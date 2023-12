Especiales MC 2023: Las mejores películas del año

Vamos con otro de nuestros especiales de fin de año, el penúltimo ya, en el que continuamos con más contenidos, al igual que el resto de los ya publicados, en la forma de opiniones personales sobre los temas importantes que abordamos habitualmente en estas páginas… Más o menos.

Y es que aunque MC es un sitio de tecnología, también le hacemos hueco a otras cosas. Si ayer hablábamos de series, hoy lo hacemos de películas con nuestra lista de las mejores películas de 2023; una lista transferible, pero muy personal en la que lo que recomendamos va sin garantías.

Las mejores películas de 2023, según MC

En este especial incluimos únicamente títulos lanzados este año, ya sea en cines o en plataformas de streaming, y se trata solo de lo mejor que hemos visto, no de lo mejor que ha salido, que ni estamos en todo, ni queremos estarlo. Por supuesto, tú nos puedes recomendar de vuelta lo que quieras.

Oppenheimer

Género: biográfica

La puedes ver en… (por el momento solo está disponible para alquiler y compra)

Recomendado por Juan Ranchal

No me pierdo ninguna película de Cristopher Nolan desde que me atrajo el guión de Memento con la que ganó relevancia internacional a comienzos de siglo. La extraordinaria trilogía del hombre murciélago The Dark Knight y las no menos buenas Inception y después Interstellar (para mi gusto lo mejor de la ciencia ficción en la gran pantalla de la pasada década) sumó bastantes seguidores más a la causa y convirtió al director británico en uno de los referentes de su generación.

Este año ha tocado Oppenheimer, una cinta biográfica que narra la vida y obra de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico a cargo del proyecto Manhattan y el desarrollo de las primeras armas nucleares. La película se estrenó al mismo tiempo que la insustancial y prescindible Barbie, pero convertida en un fenómeno de marketing colosal. No hizo mella alguna en la cinta de Nolan (incluso algunos cines las ofrecieron como función doble) con ingresos en taquilla que multiplicaron por nueve su presupuesto y la convirtieron en la más taquillera con clasificación R de 2023.

Éxito de público y también de la crítica. Una producción de alto perfil, visualmente impresionante con los mínimos efectos por ordenador como gusta a este director y la innovación de las secciones rodadas en blanco y negro de su gran formato IMAX de 65 mm que hasta ahora nadie había realizado. El guión de Nolan sobre el libro Prometeo americano de Kai Bird y Martin J. Sherwin está a la altura, lo mismo que el elenco interpretativo con Matt Damon, Robert Downey Jr., Casey Affleck y Kenneth Branagh, además de los protagonistas Emily Blunt y el destacado Cillian Murphy como Oppenheimer.

A mí me ha gustado mucho. Un personaje enormemente complejo, con luces y sombras, complicado de abordar y que a la postre fue “responsable” -en algún grado- de la masacre atómica de Hiroshima y Nagasaki ordenada por el presidente USA, Harry S. Truman, bajo el argumento de “acortar la agonía de la guerra y salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses», conseguir la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

Personalmente me encuentro en el grupo de los que consideran injustificable el uso de armas masivas que no discriminan entre combatientes y civiles e incluso Oppenheimer, un judío preocupado de que Hitler consiguiera armas atómicas antes de su derrota, también tiene sus dudas que plantea al mismo Einstein preguntándose si el proyecto pondría en marcha una «reacción en cadena» que terminara desencadenando un holocausto nuclear. Su frustración y arrepentimiento se muestra en una de las frases de la película: «me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”.

En esencia, como los descubrimientos científicos pueden cambiar el curso de la historia, la responsabilidad de los que lo llevan a cabo y cómo los manejan los que realmente mandan en este mundo ante los ojos de un personaje de enorme complejidad y en un momento histórico que la humanidad podría haberse ahorrado.

