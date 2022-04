Si bien el evento I/O 2022 de Google está ya fechado para su celebración el próximos 11 de mayo, no dejamos de ver pequeños adelantos y filtraciones del próximo teléfono inteligente de la compañía, con un Pixel 6a que ya ha revelado incluso sus primeras capacidades de rendimiento en algunas pruebas o benchmarks reconocidas.

Y es que tal y como podemos ver gracias a Geekbench 5, el Pixel 6a no solo se presentará bajo un diseño similar (por no decir casi idéntico) al Pixel 6, sino que también ofrecerá un rendimiento y potencia bastante parejos con el modelo base, lejos de la notable reducción que se esperaba para él.

Concretamente, el Google Pixel 6a ha logrado acumular una puntuación de rendimiento con un solo núcleo de 1050, logrando superar por 6 puntos la anterior puntuación del modelo base; mientras que su puntuación para tareas con múltiples núcleos logra ascender hasta los 2833, una mejora en este caso más sustancial frente a los 2758 puntos del Pixel 6. Unas cifras que no dejan de extrañar dado que los teléfonos Pixel de la serie «a» suelen ser más baratos, y por ende ligeramente menos potentes, que los teléfonos originales. Algo que en esta ocasión no sucederá, ya que por el momento parece que el nuevo teléfono no perderá ninguna de las características más importantes de esta familia.

De hecho, tal y como podemos ver en este listado de Geekbench, ambos Pixel 6 y Pixel 6a usarán el mismo SoC, con la única diferencia de componentes de una pequeña rebaja hasta los 6 GB de RAM en el modelo «reducido». Y es que tratándose de un teléfono económico, es muy poco probable que encontremos otras variantes con más opciones de RAM disponibles. Aunque tal y como hemos visto en el propio benchmark, esto tampoco debería ser una verdadera preocupación en lo referente a rendimiento.

En cuanto al resto de características, se espera que el Pixel 6a equipe una pantalla OLED plana de 6,2 pulgadas con una sola cámara perforada centrada, que se verá completada con una configuración de cámaras traseras duales y un solo flash LED, rumoreándose el uso del mismo sensor Samsung ISOCELL GN1 de 50 megapíxeles.

Así pues, no nos queda otra que esperar al próximo mes para conocer el precio y especificaciones finales de este teléfono que sin duda apunta a convertirse en la opción más popular de Google.