbox Series X Elite debería ser capaz de mover juegos en resolución 4K con trazado de rayos activado de forma fluida, y con una calidad gráfica mayor.

El resto de sus especificaciones también deberían mejorar, lo que significa que la memoria unificada debería incrementarse, y que el SSD incluido podría ser más rápido, pero los cambios en estos dos componentes podrían ser menos marcados por cuestiones de compatibilidad, y para no complicar más las cosas a los desarrolladores, que ya tienen que lidiar con las diferencias que presentan Xbox Series S y Xbox Series X.

Os recuerdo que, aunque se produzca esta renovación intergeneracional, PS5 y Xbox Series X-Series S seguirán recibiendo los mismos juegos que PS5 Pro y Xbox Series X Elite. La única particularidad es que las nuevas consolas podrán moverlos con una resolución mayor, y puede que también con una mayor calidad gráfica y fluidez, como ocurrió en su momento con PS4 Pro y Xbox One X.