No es perfecta. Quizá demasiado larga, con una banda sonora no tan buena como en cintas anteriores de Nolan, con personajes por desarrollar que hubieran dado más juego y con aspectos importantes del momento que no se abordan quizá para no hacerla aún más extensa, a mi juicio es una de las películas imprescindibles de 2023. Si tienes oportunidad, mejor verla en el cine y si no, se puede comprar en varias plataformas de streaming.

Super Mario Bros. La película

Género: animación, aventuras

La puedes ver en Movistar+

Recomendado por J. Pomeyrol

Sí, puedes reírte todo lo que quieras, pero si hay una película de 2023 que vi en 2023 y que recordaré durante muchos años, esa es Super Mario Bros. La película, un exitazo del que hemos hablado más de una vez en estas páginas, precisamente a raíz del sorprendente pelotazo que pegó y que la ha auspiciado como la segunda película más taquilla del año, siendo superada solo por otro fenómeno como ha sido Barbie.

Sin embargo, yo no soy nada de Barbie y sí mucho de Mario lo que, unido a otra serie de factores, me han hecho valorar la película de Illumination, Nintendo y Universal como lo que es: un divertimento hecho por y para los fans del juego, para, como se suele decir, sacar a ese niño que llevas dentro… a o al lado, que también vale. Ergo, si por activa fui al cine a ver la película, por pasiva me la he tragado unas cuantas veces más de lo razonable… Y las que me quedan.

Conste que me pasa un poco lo mismo que me ha pasado con el tema de las series: no ha habido ninguna película de 2023 que haya visto en 2023 (dato importante) que me haya dejado huella, aunque sí las ha habido que me han gustado mucho. Por ejemplo, El menú me encantó y fue inesperado; El asesino también me gustó mucho; y lo mismo me pasó, en menor medida, con cosas como Almas en pena de Inisherin o Irati. Pero… It’s me, Mario!

Ahora bien, si no eres un superfan de los juegos de Nintendo y no tienes a tu alrededor a ningún enano que te vaya a hacer verla ¿vale la pena dedicarle la hora y media que dura a Super Mario Bros. La película? Pues todo depende. Intentando ser objetivo, la película tiene un apartado visual de primera, todo un lujo de la animación moderna, aunque es cierto que el diseño artístico se limita a trasladar el videojuego a la gran pantalla. Y poco más que destacar.

Super Mario Bros. La película es fanservice puro y duro, pero bien hecho; una película elaborada con mucho gusto para el disfrute de los amantes de Mario y cía, pero con el foco puesto en los más pequeños de la casa. No le pidas más. Es cierto que hay obras que trascienden su propósito, pero esta no lo es. Y, sin embargo… Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches…

Reality

Género: thriller, basada en hechos reales

La puedes ver en Filmin

Recomendado por David Salces

Cuando hablamos de interrogatorios, y más aún si nos vengamos en la representación de los mismos en el cine, rápidamente vienen a nuestra cabezas imágenes muy oscuras, con toda clase de técnicas de presión, incluida la tortura. Y no es que pensar esto sea un disparate, pues la historia (desde la más lejana hasta la más reciente) nos ha demostrado que el ser humano es capaz de actuar del modo más sanguinario e inhumano ante determinadas circunstancias.

Reality trata sobre un interrogatorio, pero para sorpresa de muchos no narra un encuentro truculento, sino una conversación a tres en la casa de Reality Winner, acusada de haber filtrado un informe de inteligencia de la NSA estadounidense. Un documento que acreditaba la inferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y que fue publicado por The Intercept, aportando luz a uno de los sucesos más oscuros de la historia reciente de los procesos electorales.

Narrada prácticamente en tiempo real, Reality reconstruye el interrogatorio al que fue sometida Reality Winner por parte de dos agentes del FBI que, en el momento de enfrentar aquella conversación, ya sabían que ella era culpable. Sin embargo, y como indicaba al principio, toda la conversación es calmada, sin amenazas, sin una palabra pronunciada más alto que las demás. Todo es intachablemente civilizado, hasta cordial y, sin embargo, la tensión que transmite todo el encuentro, desde el primer minuto, es tan densa que se podría cortar con un cuchillo.

Reality, interpretada magistralmente por Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus), debe mantenerse en un complicado equilibrio entre no revelar información que la pueda incriminar y que no sabe si ya obra en poder de los investigadores, pero tampoco mentir negando aquello mismo. Se juega no solo su trabajo actual y muchas de sus opciones de futuro, sino también ser acusada de divulgación no autorizada de información gubernamental.

¡Salta!

Género: comedia, fantástica

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendado por Eduardo Medina

Cuando veo comedia y España como etiquetas de una película me echo a temblar, y es que por lo general el humor de este país me suele parecer tan rancio y casposo que me desagrada. Afortunadamente, ¡Salta! no es una producción de ese estilo, sino que es bastante más “blanca” y apta para aquellos que crecimos con otros tipos de humor.

¡Salta! es una película de origen gallego en la que dos hermanos, Óscar y Teo, se ven envueltos en líos relacionados con viajes en el tiempo debido al descubrimiento de agujeros de gusano, los cuales son el tema de obsesión del primero con el propósito de encontrar a la desaparecida madre de ambos. Lejos de ser idílica, la relación entre los hermanos tiene bastantes tiranteces, con Teo siendo más revoltoso y futbolero, mientras que Óscar es una persona más centrada en los estudios y con un carácter más introvertido.

El origen de todo el lío temporal está en las trastadas de Teo para fastidiar a Óscar, más concretamente su intento de enmendar una en la que fue demasiado lejos y terminó hiriendo gravemente los sentimientos de su hermano.

Durante el transcurso de la película vemos que Teo acaba metido en más líos conforme intenta arreglar todo lo que ha formado, cosa que al final consigue, pero no sin la ayuda de Óscar, que es quien tiene los conocimientos necesarios para solucionar el rompecabezas. Como comedia apta para todos los públicos que es, al final casi todo se arregla, pero Teo tendrá en sus manos la responsabilidad de evitar el efecto mariposa.

¡Salta! no es una obra maestra, pero sí está bastante bien dirigida y actuada. Además, los temas científicos no son abordados con mucha profundidad, lo que unido a sus tan solo 85 minutos de duración hacen que al final sea una película divertida, amena y que se pasa rápido, sobre todo si a uno le gusta la ciencia ficción que trata los agujeros de gusano y los viajes en el tiempo.

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en un zombi

Género: terror

La puedes ver en Netflix

Recomendado por Isidro Ros

Esta película es una adaptación del conocido manga de Haro Aso y Kotaro Takata (dibujante), y la verdad es que raya a un buen nivel no solo porque mantiene un alto grado de fidelidad con el manga original, sino también porque es capaz de recrear a la perfección la crudeza de un apocalipsis zombi sin perder ese toque de humor característico.

La escenografía y el diseño de los zombis también están muy cuidados, y esto nos permite sumergirnos de lleno en una historia bien contada que también cuenta con algunos momentos emotivos y de descubrimiento y realización personal de los personajes. No cabía esperar menos, ya que al fin y al cabo ese es el centro argumental de la película.

Mención especial merecen tanto lo bien hechos que están algunos zombis como la parte final de la película, que tiene un punto histriónico que desde luego no te dejará indiferente, y si has leído el manga quedarás muy contento con la recreación del acuario y la “sorpresa” que se encuentran en ella los protagonistas. No digo más, que no quiero haceros spoiler.

Tanto si te gustó el manga como si eres un fanático de las películos de zombis deberías dar una oportunidad a Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en un zombi. Ten en cuenta, eso sí, que no está doblada al castellano con sonido 5.1, solo en español latino bajo ese modo. El doble en castellano solo está disponible con el modo de sonido estándar.